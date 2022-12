“Al estilo Nodal”: así luce el tatuaje que Santa Fe Klan tiene en honor a Maya Nazor

El cantante y la influencer terminaron su romance tan solo cinco meses después de recibir a su primogénito Luka. (Foto Instagram: @santa_fe_klan_473)

Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido en la industria musical como Santa Fe Klan, logró varias metas profesionales y personales durante el 2022, pues no solo consiguió que Soy formara parte del soundtrack de Black Panther Wakanda Forever, también se convirtió en padre por primera vez junto a Maya Nazor. Lamentablemente, no terminó el año por todo lo alto, pues rompió su relación con la madre de su hijo en medio de rumores sobre una supuesta infidelidad con otra influencer.

Aunque la supuesta tercera persona en discordia negó los señalamientos y Maya Nazor ya dio a conocer su versión de los hechos, las especulaciones continúan porque el rapero no se ha pronunciado al respecto. En medio del escándalo, usuarios de redes sociales compararon a Santa Fe Klan con Christian Nodal porque meses antes de terminar su relación con la influencer se hizo un tatuaje en su honor.

En su momento Belinda y Nodal presumieron los tatuajes en redes sociales. (Foto: captura de pantalla/Instagram @belindapop)

Cabe recordar que el intérprete de Botella tras botella plasmó permanentemente en su piel el título de un disco, la mirada y el nombre de Belinda, con quien planeaba casarse en 2022. Desafortunadamente, el enlace matrimonial más esperado del año no se llevó a cabo porque los cantantes decidieron terminar su noviazgo tan solo unos días antes de San Valentín.

Desde ese entonces, los nombres de ambos cantantes reaparecen cada vez que un artista o celebridad muestra sus tattos hechos para reconocer a sus parejas y esta vez no fue la excepción. Fue durante una emisión del programa conducido por Adrián Uribe, De noche pero sin sueño, donde Santa Fe Klan mostró el retrato de Maya Nazor que se hizo en la espalada.

(Captura YouTube: Las Estrellas)

El rapero eligió el lado derecho de su espalda para llevar a la madre de su primogénito Luka. La influencer fue inmortalizada de semiperfil con una mano agarrando su cuello, su cabellera lacia y sus prominentes labios. El dibujo tiene un gran significado para Santa Fe Klan, pues cuando estaba enseñando sus tatuajes más importantes resaltó con mucho cariño el de “su chica”.

¿Qué otros tatuajes tiene Santa Fe Klan?

Durante la misma emisión, el rapero presumió que tiene varios retratos de personas o celebridades que han marcado su vida. Para comenzar mostró que en su brazo izquierdo tiene tatuados a su mamá y a su papá, dos de las personas más importantes en su vida que lo ayudaron a descubrir su talento y lo impulsaron desde que era un niño para que lograra su sueño.

Pero no son los únicos, en la espalda lleva los rostros de dos íconos del regional mexicano: Chalino Sánchez y José Alfredo Jiménez, quienes habrían sido su inspiración para dedicarse profesionalmente a la música. El rapero tiene uno más en el dorso que fue cubierto porque fue mal elaborado y mostró una ilustración tipo croquis de su natal Santa Fe que va desde su abdomen hasta sus piernas.

(Captura YouTube: Las Estrellas)

Fue a mediados de diciembre cuando la influencer reapareció en sus redes sociales para enfrentar los rumores sobre su ruptura con el cantante a través de un live. Sin profundizar en detalles aseguró que terminaron por mutuo acuerdo.

“Es difícil para mí hablar porque muchos y muchas de ustedes están siendo duros y están opinando cuando no saben la realidad de mi relación, no saben la realidad de nada. Yo no deje a Ángel, ni él me dejó a mí, fue una decisión que tomamos los dos y nada más nos separamos como pareja porque seguimos siendo familia, tenemos un hijo que yo amo con todo mi corazón y que él ama y que eso nunca va a cambiar”, dijo.

Asimismo, pidió respeto tanto para ella como para el bebé y se defendió de las acusaciones en su contra asegurando que no se fijó en Santa Fe por su dinero o fama.

Quiero que sepan que no soy una interesada. Todo mundo lo va a seguir diciendo porque yo sé que la gente es así... yo nunca me fijo en una persona por su físico, ni por el dinero, ni por lo que hace y no hace, ya se los he dicho antes, ustedes no saben cómo nos conocimos y yo me enamoré de Ángel y tuvimos un hijo porque él quiso y yo quise.

