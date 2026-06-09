Gobernadora de Sinaloa visita Escuinapa tras aumento de la violencia: “No vamos a dejar solo al municipio”

Foto: Facebook / Yeraldine Bonilla

La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, visitó el municipio de Escuinapa luego de los recientes hechos violentos que provocaron la muerte de una adolescente de 14 años de edad y su tío, así como para fortalecer la seguridad en la región.

Como parte de la instalación de la Mesa de Construcción de Paz, en la que se reunió con el alcalde de Escuinapa, Víctor Manuel Díaz Simental, la mandataria acudió para dar seguimiento a las acciones en esta materia.

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Su visita se vio enmarcada por la explosión de un vehículo en la carretera Federal México 15 del mismo municipio que, de acuerdo con reportes de medios locales, estalló alrededor de las 04:00 de la mañana de este martes sin dejar personas lesionadas o muertas.

Al finalizar la reunión, Bonilla Valverde aseguró que continuarán trabajando para garantizar la seguridad de los habitantes luego de semanas en las que se han reportado constantes enfrentamientos y ataques con explosivos.

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“Venimos a reiterarle al presidente municipal lo que siempre hemos hecho como Gobierno del Estado: nuestro respaldo en los temas y necesidades que tengan aquí en Escuinapa”, dijo.

Explosión de un coche en Escuinapa. Foto: Redes sociales

También destacó que se abordó la manera en que reforzarán la seguridad, pero reafirmó que no dejará solo al municipio.

“Vamos a seguir trabajando por la seguridad de aquí, de Escuinapa, de todos sus habitantes, de sus alrededores, y no vamos a dejar solo al municipio. Que la gente sienta que tiene el apoyo desde el Gobierno del Estado y todas las autoridades de seguridad pública”, dijo.

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Cabe señalar que el alcalde anunció de manera previa que se reuniría con la gobernadora para solicitarle que se reforzara la seguridad en el municipio, además de que admitió que las autoridades se han visto rebasadas ante la violencia.

“Créanme que les doy la razón, hay enojo porque la autoridad no hemos tenido la capacidad de responder a la altura de la circunstancia, esa es la realidad, que nos ha rebasado”, afirmó en entrevista con Noroeste.

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Gobernadora también visitó a los familiares de las dos víctimas del ataque armado en una gasolinera

Las imágenes, captadas por cámaras de vigilancia en las inmediaciones de una gasolinera en la salida sur de Escuinapa, muestran el momento en que varios vehículos apostados en la zona abren fuego contra la motocicleta en la que viajaban Grecia Guadalupe Gallardo Ulloa, de 14 años, su tío Arturo Ramiro Quintero Ortega y la esposa de este, Yessica Siboney. Uno de los vehículos se regresa y dispara al menos 25 veces más. (@Eco1_LVM)

Luego de encabezar la Mesa de Construcción de Paz, la gobernadora acudió al Hospital del IMSS Bienestar de Escuinapa para conocer el estado de salud de Yessica, la mujer que resultó lesionada en el ataque armado donde asesinaron a Grecia Guadalupe Gallardo, de 14 años, y a su tío, Arturo Ramiro.

La agresión ocurrió la madrugada de este lunes, cuando los tres se dirigían al hospital para atender una picadura de un alacrán cuando fueron atacados a balazos frente a una gasolinera. El hecho quedó grabado por una cámara de seguridad y testigos, quienes observaron a Yessica pidiendo ayuda para no morir porque tenía un niño pequeño.

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Yeraldine Bonilla dijo a medios de comunicación que la mujer será trasladada a otro hospital para recibir atención médica especializada en el puerto de Mazatlán, esto con el objetivo de que se recupere de las lesiones sufridas en las extremidades.

Además, informó que serán cubiertos todos los gastos funerarios por parte del Gobierno del Estado, así como los daños. Respecto a su traslado, dijo que será el secretario de Salud el responsable de informar cómo se llevará a cabo.

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Grecia Guadalupe Gallardo Ulloa, paratleta de 14 años, y su tío Arturo Ramiro Quintero Ortega murieron baleados en Escuinapa, Sinaloa, la madrugada del lunes 8 de junio cuando se dirigían al hospital tras una picadura de alacrán. (Captura de pantalla)

La violencia en Escuinapa comenzó desde mediados de diciembre del año pasado, con el registro de ataques con explosivos a inmuebles del Ayuntamiento, así como enfrentamientos. En marzo pasado fue asesinado el subdirector de la Policía Municipal, Esteban Gutiérrez Mazariego, cuando circulaba en una unidad oficial junto a otros policías.

Esto se da en medio de la disputa que mantienen las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024.

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