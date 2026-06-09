“Hoy No Me Puedo Levantar” 20 años después: Alan Estrada resuelve misterios alrededor de la obra musical

Alan Estrada impulsa un espectáculo nuevo para celebrar 20 años de Hoy no me puedo levantar en México, sin reposición ni nueva temporada.

Veinte años después de convertirse en un fenómeno del teatro musical en México, Hoy no me puedo levantar volverá a reunir a quienes dieron vida a una de las producciones más exitosas de su época.

Sin embargo, Alan Estrada deja claro que no se trata de una reposición ni de una nueva temporada de la obra original, sino de una celebración construida desde la memoria, la madurez y el cariño por una historia que cambió la vida de quienes formaron parte de ella.

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En entrevista con Infobae México, el actor explicó que la idea comenzó a tomar forma desde el año pasado, cuando se acercaba el vigésimo aniversario del montaje. A partir de ese momento inició la tarea de contactar a cada integrante del elenco original para plantearles la posibilidad de reencontrarse sobre un escenario y rendir homenaje a una experiencia que dejó huella en el teatro mexicano.

El resultado es un espectáculo completamente nuevo que busca conectar con quienes vivieron aquella etapa y, al mismo tiempo, abrir la puerta a nuevas generaciones. Para Estrada, el proyecto representa una oportunidad para celebrar un legado artístico que sigue vigente gracias a la música de Mecano y al impacto emocional que la obra conserva entre el público.

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La idea que comenzó con una llamada al pasado

El actor contactó al elenco original desde el año pasado para reunirlos en un homenaje que recordará el impacto del musical en el teatro mexicano. - (Instagram)

Alan Estrada recordó que el proyecto nació de una inquietud personal relacionada con la proximidad de una fecha significativa para la producción. “Fue una idea que yo tenía en la cabeza desde el año pasado, que se acercaban los veinte años de Hoy no me puedo levantar y empecé a buscarlos a todos”, relató.

Una vez que logró reunir al elenco, el siguiente paso fue encontrar la manera adecuada de materializar el proyecto. Fue entonces cuando buscó a Alejandro Gou, productor que actualmente posee los derechos de la obra y que comparte una profunda conexión con el montaje. “Le dije: ‘Oye, quiero que hagamos un homenaje a Hoy no me puedo levantar’”, recordó.

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Desde el inicio, la intención fue clara. Estrada enfatizó que el público no verá una reproducción de la historia original. “Es importante recalcar que no vamos a hacer la obra de nuevo. No es la historia que están acostumbrados a ver, es un show nuevo en el cual rendimos homenaje a lo que vivimos hace veinte años”. Por ello, define el proyecto como “casi, casi un tributo”.

El desafío de volver al mismo teatro dos décadas después

Alan Estrada buscó a Alejandro Gou, productor que posee los derechos de Hoy no me puedo levantar, para concretar el tributo en el escenario. - (Instagram)

Además de actuar, Estrada asumió la responsabilidad de escribir y dirigir el espectáculo, una labor que reconoce como una de las más demandantes de su carrera reciente. La expectativa de los seguidores es uno de los aspectos que más le generan incertidumbre.

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“Lo que me tiene más nervioso es darle a los fans de Hoy no me puedo levantar lo que esperan”, confesó. Para él, el desafío consiste en encontrar el equilibrio entre la nostalgia y la innovación, ofreciendo un espectáculo capaz de honrar el recuerdo de la obra sin intentar copiarla.

La carga emocional es aún mayor porque el homenaje se realizará en el mismo recinto donde comenzó la historia. “Lo vamos a hacer en el mismo lugar exactamente”, explicó. Sin embargo, considera que intentar recrear el pasado sería imposible. “Ya no tenemos la edad, ya no somos los mismos, ni el público ni nosotros. Entonces, hacer un show digno, que se vuelva tan memorable como hace veinte años fue la obra, eso es lo que a mí me mantiene nervioso”.

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Un espectáculo cargado de sorpresas y recuerdos inéditos

Estrada escribe y dirige el show, y afirma que su principal reto es cumplir las expectativas de los fans con equilibrio entre nostalgia e innovación. - (Instagram)

Quienes asistieron al montaje original encontrarán múltiples referencias a aquella etapa. Según adelantó Estrada, el espectáculo estará construido a partir de elementos que conectarán directamente con la memoria emocional del público.

