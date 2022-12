Famosos al desnudo: de Karely con Yeri Mua al inspirador mensaje de Tania Ruiz, así despidieron el 2022

Las influencers más virales del momento despidieron el 2022 con su esperada colaboración en redes sociales. Y es que tras constantes peticiones de sus fans decidieron sorprenderlos con un par de fotografías que publicaron en Instagram. Tanto la modelo de "OnlyFans" como al influencer lucieron unos despampanantes vestidos negros en lo que aparentemente era una sala. Karely Ruiz lució una prenda semitransparente con tirantes, mientras que Yeri Mua optó por un strapples que deslumbró gracias a una lluvia de brillos que cubrió toda la tela. (Foto Instagram: @yerimua)

Como era de esperarse, ambas influencers robaron suspiros con sus fotografías. Incluso, superaron el millón de “me gusta” en las primeras horas de su post. Entre los halagos que recibieron resaltó la presencia de algunos de sus colegas como La Divaza, Herlanlly y El Rufas, quienes no hicieron más que aplaudir su colaboración: “Puro fuego”. “Le rezo a las dos”. “Reinotas”. “Madre mía”. “Las más acuerpadas quieras o no”.

Tania Ruiz no mencionó a Enrique Peña Nieto en su recuento del 2022

Después del escándalo que enfrentaron los enamorados por su supuesta ruptura, la oriunda de San Luis Potosí reapareció en su cuenta de Instagram para subir una fotografía muy especial para despedirse del 2022. La novia del expresidente de México agregó un inspirador mensaje donde deseó un feliz Año Nuevo a todos sus seguidores y compartió algunas recomendaciones para crecer personalmente en 2023.

"Termina este año 2022. Comienza este año 2023 y no sin antes dando gracias a Dios por todo este año que acaba de transcurrir. También empezando deseándoles a todos ustedes un muy feliz Año Nuevo lleno de dicha , de amor, de felicidad, de armonía , de paz y de salud. Que sepan agradecer aquellas cosas que nos construyeron y otras que nos formatearon. Adiós a los prejuicios, adiós a los paradigmas, adiós a todo aquello que impida ser felices. Agradezcan el poder enseñar a cuidarse uno mismo y sentir nuestra propia vulnerabilidad. agradezcan ver que en ocasiones la frustración sacude, paraliza, pero es la manera de reinventarnos. agradezcan por verse cómo son y aceptar que en esta experiencia humana estamos transformándonos. agradezcan que al sanarse uno mismo su entorno sana", escribió. (Foto Instagram: @taniaruize)

Lo que más llamó la atención fue que no incluyó a Enrique Peña Nieto en sus agradecimientos y, aunque mencionó que espera “transmutar todo en amor”, no mencionó cuáles son sus planes a futuro con el político mexicano.

Andrea Legarreta, Erik Rubín y sus hijas recibieron el 2023 en Japón

La legendaria conductora de Hoy recurrió a su cuenta de Instagram para presumir sus vacaciones por el país oriental junto a su esposo y sus dos hijas. En esta ocasión, publicó dos fotografías donde mostró como todos se disfrutaron de una hermosa puesta de sol agarrados de las manos para despedir el 2022 y recibir el Año Nuevo. Y es que Andrea Legarreta agregó un mensaje donde agradeció todo lo vivido durante los 12 meses que concluyeron este 31 de diciembre.

"Gracias 2022 por todo lo vivido… Las risas y lágrimas… Mis amores eternos, mi amada familia, mis dulces y hermosos padres y mis entrañables amigos… Gracias por cada instante… Gracias por el trabajo, el cansancio y el resultado… Gracias por las caídas que nos ayudan a levantarnos más fuertes y resilientes… Gracias por las risas y carcajadas hasta que duele el estómago!! Esas que nos rescatan a veces!! Gracias a quienes ya no están, a quienes siguen y a quienes llegarán… Gracias a los que estén o no estén físicamente, son para SIEMPRE… Gracias Mía, Nina, Erik por cada segundo desde que “somos”… Y que pase lo que pase, venga lo que venga son mis amores eternos… Podemos con lo que nos traiga Dios y la vida… Cómo sea pero siempre unidos!! Siempre familia y siempre equipo!! Los amo infinito!!! Gracias por cada Segundo!! Gracias a quienes me hacen sentir que mi paso por la vida ha valido la pena y el gozo!! Gracias Dios!! Estoy lista para lo que venga!! Lo recibo con la aceptación, el crecimiento y la sabiduría que me han dado los años y lo que me falta!! Les mando abrazos apretados y bendiciones infinitas para todos y los suyos!! Vamos con todoooo!! Venga 2023!!", agregó. (Foto Instagram: @andrealegarreta)

“Japón, 31 de Diciembre del 2022 5:00 pm… Nuestro último atardecer del año!! Agradecidos y bendecidos!! Y es que al terminar un ciclo hay que hacerlo con agradecimiento por lo que fue… Por lo que se queda atrás… Lo bueno y el aprendizaje de lo que quizás no fue el resultado que esperábamos, pero que nunca es “malo” porque sin duda nos ayuda a crecer si encontramos la lección”, escribió.

Consuelo Duval despidió más que un año

La intérprete aprovechó una fecha tan especial para despedir una tormentosa década que comenzó con su divorcio de Armando Ciurana en 2012. Según contó en su publicación de Instagram, todos estos años enfrentó problemas que afectaron tanto su vida personal como profesional, pues fue diagnosticada con cáncer de mama tan solo unos meses después de su separación, perdió a sus padres, fue vetada de Televisa, abandonó temporalmente Netas Divinas. Sin embargo, no todo fue malo y agradeció por ello.

"Fue un ciclo de 10 años!! Mi mundo empezó a derrumbarse por ahí de oct del 2012 … con mi divorcio [...] Había quienes decían que mi carrera estaba terminada, que Consuelo Duval estaba desquiciada y sabe dios cuantas cosas mas. A esos que hablaron sin compasión, Les agradezco porque me dieron la fortaleza para callarles el hocico. Ahora, antes de volver a hablar de mi, se van a tener que lavar los dientes con bicarbonato: 'Lo bueno de romperme es que hubo personas a las que no les importó arrancarse un pedacito para que yo volviera a estar completa'. Gracias, porque sin ustedes, no lo hubiera logrado!! Tremendo mujerón en el que me convertí eh?!! y lo que falta... Gracias 2022 por ser el cierre mas chingón de una década de muchas lecciones en mi vida!! Gracias por regresarme al escenario y reencontrarme con grandes cariños!!", expresó. (Foto Instagram: @consueloduval)

Eugenio Derbez hizo un recuento de los daños

El intérprete y comediante mexicano recordó cada uno de los momentos que marcaron su 2022. Comenzó con su paso por la entrega anual de los premios Oscar, donde CODA: Señales del corazón ganó en la categoría “Mejor Película del Año”. Continuó con el estreno de The Valet, el lanzamiento de una temporada más de Last One Laughing México y las semanas que tuvo que pasar en cama tras una aparatosa caída que puso en riesgo la movilidad de su brazo.

