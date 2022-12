Los famosos que fueron denunciados por presunto abuso o violencia sexual en 2022

Yoseline Hoffman -mejor conocida como YosStop- constantemente comparte su experiencia en cursos de sensibilización tras cumplir su sentencia en el penal de Santa Martha Acatitla. (Especial Infobae // Jovanni Pérez)

Este 2022 la industria del entretenimiento nacional estuvo llena de sorpresas, pues no solo se retomaron los espectáculos masivos que habían quedado pausados por la pandemia de COVID-19, también florecieron inesperados romances, trascendieron rupturas y muchos famosos desataron opiniones encontradas por sus enfrentamientos en programas.

Cristian Castro sorprendió en redes al aparecer irreconocible El cantante sorprendió con la publicación que hizo en Instagram, pues usuarios se cuestionaron si se hizo algún “arreglito” o solamente utilizó filtros en su foto VER NOTA

Entre las noticias que colocaron a las celebridades en tendencias de redes sociales destacaron las denuncias que unas personas lanzaron en contra de productores, actores y comediantes por su presunta participación en actos de violencia sexual. Cada caso conmocionó al medio artístico nacional y, aunque los testimonios dieron mucho de qué hablar, no todos fueron presentados ante las autoridades correspondientes para su seguimiento.

Por primera vez Sasha Sokol se pronunció sobre su "romance" con Luis de Llano. (Fotos Instagram: @sashasokolova // @luisdllanomacedo)

El lado oscuro de “Timbiriche”

Fue en el marco del Día Internacional de la Mujer cuando Sasha Sokol abrió su corazón para compartir, por primera vez, su versión sobre la “relación amorosa” que tuvo con Luis de Llano cuando formaba parte de Timbiriche. Esto después de que Yordi Rosado publicara en su canal de YouTube una entrevista que le cedió el productor de Televisa donde habló al respecto.

“Estuve enamorado de ella y un día nada que ver, se acabó y seguimos trabajando 10 años más juntos”, declaró.

(Foto: Captura de pantalla YouTube / Ventaneando)

Luis de Llano comentó que estuvieron juntos durante aproximadamente seis meses hasta que fueron separados por la madre de la cantante, quien habría optado por poner un límite en su relación mandándola a estudiar al extranjero; decisión que también significó su salida de la agrupación pop. Tiempo después Sasha Sokol regresó y grabó su primer álbum solista con el productor musical.

Mitzy aseguró que está harto de disculparse con Verónica Castro: “Ya estuvo suave” El diseñador de modas se mostró decepcionado con la actitud de la famosa VER NOTA

Sus declaraciones se viralizaron en redes sociales y pronto llegaron a la cantante, quien tras décadas guardando silencio absoluto decidió alzar la voz para señalarlo por presunto abuso. Y es que según contó en una publicación de Instagram, cuando eran novios ella tan solo tenía 14 años, mientras que él rondaba por los 39 años.

Luis de Llano es tío de Benny Ibarra, íntimo amigo de Sasha Sokol y ex integrante de Timbiriche. (Foto Instagram: @luisdllanomacedo, @sashasokolova y @bennyibarra)

Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio [...] Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos.

“Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos. No era para menos, Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá [...] Durante largo tiempo oculté que seguíamos juntos. Al cumplir 17 le dije a mi mamá que podía seguirle mintiendo, o podía perdonarme. A la pobre no le quedó de otra que abrirse, pero jamás se sintió cómoda y fue feliz cuando, poco tiempo después, terminé con él”, confesó.

La cantante pidió no lucrar con su historia (Fotos: Instagram/@sashasokolova/@luisdllanomacedo)

La revelaciones de Sasha Sokol desataron un escándalo y muchos le pidieron que tomara cartas en el asunto vía legal para que se investigara su caso y el presunto responsable no quedara impune. Así pasaron los meses hasta que la intérprete confirmó que levantó una demanda por daño moral en contra de Luis de Llano con la que buscaba una disculpa pública e indemnización.

De Verónica Castro a Carlos Slim, qué dicen las tesis de los famosos Economía, odontología, relaciones internacionales y derecho son algunas de las carreras que cursaron los personajes más conocidos de México VER NOTA

La investigación sigue en curso, por lo que la ex Timbiriche podría recibir la disculpa que solicitó en 2023. Mientras tanto, el productor de Televisa se mantiene firme asegurando que su romance quedó en el pasado y supuestamente no la habría forzado para estar juntos. Cabe mencionar que durante este proceso Sasha Sokol explotó contra Yordi Rosado por como reaccionó durante su entrevista.

