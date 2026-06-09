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Secretario de Seguridad de Puebla admite fallas policiales tras explosión en Tepeaca y releva a elementos

Francisco Sánchez señaló que la Policía Estatal no estaba haciendo bien su trabajo y reveló que la FGR atrajo el caso

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Francisco Sánchez reveló los cambios en los mandos de Seguridad tras el accidente. Crédito: Gobierno de Puebla
Francisco Sánchez reveló los cambios en los mandos de Seguridad tras el accidente. Crédito: Gobierno de Puebla

El secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez, admitió este martes 9 de junio que elementos de la Policía estatal no cumplieron con sus funciones de vigilancia en Tepeaca, municipio donde el pasado 4 de junio explotaron cuatro cisternas de Gas Licuado de Petróleo en la colonia San Juan Negrete.

Como medida correctiva, relevó al comandante de la zona y a personal a su cargo, sin especificar el número de elementos. Además, reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación del caso, que quedó a cargo de la delegada en Puebla, Jannette Arce.

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Un video registró el momento de una explosión y la posterior formación de una densa columna de humo negro. Las imágenes muestran la nube de fuego en un instante y luego la extensa humareda.

Sánchez reconoció que la actividad de almacenaje ilegal de gas LP en predios de Tepeaca era visible y que la Policía estatal no actuó al respecto.

“Todo mundo sabe que estos patios operan como centros de almacenaje”, declaró el funcionario, quien se incluyó en la responsabilidad institucional.

Añadió que en operativos posteriores al siniestro se detectaron “salchichas” —recipientes usados para transportar combustible robado— montadas sobre camionetas de redilas.

FGR atrae el caso y la Policía estatal asume omisiones

La Fiscalía General de la República tomó la investigación por tratarse de un delito de orden federal, el robo de hidrocarburos. Sánchez precisó que los avances del caso los informará la delegada Jannette Sánchez Arce, a quien describió como “el órgano legal encargado de llevar a cabo esta investigación”.

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El secretario justificó el relevo del personal policial en Tepeaca con base en su propia evaluación operativa. “Desde mi punto de vista, mi experiencia operativa, esto no puede pasar. Yo soy el primero en aceptar que mi personal no estaba haciendo bien su trabajo”, sostuvo Sánchez en la conferencia de prensa.

Aclaró que el cambio de mando se aplicó como medida preventiva, no como resultado de la investigación de la Fiscalía.

La explosión dejó tres heridos y obligó a evacuar a 2 mil personas

La detonación ocurrió cerca de las las 10:00 horas del 4 de junio en una bodega de la colonia San Juan Negrete. La columna de humo y fuego se elevó más de 15 metros.

Tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a recibir atención médica; no hubo fallecidos.

Predio donde ocurrió la explosión en el municipio de Tepeaca. REUTERS/Imelda Medina
Predio donde ocurrió la explosión en el municipio de Tepeaca. REUTERS/Imelda Medina

La proximidad de la bodega al Centro Escolar General Miguel Negrete Novoa llevó a la Secretaría de Educación Pública a ordenar la evacuación inmediata de 2 mil personas, entre estudiantes, docentes y personal administrativo.

También fueron desalojados el Hospital General de Tepeaca y la Escuela Preparatoria 2 de Octubre.

Protección Civil de Puebla no tiene facultades para verificar centros de distribución

Sánchez señaló que en otros estados son las direcciones de Protección Civil las encargadas de verificar los centros de distribución de combustibles, pero que en Puebla esa atribución no existe.

Según declaraciones del titular de Seguridad, el coronel Bernabé López, director estatal de Protección Civil, le confirmó durante una mesa de inteligencia celebrada el jueves previo que su dependencia no cuenta con esa facultad legal.

Daños tras la explosión en Tepeaca. REUTERS/Imelda Medina
Daños tras la explosión en Tepeaca. REUTERS/Imelda Medina

El secretario planteó la necesidad de revisar el marco normativo y legislar si es necesario para otorgar esa atribución a Protección Civil.

“Tenemos que revisar, tenemos que legislar si es necesario para poder verificar a estos centros”, afirmó. Asimismo, reconoció que el siniestro del 4 de junio expuso un vacío de supervisión que involucra a todas las autoridades.

Sánchez anuncia operativos, cateos y coordinación con Pemex

El secretario reconoció que los protocolos de revisión de centros de distribución de combustibles existen pero no se respetan.

“El evento que tuvimos la semana pasada denota una falta de supervisión y de control, de todos”, afirmó. Señaló que el predio donde ocurrió la explosión se ubicaba a aproximadamente un kilómetro de un ducto, y que el siniestro expuso una red de huachicol de gas activa en la región.

Sánchez informó que el día del accidente se usaron drones para rastrear la zona, lo que permitió detectar cuatro patios con salchichas de gas en su interior.

Las autoridades trabajan en las órdenes de cateo para intervenir esos inmuebles. También anunció que recibirán al delegado de Pemex para coordinar una mayor presencia operativa en el municipio.

El funcionario adelantó que el gobierno estatal presentará un plan de acciones en los próximos días, que incluirá la participación de autoridades federales y de la empresa petrolera.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de casos a través del 089 y el 911. “Esto pone en peligro sus vidas y la de sus hijos”, advirtió.

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