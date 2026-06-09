María Victoria reaparece a los 103 años: así luce hoy la diva de la Época de Oro del cine mexicano

La legendaria actriz y cantante María Victoria, de 103 años, reaparece luciendo elegante con un blazer negro bordado y llamativos aretes, mostrando su vitalidad y legado. (YouTube: Imagen Televisión)

La primera actriz María Victoria volvió a aparecer públicamente a los 103 años de edad y emocionó a varias generaciones de seguidores que crecieron con sus películas, programas de televisión y éxitos musicales. La legendaria artista mexicana fue captada durante una reunión familiar en la que disfrutó de una presentación privada de la cantante Tania Libertad.

Las imágenes, difundidas en el programa Hoy, mostraron a la protagonista de La criada bien criada en un ambiente íntimo, rodeada de familiares y amigos cercanos. Su reaparición llamó la atención debido a que desde hace varios años mantiene una vida alejada de los reflectores.

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María Victoria reaparece en una emotiva reunión familiar

Durante el encuentro, Tania Libertad ofreció una interpretación especial para los asistentes. En los fragmentos compartidos por televisión se observa a María Victoria escuchando atentamente cada canción mientras permanece sentada en un sillón color marfil.

La actriz lució un elegante conjunto azul de dos piezas, acompañado por discretos accesorios y el característico peinado que durante décadas se convirtió en una de sus señas de identidad dentro del espectáculo mexicano.

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Las imágenes, difundidas en el programa Hoy, mostraron a la protagonista de La criada bien criada en un ambiente íntimo, rodeada de familiares y amigos cercanos. (Facebook: Pedro Infante / YouTube: Programa Hoy)

A sus 103 años, la artista apareció serena, sonriente y atenta a la presentación musical. La velada tuvo un carácter privado, aunque las imágenes permitieron a sus admiradores conocer cómo luce actualmente una de las últimas grandes figuras vivientes de la Época de Oro del Cine.

La reaparición generó numerosas reacciones entre televidentes y usuarios de redes sociales, quienes celebraron volver a verla después de un prolongado periodo fuera de la vida pública.

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Una carrera que marcó generaciones en México

Nacida como María Victoria Gutiérrez Cervantes el 26 de febrero de 1923 en Guadalajara, Jalisco, la artista construyó una trayectoria excepcional que abarcó cine, televisión, teatro, radio y música.

Su ascenso a la fama comenzó gracias a su talento como cantante de boleros y música tropical. Con una voz suave y un estilo escénico inconfundible, logró posicionarse como una de las intérpretes más populares de mediados del siglo XX.

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En el cine participó en decenas de producciones que la consolidaron como una de las grandes estrellas mexicanas. Su imagen glamorosa, combinada con un fuerte carisma, la convirtió en una figura recurrente de la pantalla grande durante varias décadas.

Una figura pública aparece junto a la reconocida locutora Maxine Woodside durante una de sus últimas apariciones públicas a mediados de 2022. (YouTube: Maxine Woodside)

Sin embargo, fue la televisión la que le permitió alcanzar una conexión masiva con el público. Su personaje de Inocencia Escarabarzaleta en La criada bien criada se transformó en un fenómeno cultural y en uno de los papeles más recordados de la comedia mexicana.

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Además de su éxito como actriz, María Victoria revolucionó los escenarios con una propuesta artística que rompió esquemas para su época. Sus ajustados vestidos de sirena, su presencia escénica y canciones como Cuidadito contribuyeron a construir una imagen que permanece vigente en la memoria colectiva del país.

La actriz fue parte de filmes como “¿Por Qué Peca la Mujer?” y "Serenata en Acapulco". Foto: De Unknown, none visible and no marks - Taken from - puzzlefactory, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=110322597

De diva de la Época de Oro a leyenda viviente

A lo largo de más de siete décadas de carrera, María Victoria logró algo reservado para muy pocas figuras del espectáculo: triunfar simultáneamente en la música, el cine, la televisión y el teatro.

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Su legado la convirtió en una referencia obligada de la cultura popular mexicana. Mientras nuevas generaciones descubren su trayectoria a través de reposiciones televisivas y archivos audiovisuales, la actriz continúa siendo reconocida como una de las máximas representantes del entretenimiento nacional.

La reciente aparición pública de María Victoria permitió a sus seguidores reencontrarse con una de las artistas más influyentes de México, cuya huella permanece vigente después de más de 80 años de carrera artística.

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