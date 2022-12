Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto respondieron a los rumores de una separación

Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto son novios desde hace tres años y viven juntos en Madrid (Instagram/@taniaruiz)

Luego de que el rumor de que el expresidente de México habría terminado su romance con Tania Ruiz, la modelo aseguró que sigue juntos y disfrutando de su relación.

El pasado 6 de diciembre el periodista de espectáculos Jorge Carbajal aseguró que Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz se habían separado debido a una supuesta infidelidad que habría cometido alguno de los dos y que el otro descubrió.

Sin embargo, la socialité y Peña Nieto dijeron a las revistas Caras y ¡Hola! que esta información es falsa y “siguen siendo una pareja feliz”, se lee en el post de una de las publicaciones.

La pareja mantiene su noviazgo desde finales de 2018 y en varias ocasiones se ha rumorado su ruptura, pero en ninguna habría sido verdad, pues continúan viviendo juntos en Madrid, España.

Según la información que Jorge Carabajal difundió en el programa de YouTube que comparte con El Filip, En Shock, debido a la supuesta infidelidad, la pareja llevaba al menos una semana separada.

“Dicen que uno de los dos, no sabemos cuál, uno de los dos fue cachado por el otro poniendo los cuernos, pero de manera así, explícita, esto ocurrió apenitas”, dijo el comunicador.

Supuestamente, Tania y el expresidente habrían tenido tal discusión que los vecinos llamaron al personal de seguridad del fraccionamiento para solicitar ayuda. Una vez que Peña Nieto se enteró de lo que estaba sucediendo fuera de su casa, habría obligado a su novia a abandonar la propiedad.

Esta no es la primera vez que se circula que los novios habrían decidido poner fin a su romance, pues un par de años atrás Jorge Carbajal dijo que la modelo habría habría hecho que ex jefe del Ejecutivo se molestara con ella porque habría contratado a su exnovio, Valentino Lanús, para que fuera su coach; no obstante, esto no se confirmó.

*Información en desarrollo