El conductor ofreció una disculpa a Sasha Sokol tras conocer su postura. (Captura Youtube: Yordi Rosado)

“no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas. ¿Qué pensará un posible abusador al ver tu entrevista del 6 de marzo? y, sobre todo, ¿qué pensarán otras víctimas de abuso?”, tuiteó la cantante.

Héctor Parra cumplió un año en prisión preventiva

Fue el 15 de junio cuando el protagonista de telenovelas cumplió un año en prisión preventiva por presunta agresión sexual agravada en contra de una menor, su hija menor, y corrupción de personas menores de edad agravado. Aunque cuenta con el apoyo incondicional de su primogénita Daniela Parra, su caso sigue sin resolverse.

Foto: Instagram @hectorparrag

Durante todo este tiempo, el actor ha luchado por demostrar su inocencia luego de que Alexa Parra, fruto de su relación con Ginny Hoffman, lo denunció. Para ello, no solo buscó un equipo de abogados, también ha destinado su tiempo tras las rejas para estudiar Derecho y así poder defenderse.

Entre amparos rechazados, Daniela Parra recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un sentido mensaje de lucha: “No es casualidad que mi papá lleve ya un año dentro del reclusorio [...] nosotros no nos vamos a cansar de gritarle al mundo que Héctor Parra es inocente”.

La estrella de "Chiquilladas" ha apoyado a su hija en todo el proceso. (Fotos Instagram: : Héctor Parra, Ginny Hoffman // Alexa Parra / archivo)

“Les pido que hagan bien su trabajo, la justicia debe ser imparcial y desgraciadamente el caso de mi papá no es el único en las mismas circunstancias. El 42 por ciento de los presos en México son legalmente inocentes porque están bajo una medida cautelar siendo investigados”.

Mientras tanto, Alexa Parra reapareció en sus redes sociales para pedir que “no cayeran en la manipulación” de su padre. Esto después de que el actor mandó unos regalos para los conductores de Ventaneando.

“Esa es su manera experta de manipular y lo que me da mucha impotencia es que caigan en eso, han juzgado mi proceso, un proceso que ustedes nunca han pasado afortunadamente y también por eso lucho, para que ya no pase y si una niña de seis años y que era su hija cayó, cómo pueden juzgar ustedes que también están cayendo en su manipulación”, sentenció.

Coco Levy acumuló más de ocho denuncias por acoso sexual

Las miradas estaban en Talina Fernández por sus actividades laborales cuando trascendió que su hijo había sido señalado como presunto agresor sexual. Fue la actriz Danna Ponce quien recurrió a sus redes sociales para denunciar públicamente al productor por supuestamente haber cometido violencia sexual en su contra en una entrevista de trabajo.

(Fuente)

“Se desabrochó primero el cinturón, el zipper, y se quedó sentado así. Lo primero que pasaba por mi mente era ¿qué, ahora se la tengo que chupar o qué sigue?, perdón, pero la imagen que tenía era la de mi boca en su pene [...] lo que hizo fue agarrarme por atrás, tocarme los senos y me dio un beso en la comisura [de los labios]”.

El testimonio de Danna Ponce sirvió para que otras mujeres también compartieran públicamente situaciones similares que habrían vivido con el productor en sus oficinas de Videocine. Después de unos días, la actriz acudió ante las autoridades correspondientes y levantó una denuncia que surgió efecto hasta octubre, cuando Jorge Levy fue vinculado a proceso.

El productor tiene otra denuncia formal en su contra por presunto acoso. (Foto instagram: @dannaponce_)

“Yo no creo que debería de pedir perdón porque yo no hice nada, que me pidan perdón a mí, ya he perdido demasiado, estoy en nuevos proyectos”, declaró Coco Levy en un encuentro con los medios. Cabe mencionar que durante todo este proceso el productor perdió su trabajo en Videocine.

Mientras tanto, Talina Fernández continúa defendiendo a su hijo a capa y espada: “Coco está muy bien. Yo no soy abogada, Coco no hizo nada, todo es falso y todo va a salir bien. Estamos juntos mis hijos y yo; yo sé a quien eduqué y a quien crie [...] Hay gente muy hija de la tiznada”, dijo frente a las cámaras de De primera mano.

SEGUIR LEYENDO: