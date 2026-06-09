México

Jay Park llega por primera vez a la Ciudad de México con su gira “Serenades & Body Rolls”: fecha y lugar del concierto

Este show estará acompañado del grupo masculino originario de Corea del Sur, Lngshot

Guardar
Google icon
Jay Park
Jay Park llega a tierras mexicanas como parte de su gira "Serenades & Body Rolls". (IG - @moresojuplease)

El rapero surcoreano Jay Park, confirmó que México será parte de su gira internacional “Serenades & Body Rolls”, marcando su primera visita en tierras mexicanas.

La confirmación de esta noticia fue a través de sus redes sociales, generando una gran euforia entre sus seguidoras mexicanas, quienes han esperado por años un espectáculo del artista.

PUBLICIDAD

Este show estará acompañado del grupo masculino originario de Corea del Sur, Lngshot, el cual se encuentra bajo el sello discográfico fundado por el músico.

Fecha y lugar del concierto de Jay Park

De acuerdo a la información brindada, el interprete de “Mommae” se estará presentando el próximo 5 y 6 de septiembre en la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

La sede del concierto será el Auditorio BB, ubicado en Tlaxcala 160, Col. Hipódromo Condesa. Hasta el momento no se tiene mayor información sobre la venta de boletos, así como la existencia de paquetes VIP para el show.

Concierto de Jay Park
Concierto de Jay Park en México (captura de pantalla)

Estas son las ciudades que visitará el rapero durante su gira

Durante este tour mundial, el rapero surcoreano visitará diferentes países del mundo para presentar toda su discografía musical ante miles de personas de todas las nacionalidades.

Se espera que sea uno de sus mayores espectáculos desde sus comienzos en la industria del entretenimiento como solista el 13 de julio de 2010, después de su debut en el gripo de K-pop 2PM en 2008.

América Latina

  • Sep 3: São Paulo, BR – Vibra São Paulo
  • Sep 5: Mexico City, MX – Auditorio BB
  • Sep 6: Mexico City, MX – Auditorio BB

América del Norte

  • Sep 8: Duluth, GA – Gas South Arena
  • Sep 10: Washington, DC – The Anthem
  • Sep 11: New York, NY – Infosys Theater at Madison Square Garden
  • Sep 13: Toronto, ON – The Theatre at Great Canadian Toronto
  • Sep 15: Chicago, IL – Aragon Ballroom
  • Sep 17: Dallas, TX – The Bomb Factory
  • Sep 20: Phoenix, AZ – Arizona Financial Theatre
  • Sep 22: San Francisco, CA – The Theater at Bill Graham Civic Auditorium
  • Sep 24: Seattle, WA – WAMU Theater
  • Sep 26: Los Angeles, CA – Shrine Expo Hall

Europa y Reino Unido

  • Oct 2: Amsterdam, NL – AFAS Live
  • Oct 4: Cologne, DE – Palladium
  • Oct 6: Berlin, DE – Uber Eats Music Hall
  • Oct 10: Warsaw, PL – COS Torwar
  • Oct 13: Vienna, AT – Gasometer
  • Oct 15: Zurich, CH – The Hall
  • Oct 17: Milan, IT – Fabrique
  • Oct 20: Paris, FR – Zénith
  • Oct 22: Esch-sur-Alzette, LU – Rockhal
  • Oct 26: London, UK – OVO Arena Wembley
  • Oct 28: Edinburgh, UK – Corn Exchange

Temas Relacionados

Corea del Surconciertos en MéxicoK-popCiudad de Méxicomexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 9 de junio? Retrasos en la Línea 4 del MB por manifestaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 9 de junio? Retrasos en la Línea 4 del MB por manifestaciones

Hoy No Circula Valle de México y de Toluca: qué autos descansan y cuáles no aplican este miércoles 10 de junio

Que un carro pueda circular o no este miércoles en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco depende de su holograma y de la terminación de su placa

Hoy No Circula Valle de México y de Toluca: qué autos descansan y cuáles no aplican este miércoles 10 de junio

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 9 de junio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 9 de junio

A dos días del Mundial, Pemex atiende un derrame en calles de Salina Cruz, Oaxaca

La petrolera activó protocolos de emergencia y detuvo el sistema para bajar la presión del ducto

A dos días del Mundial, Pemex atiende un derrame en calles de Salina Cruz, Oaxaca

Quién es Homero alias “La Tripa”: ligado con asesinato de activista Samir Flores y líder del Comando Tlahuica

Fue detenido este lunes, en la misma acción también fue detenida Sandra León Varo, de 33 años, según el Gabinete de Seguridad federal

Quién es Homero alias “La Tripa”: ligado con asesinato de activista Samir Flores y líder del Comando Tlahuica
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobernadora de Sinaloa visita Escuinapa tras aumento de la violencia: “No vamos a dejar solo al municipio”

Gobernadora de Sinaloa visita Escuinapa tras aumento de la violencia: “No vamos a dejar solo al municipio”

Quién es Homero alias “La Tripa”: ligado con asesinato de activista Samir Flores y líder del Comando Tlahuica

La captura de “La Tripa” destapa su rol en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco

Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional sacuden Casa Blanca, Durango: arman operativo aéreo y terrestre

El turno de Adán Augusto: Riva Palacio reporta que visa del senador fue revocada por huachicol y es investigado por EEUU

ENTRETENIMIENTO

“Hoy No Me Puedo Levantar” 20 años después: Alan Estrada resuelve misterios alrededor de la obra musical

“Hoy No Me Puedo Levantar” 20 años después: Alan Estrada resuelve misterios alrededor de la obra musical

María Victoria reaparece a los 103 años: así luce hoy la diva de la Época de Oro del cine mexicano

Del futbol a la música: Ronaldinho debuta como cantante al hacer colaboración con Luis R Conriquez

Qué dijo Alicia Villarreal sobre su presunta separación de Cibad Hernández

Laura León le hace inapropiada propuesta a Pepillo Origel y queda grabado en video: “Nunca se dejó”

DEPORTES

Papitas de 200 pesos y paquetes de 75 mil dólares: FIFA convierte la comida en un lujo para el Mundial 2026

Papitas de 200 pesos y paquetes de 75 mil dólares: FIFA convierte la comida en un lujo para el Mundial 2026

México ha jugado 7 veces el partido más importante del Mundial y el resultado siempre fue el mismo

¿Qué significan los misteriosos parches que otorgará la FIFA a Messi, Ronaldo y Memo Ochoa en el Mundial 2026?

Mundial 2026: así es el desafío de la seguridad en México que va mas allá de los estadios

CMLL inicia con su semana mundialista con estrellas internacionales: Tiger Mask regresa