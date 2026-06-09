Jay Park llega por primera vez a la Ciudad de México con su gira “Serenades & Body Rolls”: fecha y lugar del concierto

Jay Park llega a tierras mexicanas como parte de su gira "Serenades & Body Rolls". (IG - @moresojuplease)

El rapero surcoreano Jay Park, confirmó que México será parte de su gira internacional “Serenades & Body Rolls”, marcando su primera visita en tierras mexicanas.

La confirmación de esta noticia fue a través de sus redes sociales, generando una gran euforia entre sus seguidoras mexicanas, quienes han esperado por años un espectáculo del artista.

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Este show estará acompañado del grupo masculino originario de Corea del Sur, Lngshot, el cual se encuentra bajo el sello discográfico fundado por el músico.

Fecha y lugar del concierto de Jay Park

De acuerdo a la información brindada, el interprete de “Mommae” se estará presentando el próximo 5 y 6 de septiembre en la Ciudad de México.

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La sede del concierto será el Auditorio BB, ubicado en Tlaxcala 160, Col. Hipódromo Condesa. Hasta el momento no se tiene mayor información sobre la venta de boletos, así como la existencia de paquetes VIP para el show.

Concierto de Jay Park en México (captura de pantalla)

Estas son las ciudades que visitará el rapero durante su gira

Durante este tour mundial, el rapero surcoreano visitará diferentes países del mundo para presentar toda su discografía musical ante miles de personas de todas las nacionalidades.

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Se espera que sea uno de sus mayores espectáculos desde sus comienzos en la industria del entretenimiento como solista el 13 de julio de 2010, después de su debut en el gripo de K-pop 2PM en 2008.

América Latina

Sep 3: São Paulo, BR – Vibra São Paulo

Sep 5: Mexico City, MX – Auditorio BB

Sep 6: Mexico City, MX – Auditorio BB

América del Norte

Sep 8: Duluth, GA – Gas South Arena

Sep 10: Washington, DC – The Anthem

Sep 11: New York, NY – Infosys Theater at Madison Square Garden

Sep 13: Toronto, ON – The Theatre at Great Canadian Toronto

Sep 15: Chicago, IL – Aragon Ballroom

Sep 17: Dallas, TX – The Bomb Factory

Sep 20: Phoenix, AZ – Arizona Financial Theatre

Sep 22: San Francisco, CA – The Theater at Bill Graham Civic Auditorium

Sep 24: Seattle, WA – WAMU Theater

Sep 26: Los Angeles, CA – Shrine Expo Hall

Europa y Reino Unido

Oct 2: Amsterdam, NL – AFAS Live

Oct 4: Cologne, DE – Palladium

Oct 6: Berlin, DE – Uber Eats Music Hall

Oct 10: Warsaw, PL – COS Torwar

Oct 13: Vienna, AT – Gasometer

Oct 15: Zurich, CH – The Hall

Oct 17: Milan, IT – Fabrique

Oct 20: Paris, FR – Zénith

Oct 22: Esch-sur-Alzette, LU – Rockhal

Oct 26: London, UK – OVO Arena Wembley

Oct 28: Edinburgh, UK – Corn Exchange