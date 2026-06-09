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Tigres confirma que FIFA negó el uso de sus instalaciones para selecciones durante el Mundial 2026

El club informó que el Volcán Universitario y su centro de prácticas no alcanzaron los requisitos para recibir a Japón y Suecia

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La inspección final decidió retirar a las canchas de Tigres como base de trabajo en la Copa Mundial y el reajuste obliga a reprogramar sesiones previstas. REUTERS/Cristian De Marchena
La inspección final decidió retirar a las canchas de Tigres como base de trabajo en la Copa Mundial y el reajuste obliga a reprogramar sesiones previstas. REUTERS/Cristian De Marchena

A sólo horas del esperado arranque del Mundial 2026, las polémicas sobre las sedes de entrenamiento en Monterrey dieron un giro inesperado.

El Club Tigres había preparado su Estadio Universitario de la UANL y sus instalaciones con miras a recibir a equipos internacionales, como parte de la logística mundialista.

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La inspección final de la FIFA concluye que las instalaciones de Tigres no cumplen con los estándares requeridos para el torneo. REUTERS/Cristian De Marchena
La inspección final de la FIFA concluye que las instalaciones de Tigres no cumplen con los estándares requeridos para el torneo. REUTERS/Cristian De Marchena

Sin embargo, los planes cambiaron de forma abrupta tras una serie de reclamos y peticiones que derivaron en la evaluación final de la FIFA.

Lo que parecía una oportunidad para mostrar la infraestructura de uno de los clubes más destacados del país, terminó en una negativa oficial para albergar a las selecciones durante la justa mundialista.

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La decisión de FIFA y la postura de Tigres

La directiva universitaria fue notificada recién hace unas horas sobre la negativa oficial. Carlos Valenzuela, vicepresidente ejecutivo del club, explicó que el mantenimiento estuvo a cargo de un proveedor internacional: “Es el mismo que usan en la Liga española y en el Estadio Azteca, es el proveedor de FIFA que está a cargo de este Mundial”.

Valenzuela detalló que la cancha tuvo poco margen de recuperación, pues “Tigres entrenó por última vez el miércoles antes de viajar a Toluca, tras llegar a la final”.

La última vez que el conjunto felino entrenó en las instalaciones fue en días previos a la final de la Concachampions 2026, el 30 de mayo, lo cual facilitó que la directiva adelantara el acondicionamiento para recibir a las selecciones. (X/ @TigresOficial)
La última vez que el conjunto felino entrenó en las instalaciones fue en días previos a la final de la Concachampions 2026, el 30 de mayo, lo cual facilitó que la directiva adelantara el acondicionamiento para recibir a las selecciones. (X/ @TigresOficial)

Aunque el club considera que las condiciones eran adecuadas, decidió acatar la decisión y seguir trabajando para mejorar las instalaciones. Así, las selecciones de Japón y Suecia ya confirmaron su traslado a El Barrial, centro de Rayados ya aprobado.

Impacto para las selecciones y la logística mundialista

El ajuste impuesto por la FIFA genera cambios inmediatos para los combinados involucrados.

  • Japón y Suecia tenían prácticas previstas en el Estadio Universitario de la UANL los días 13 y 19 de junio, respectivamente.
  • Ambas delegaciones realizaan ahora sus entrenamientos entre el FC Dallas Stadium y el Geodis Park de Nashville
  • El club, totalmente descartado por el momento, continuará con el mantenimiento y seguimiento técnico de las canchas.
Japón y Suecia reubicaron sus sedes de entrenamientos en Dallas y Nashville. Reuters/Tim Heitman
Japón y Suecia reubicaron sus sedes de entrenamientos en Dallas y Nashville. Reuters/Tim Heitman

En este sentido, el cambio respondió a la prioridad de FIFA por asegurar condiciones óptimas para las selecciones mundialistas.

Tigres no pierde la esperanza de ser sede

A pesar de la mala noticias, la organización universitaria ha insitido en su intención de recibir equipos durante el torneo.

  • Valenzuela concluyó subrayando que el club ha seguido cada indicación del proveedor avalado por FIFA y mantiene la confianza en la calidad de su trabajo.
  • El Volcán Universitario sigue en revisión para fechas posteriores, incluyendo posibles dieciseisavos de final.
  • La organización de Tigres reiteró su disposición para cumplir los lineamientos y colaborar en la logística del Mundial 2026.
Tigres continuará con el mantenimiento y la adecuación de sus instalaciones durante el Mundial 2026, buscando una futura habilitación para futuras fechas del calendario mundialista. Reuters/Alan Poizner
Tigres continuará con el mantenimiento y la adecuación de sus instalaciones durante el Mundial 2026, buscando una futura habilitación para futuras fechas del calendario mundialista. Reuters/Alan Poizner

De esta manera, la decisión final sigue en manos de la FIFA, pero el club espera una futura evaluación positiva que permita que las mejoras se den a relucir y recibir selecciones en fases siguientes.

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