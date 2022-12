Galilea Montijo compartió su mejor ritual para recibir el Año Nuevo: “Yo nado en dinero”

La conductora develó su figura de cera este 2022. (Foto Instagram: @galileamontijo)

Galilea Montijo cerrará el 2022 entre las principales tendencias de redes sociales por un consejo que compartió durante una emisión de Hoy. Y es que previo a las celebraciones de Fin de Año confesó que entre los rituales que tiene preparados para hacer justo a medianoche hay uno en especial que no puede faltar porque ha tenido buenos resultados.

Fue durante una emisión del matutino de Televisa donde Paul Stanley, Andrea Legarreta y Galilea Montijo se reunieron en un comedor para platicar sobre sus preparativos. La presentadora de televisión tapatía aprovechó el espacio para confesar que cada año realiza una serie de actividades que supuestamente le auguran un buen futuro en el amor, salud, felicidad, específicamente uno que serviría para tener abundancia económica.

La conductora se integró al elenco de "Netas Divinas" este 2022. (Foto: Instagram/@netasdivinastv)

“Puede ser calzón rojo [para el amor], amarillo para el dinero, pero la verdad es que desde que hago lo de las lentejas...”, comenzó.

Sus compañeros no dejaron que terminara de hablar para cuestionarla sobre el significado que para ella tienen las lentejas en un día tan especial. Fue así que Galilea Montijo contó paso a paso el ritual que todos los años hace sin excepción para atraer solvencia económica en su vida y, según contó, desde que lo lleva a cabo ha notado los resultados.

El ritual es: 12 de la noche agarras las lentejas, no cocidas he porque luego dicen que primero se comen. Escuchen muchachos, se van a acordar de mí y también en casa se van a acordar de mí... agarra las lentejas, las avienta a las 12 de la noche, pida mucho dinero, mucho dinero, mucha fortuna. No pida trabajo porque luego le da mucho trabajo pero mal pagado, me ha pasado.

La conductora de 49 años aclaró que este ritual en específico sirve para pedir estabilidad económica: “Pida abundancia, fortuna, dinero; esto es para el dinero, no para la salud”. Pero eso no fue todo, contó que después de aventar las lentejas es necesario que todos los integrantes de la familia las recojan y se las repartan en costalitos o sobres rojos que siempre lleven en la cartera.

(Foto: Instagram/@galileamontijo)

“Ya al otro día, ya cuando pase la crudush, mete en una bolsita roja, en una cartera roja, las mete ahí todo el año y se va a acordar de esta chulada... Yo nado en dinero [...] A mí me ha funcionado eso, por lo menos salgo tablas cada año, pago mis deudas”, declaró entre risas.

Andrea Legarreta y Paul Stanley dejaron entrever que también realizan rituales con lentejas y Shanik Berman contó que otra actividad que se puede realizar para atraer abundancia es poner monedas de chocolate en la cena, sin embargo, después comentó que no ha notado buenos resultados, así que recomendó no hacerlo y mejor hacerle caso a Galilea Montijo.

“A mí lo que me funciona, no se ustedes, pero son los centenarios”, comentó Paul Stanley desatando incredulidad entre sus compañeras. “Ay, qué payasada”, dijo Andrea Legarreta y contó que su ritual por excelencia dar unas vueltas con sus maletas afuera de su casa.

Aunque todos los conductores compartieron sus consejos, al final fue el de Galilea Montijo el que se viralizó en redes sociales. Incluso, algunos usuarios de TikTok bromearon con que irían a comprar una bolsa de lentejas para hacer el ritual al pie de la letra.

(Foto Instagram: @taniarin)

Galilea Montijo admitió que no todos sus compañeros de “Hoy” le caen bien

Fue durante una emisión de Netas Divinas donde Galilea Montijo se sinceró sobre sus reacciones más exageradas que han tenido consecuencias: “No me caes bien y te lo hago saber. Soy muy querendona, me gusta estar, me gusta apapachar, me gusta querer y que me quieran, pero esta parte de cuando alguien no me cae bien lo hago saber sin ser mal educada [...] También agradezco cuando alguien me hace saber que no el caigo bien”.

Fue bajo este contexto que aseguró no haber experimentado algo así en dicho programa, pero sí en el matutino de Televisa: “Me ha pasado en Hoy con ciertos personajes que han pasado, que ni siquiera se han quedado y nos lo hemos hecho saber. Tampoco es que vamos a hacer amigas o amigos, yo prefiero las personas frontales”.

