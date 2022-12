Karely Ruiz coqueteó con un policía en CDMX y esta fue su inesperada reacción

La modelo habría cumplido 22 años en octubre de este 2022. (Captura YouTube)

Tras convertirse en una sensación de redes sociales por su contenido para adultos que la llevó a ser considerada como una de las mujeres mexicanas mejor pagadas en OnlyFans, Karely Ruiz visitó la Ciudad de México para subirse al Escorpión al Volante. Como era de esperarse su entrevista estuvo llena de sorpresas, desde un baile “erótico” en la calle, hasta su pelea telefónica con la esposa de Alex Montiel.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando la creadora de contenido coqueteó con un oficial de seguridad privada en la CDMX y para sorpresa de muchos fue rechazada. Todo ocurrió cuando el Dios del internet detuvo su automóvil cerca de un grupo de hombres que aparentemente estaban descansando.

La influencer comentó que solo Celia Lora y Janet García la superan en "OnlyFans". (Instagram/@goldenescorpion)

El youtuber que estaba hablando sobre relaciones amorosas aprovechó para cuestionar a su invitada sobre la posibilidad de que acepte tener una cita con un policía: “Qué crees Karely, te contraté unos strippers. Alguien así de seguridad, armado, galán, que lucha a favor de la justicia ¿te ligaría?”

La influencer respondió con un contundente sí mientras observaba a los elementos de seguridad privada que estaban afuera de un automóvil. Dos policías trataron de esquivar la mirada de Karely Ruiz porque los había sonrojado, pero otro la volteó a ver muy confiado. Fue en ese momento cuando ella le lanzó un piropo asegurando que se haría viral porque “está guapo”.

Ese policía se va a hacer viral porque está más guapo que tú [Escorpión Dorado]. Pásame tu Instagram...

El elemento de seguridad terminó colorado por la propuesta, sin embargo, hizo algo que jamás harían los seguidores de Karely Ruiz, le negó sus redes sociales: “No tengo”. La modelo y el Escorpión Dorado no pudieron contener su incredulidad, pues no se imaginaban que el policía no accediera a dar su información. De hecho, el youtuber le recalcó que se podría hacer famoso si lo hacía.

Karely presumió que se compró un carro deportivo de lujo personalizado. (Foto Instagram: @karelyruiz)

En otro momento de la entrevista, la joven creadora de contenido que se viralizó este 2022 por su peculiar baile incomodó a unos novios que estaban caminando por la calle, todo porque Alex Montiel se acercó para preguntarles si estarían dispuestos a darse intercambiar pareja sin molestarse. Los enamorados quedaron anonadados con la propuesta y entre risas prefirieron no responder.

La situación cambió cuando el youtuber preguntó que pasaría si el hombre en cuestión hiciera un trío con su novia y la modelo. Sin pensarlo en dos veces comentó que sí lo haría y para “ganárselo” tendría que hacer un sensual baile.

(Captura YouTube)

Fue por esa razón que tanto Alex Montiel como Karely Ruiz bajaron del carro donde se estaban transportando para agarrar a su pareja y bailaron.

Por otro lado, la mexicana confesó que después de la fama que ha alcanzado con sus presentaciones privadas, fotografías y videos en OnlyFans le gustaría hacer algo más fuera de internet, quiere seguir los pasos de influencer como Kenia Os y debutar como cantante. Pero es no es todo, también le gustaría incursionar en el mundo de la actuación para adultos, aunque esto último podría ser una broma.

Karely Ruiz confesó que es admiradora de Kenia Os. (Foto AP/Berenice Bautista)

“Tipo Kenia Os. Está bien bonita, como ha triunfado ella, es una diosa”, comentó.

Respecto a sus ganancias de OnlyFans dejó entrever que gana más de 200 mil pesos a la semana y señaló que solo dos mujeres la superan: Celia Lora y Janet García -también conocida como La Chica del clima-.