“Van a escuchar todas las canciones que escucharon hace veinte años y otras más de sorpresa”, señaló. Además, aseguró que cada función contará con momentos especiales que enriquecerán la experiencia de los asistentes.

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Uno de los mayores atractivos será la incorporación de material nunca antes visto. “Tenemos mucho material inédito de hace veinte años, que nunca nadie ha visto”, reveló. A esto se suma un elenco de veinte bailarines y una producción diseñada para ofrecer un espectáculo de primer nivel. “Hay muchas sorpresas y mucho abrazo al pasado”, resumió.

El reencuentro de una generación que creció junta

El homenaje se realizará en el mismo recinto donde comenzó Hoy no me puedo levantar, con la idea de celebrar desde la madurez y no recrear el pasado.

La reunión de figuras como Fernanda Castillo y Luis Gerardo Méndez representa uno de los elementos más emotivos del proyecto. Todos ellos han desarrollado carreras exitosas desde que participaron en la obra, por lo que el regreso ocurre desde una perspectiva completamente distinta.

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Para Estrada, la coincidencia entre todos fue inmediata. “Sería absurdo volvernos a poner el traje de los personajes y tratar de hacer a alguien que tiene veintidós años”, afirmó. La visión compartida consistió en recordar el pasado desde la experiencia acumulada durante dos décadas.

“No queremos revivir lo que pasó hace veinte años, queremos celebrarlo”, sostuvo. Por ello define el espectáculo como “una fiesta, una celebración, un tributo”. También destacó el ambiente que se vive durante los ensayos. “Nos morimos de la risa, la pasamos muy bien”, comentó. Para el actor, el proyecto es un recordatorio de todo lo que aquellos años significaron para el elenco.

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Mecano, la emoción y el legado que sigue conquistando generaciones

El reencuentro reúne al elenco original - (Instagram)

Al analizar por qué Hoy no me puedo levantar continúa conectando con públicos de distintas edades, Estrada no dudó en señalar el factor principal detrás de su permanencia. “La conexión que tiene la gente se llama Mecano”, aseguró.

El actor destacó que la fuerza de la obra descansa en la calidad del repertorio de la agrupación española. “Estamos hablando del repertorio musical de una de las bandas en español más importantes que ha habido en la historia”, afirmó. Para él, las letras, las melodías y las historias contenidas en las canciones son el verdadero corazón del fenómeno.

Más allá de la nostalgia, su deseo es que el espectáculo provoque emociones genuinas. “Lo que menos me gustaría es que no sintieran nada”, confesó al hablar de las expectativas que tiene para el público. “Mientras se emocionen y sientan lo que sientan, ya sea nostalgia, emoción, tristeza, recuerdos, añoranza o esperanza, eso depende más del espectador que de mí”. Y concluyó con una reflexión que resume el espíritu del homenaje: “Lo más triste del arte es cuando no nos hace sentir nada”.

El presente de Alan Estrada, nuevos proyectos y el mensaje que deja a su audiencia

Alan Estrada atribuye la vigencia de Hoy no me puedo levantar a la música de Mecano, y dice que su objetivo es que el público sienta emociones genuinas en vivo. - (Instagram)

Alan aseguró que atraviesa un momento de plenitud tanto personal como profesional, destacando su evolución más allá del escenario teatral. “Pues muy pleno, muy feliz. Estoy muy contento trabajando como nunca”, expresó al describir la etapa en la que se encuentra actualmente.

El actor explicó que en los últimos años ha desarrollado una faceta como creador y productor que le ha permitido explorar nuevas formas de trabajo. “He descubierto una fase de unos años para acá mía de creador y de productor que me gusta mucho y que disfruto mucho”, comentó, al señalar que continúa aprendiendo y consolidando esa línea dentro de su carrera.

En cuanto a lo que más lo motiva en este momento, Estrada destacó la incertidumbre creativa del proyecto que prepara junto al elenco original. “Me entusiasma mucho porque es un show nuevo, entonces me entusiasma ver cómo va a quedar”, afirmó. Finalmente, al ser cuestionado sobre una experiencia que recomendaría a sus seguidores, respondió sin dudar: “Yo creo que escuchar en vivo la música de Mecano sería algo que no descartaría”, subrayando la importancia de vivir la experiencia del espectáculo en directo.