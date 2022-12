Los accidentes más aparatosos de los famosos mexicanos en 2022

(Jovani Pérez/Infobae)

Aunque para el público, la vida de los famosos podría parecer glamurosa y fuera de todo peligro, algunos personajes mexicanos sufrieron algunos aparatosos accidentes que preocuparon a sus más asiduos fans. Por suerte, todos ellos lograron recuperarse satisfactoriamente, pero el susto y proceso de recuperación los dejó marcados en este 2022.

Eugenio Derbez

El 29 de agosto, Alessandra Rosaldo dio a conocer que Eugenio Derbez había sufrido un accidente en días previos y, por lo cuál tendría que ser intervenido quirúrgicamente.

Alfredo Adame tachó a sus hijos de “malagradecidos”; aseguró que los sacó del testamento El actor reveló a quién le dejó su herencia en vida VER NOTA

Debido al hermetismo del comunicado, los rumores en redes sociales no tardaron en estallar y muchos usuarios especularon todo tipo de versiones sobre lo que le habría sucedido al actor de La Familia P. Luche.

Tras dos operaciones, fue el mismo Eugenio quien apareció en un live y confesó que una de las teorías que estaban circulando era cierta: su hombro se había fracturado.

El actor comunicó que probablemente no recupere la movilidad al 100 por ciento (Foto: Archivo)

El comediante contó que percance aconteció mientras estaba jugando con un visorde realidad virtual y, al no estar concentrado, se hirió el hombro en 17 partes.

Psiquiatra de Alfredo Adame habría asegurado que el actor sólo es “víctima de su propio éxito” El actor dio a conocer que acudió a un especialista de la salud mental tras sus polémicas VER NOTA

Durante los meses posteriores, el famoso ha compartido con sus seguidores un poco de su proceso de recuperación y ha mostrado que ya tiene mayor movilidad. No obstante, reveló que sus médicos le señalaron que posiblemente tendría secuelas de por vida.

“Los doctores me dijeron que no iba a poder levantar el brazo más allá del hombro. No más de acá, nunca más. Mi idea es desafiar a los doctores y lograrlo”, dijo en un en vivo reciente.

Danna Paola

Este 2022 fue un año importante para Danna Paola, pues no sólo estrenó su álbum XT4S1S, sino que inició su primera gira en solitario alrededor de la república mexicana.

Danna Paola sufrió un accidente durante su concierto en Guadalajara, se abrió la ceja y se golpeó la rodilla. (Foto: Twitter @marioluna31)

Pero, durante la apertura de su tour, que se llevó a cabo el 11 de noviembre en Guadalajara, la cantante sufrió un incidente al golpearse con su propia rodilla en el ojo.

De Cuquita Abarca vs Televisa a Gaby Spanic perdiendo ante Infante: las disputas legales de los famosos 2022 El escándalo más reciente y con el que se ha cerrado el año ha sido protagonizado por las integrantes del reality “Siempre Reinas”: Laura Zapata, Lucía Méndez y Sylvia Pasquel VER NOTA

“Me abrí la ceja, literal, no es broma. No sé si los de primera fila vieron. Estoy bien, se los juro”, dijo Danna y posteriormente interrumpió unos minutos su presentación para solicitar apoyo médico.

Al regresar, la actriz de Amy la niña de la mochila azul reapareció con una aparatosa venda en la cabeza que le cubría un ojo.

“Cuando yo me hice hacia atrás, creo que me pegué con mi rodilla o algo así y se me empezó a inflamar el ojo. Dejé de ver y yo seguí”, comentó.

Para la famosa, el incidente quedó sólo en una anécdota, pues no tuvo mayores complicaciones y para el resto de su gira apareció sin el vendaje.

Manelyk González

Manelyk González participó durante la edición más reciente de Las Estrellas Bailan en Hoy y fue pareja durante casi todo el programa de su excompañero de Acapulco Shore, Luis Potro Caballero.

No obstante, el 16 de noviembre los televidentes del concurso de baile se preocuparon después de que la influencer sufriera un aparatoso accidente en los ensayos previos a su presentación.

(Foto Instagram)

En el video, se podía observar el momento en que Mane intentaba hacer una pirueta, pero la acrobacia salió mal debido a una falta de coordinación y su compañero no pudo sostenerla, por lo que cayó hacia el escenario.

“Yo me espanté muchísimo porque estaba completamente en mis hombros y hubo un desquilibrio o algo sucedió, sus piernas pasan arriba de mi cabeza y ella va directo en clavado (hacia el piso); sus piernas pasan arriba de mi cabeza y ya no hubo control”, dijo la pareja de baile.

Después del incidente, Manelyk fue llevada al hospital y le diagnosticaron un esguince cervical y una contusión cerebral, por lo que tuvo que pasar casi un mes en recuperación.

El 13 de diciembre, la exacapulco Shore reapareció en el matutino Hoy para bailar al ritmo latino y contender por el premio final. Aunque no ganó la temporada, sí se convirtió en una de las favoritas de los seguidores del show.

Ivonne Montero

El 2 de diciembre, Ivonne Montero espantó a sus fans en redes sociales tras aparecer con un ojo hinchado y un parche.

Por lo que, tras varias horas de incertidumbre, la ganadora de La Casa de los Famosos 2 finalmente comentó que se había quemado las córneas.

(Captura de pantalla/Imagen Televisión)

En una entrevista con De primera mano, Montero comentó que la afectación en su vista sucedió por unas gotas para los ojos.

“Olvidé poner el liquido de agua salina, donde uno coloca sus lentes y se quedan ahí hasta que se vuelven a usar. Entonces, resulta que en esa ocasión yo no llevé el agua salina, lo olvidé y se me hizo muy fácil ponerlos en gotas para los ojos (...) resulta que me pongo el pupilente y de repente siento un ardor impresionante”, dijo.

Ivonne Montero reaccionó a señalamientos de que su accidente en el ojo fue por vanidad (Fotos: Instagram/@ivonnemonteroof)

Debido a que ese líquido no está hecho para mantenerlo por mucho tiempo en contacto con los ojos, resultó ser abrasivo para la artista y le lastimó las córneas.

“Nunca me imaginé que me estuviera haciendo tal daño a mis ojos, a mis corneas, me quemé ambas corneas. Yo veía ya borroso. Me los quité y ¿cuál es la sorpresa?, que yo ya no tenía visión”, argulló.

Tras el susto, los médicos le dieron tratamiento y, hasta el 30 de diciembre, Ivonne ya se encuentra mejor de salud.

Alfredo Adame

Aunque el caso de Alfredo Adame no fue estrictamente un accidente, las heridas que sufrió el actor después de inmiscuirse en un altercado EL 28 de septiembre a las afueras de su casa en Fuentes de Tepepan, Tlalpan, dieron mucho de que hablar.

(Fotos: Ig adamereacciona)

Y es que, el controversial enemigo de Carlos Trejo fue brutalmente golpeado y de esta situación terminó con cuatro fracturas en el rostro y lesiones que pudieron comprometer su vista.

De acuerdo con el informe de la Fiscalía capitalina, en la riña participaron tres hombres, incluido el ex conductor de televisión. La trifulca tuvo lugar en la calle Prolongación Abasolo, donde un par de sujetos atacaron al actor de 64 años.

SEGUIR LEYENDO