Piojo Herrera estuvo cerca de dirigir la selección de Chile

Miguel Herrera confesó que estuvo cerca de dirigir a la selección de Chile (Foto: Instagram/ @miguelherreradt)

Luego de que Miguel Herrera se quedó sin equipo al ser despedido del club Tigres, el Piojo recibió algunas ofertas para no quedarse sin trabajo de cara a la próxima temporada 2023. Y dentro de las oportunidades que tuvo estuvo la selección de Chile.

Carlos Acevedo aseguró que “le dolió” no haber ido a Qatar 2022 Para el portero de 26 años, el no haber tenido una primera oportunidad en el Mundial más reciente lo motiva para trabajar y tener un lugar en el Mundial 2026 VER NOTA

A pesar de que Herrera se ha propuesto para ser el próximo técnico del conjunto mexicano, no se cerró a posibilidades de otras opciones y estuvo cerca de dirigir a La Roja, según explicó el propio técnico mexicano. En una reciente entrevista para DirecTV Sports, Miguel se sinceró sobre las ofertas que recibió.

De acuerdo con el Piojo, la Federación de Futbol de Chile se contactó con el ex técnico de Tigres para dialogar sobre la posibilidad de llevárselo a Chile luego de que el equipo no logró la clasificación a la Copa Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, unos detalles en el contrato no fueron del agrado de Miguel Herrera.

Miguel Herrera actualmente está sin equipo tras ser despedido de Tigres (Foto: Instagram/@miguelherreradt)

Las conversaciones llegaron a un término en el que había restricciones que no le convenían al ex jugador mexicano, por lo que Herrera tuvo que considerar la oportunidad de dirigir en el futbol sudamericano.

2022: el año en que el fútbol de Estados Unidos superó con creces al de México A nivel regional y mundial, el fútbol estadounidense demostró ser mejor que ningún otro en Concacaf; a nivel de clubes asestó uno golpe histórico por primera vez en 17 años VER NOTA

Sin revelar de qué se trató la clausula, calificó de “fuerte” esa condición que le impidió firmar para empezar una nueva etapa en su carrera deportiva, en consecuencia tuvo que dejar de lado la posibilidad de ir a Chile. Así lo detalló el Piojo Herrera:

“Tuve acercamientos con La Roja en algunas oportunidades, pero tenía una clausula muy fuerte acá en México que impidió que se concretara. Fueron alrededor de tres conversaciones que tuve con gente de Chile”

Y es que al momento en el que se dio la conversación, Miguel aún tenía vinculación con Tigres y entre sus planes personales estaba pensando en la pretemporada de la Liga MX, por lo que no pudo continuar las pláticas con la federación chilena. Más tarde, la directiva del equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) le notificó que ya no seguiría al frente del equipo para el Clausura 2023.

En cuanto contactaron a Herrera para ofrecerle el puesto, el Piojo Herrera confesó que sí le generó ilusión, ya que tuvo al menos tres conversaciones formales con la directiva. La noticia lo orilló a Herrera a contactar a Humberto Suazo, ex futbolista que compitió en la Liga MX, por ser un referente chileno en México, esto con la finalidad de empezar a estudiar el balompié sudamericano.

“Me ilusionaba mucho estar en la selección chilena, tener esa cantidad de jugadores de nivel; hubiera sido extraordinario. Es más, yo fui a buscar a Humberto Suazo que acá se transformó en un ídolo en Monterrey”

Pero una vez que no se concretó la posibilidad con la selección, no se cerró a posibilidades de dirigir cualquier otro equipo de la liga chilena pues consideró que ahí hay un gran nivel competitivo. Incluso ha llegado a seguir la liga de Primera División de Chile con la finalidad de darle seguimiento a diferentes futbolistas.

Miguel Herrera reconoció el talento que hay en la selección de Chile (EFE/Sebastião Moreira)

Así que, ahora que no tiene ningún equipo, Miguel Herrera dejó abierta la puerta a posibilidades pues reconoció el nivel del balompié sudamericano.

Carlos Acevedo alabó a Memo Ochoa por su fichaje en Europa: “Un gran líder” El portero de Santos Laguna se alegró que un compañero de la selección mexicana se fuera al futbol occidental, así que le deseó éxito VER NOTA

“Hay equipos muy importantes en Chile. Me da gusto ver la capacidad del futbol chileno; podría dirigir a cualquier club de allá. Me gusta mucho observarlo, he visto varias veces su país para ver jugadores”, finalizó.

Hasta el momento se desconoce a qué equipo llegara Herrera pues desde que Tigres lo cesó no se ha escuchado alguna otra posibilidad para el Piojo. Únicamente se ha limitado a candidatearse para ser el próximo entrenador de la Selección Mexicana.

SEGUIR LEYENDO: