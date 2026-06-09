Jay Park llega por primera vez a la Ciudad de México con su gira “Serenades & Body Rolls”: fecha y lugar del concierto

El rapero surcoreano Jay Park, confirmó que México será parte de su gira internacional “Serenades & Body Rolls”, marcando su primera visita en tierras mexicanas.
La confirmación de esta noticia fue a través de sus redes sociales, generando una gran euforia entre sus seguidoras mexicanas, quienes han esperado por años un espectáculo del artista.
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Este show estará acompañado del grupo masculino originario de Corea del Sur, Lngshot, el cual se encuentra bajo el sello discográfico fundado por el músico.
Fecha y lugar del concierto de Jay Park
De acuerdo a la información brindada, el interprete de “Mommae” se estará presentando el próximo 5 y 6 de septiembre en la Ciudad de México.
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La sede del concierto será el Auditorio BB, ubicado en Tlaxcala 160, Col. Hipódromo Condesa. Hasta el momento no se tiene mayor información sobre la venta de boletos, así como la existencia de paquetes VIP para el show.
Estas son las ciudades que visitará el rapero durante su gira
Durante este tour mundial, el rapero surcoreano visitará diferentes países del mundo para presentar toda su discografía musical ante miles de personas de todas las nacionalidades.
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Se espera que sea uno de sus mayores espectáculos desde sus comienzos en la industria del entretenimiento como solista el 13 de julio de 2010, después de su debut en el gripo de K-pop 2PM en 2008.
América Latina
- Sep 3: São Paulo, BR – Vibra São Paulo
- Sep 5: Mexico City, MX – Auditorio BB
- Sep 6: Mexico City, MX – Auditorio BB
América del Norte
- Sep 8: Duluth, GA – Gas South Arena
- Sep 10: Washington, DC – The Anthem
- Sep 11: New York, NY – Infosys Theater at Madison Square Garden
- Sep 13: Toronto, ON – The Theatre at Great Canadian Toronto
- Sep 15: Chicago, IL – Aragon Ballroom
- Sep 17: Dallas, TX – The Bomb Factory
- Sep 20: Phoenix, AZ – Arizona Financial Theatre
- Sep 22: San Francisco, CA – The Theater at Bill Graham Civic Auditorium
- Sep 24: Seattle, WA – WAMU Theater
- Sep 26: Los Angeles, CA – Shrine Expo Hall
Europa y Reino Unido
- Oct 2: Amsterdam, NL – AFAS Live
- Oct 4: Cologne, DE – Palladium
- Oct 6: Berlin, DE – Uber Eats Music Hall
- Oct 10: Warsaw, PL – COS Torwar
- Oct 13: Vienna, AT – Gasometer
- Oct 15: Zurich, CH – The Hall
- Oct 17: Milan, IT – Fabrique
- Oct 20: Paris, FR – Zénith
- Oct 22: Esch-sur-Alzette, LU – Rockhal
- Oct 26: London, UK – OVO Arena Wembley
- Oct 28: Edinburgh, UK – Corn Exchange
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