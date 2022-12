Jorge Campos explotó contra el futbol mexicano: “Estamos mal”

Foto: Captura de pantalla.

En el Mundial de Qatar 2022, la Selección Mexicana dio una de las peores actuaciones mundialista en su historia, pues desde Argentina 78 no quedaba eliminado en fase de grupos. Ante tal situación, diversos ex futbolistas y expertos analistas lanzaron sus opiniones sobre el panorama que enfrenta el Tri.

Jorge Campos, uno de los porteros referentes en el balompié mexicano, se lanzó en contra de la administración del combinado nacional y cómo se ha gestionado en general el futbol en el país. Consideró que desde la estructura, el Tricolor está mal, por lo que explotó con los directivos.

Durante una entrevista con David Medrano para su canal de YouTube, el Inmortal tomó la palabra para explicar el mal que está afectando a la selección y resaltó la importancia de tener una estructura sólida con bases deportivas y no solo administrativas, es decir que detrás de las decisiones de importancia haya personal con experiencia en la cancha.

Jorge Campos se ha convertido en uno de los arqueros más importantes del balompié a nivel mundial. (Infobae/Jovani Pérez)

Campos argumentó que el problema de México no es el director técnico, ya que ha habido grandes entrenadores de renombre en el Tri, pero se han logrado los mismos resultados, así que argumentó que este año le tocó a Gerardo Tata Martino, pero en cada edición mundialista pasa lo mismo.

“Yo soy partidario de cambiar todo, de iniciar todo, de hacer un gran proyecto. El técnico es lo de menos, la verdad, estamos mal estructurados. Le echan la culpa al técnico, hoy se acabaron al Tata. Cada cuatro años nos acabamos los técnicos para maquillar todo lo mal que han hecho las cosas, es el tema en México, nadie lo quiere comentar”, sentenció

El canterano de Pumas calificó de “lamentable” el panorama que está experimentando la Selección Nacional de México, ya que insistió que el error radica desde la dirección al momento de elegir a un nuevo técnico. Para el Brody no importa si el entrenador viene de la Liga MX, es nacional o si es extranjero, pues reprochó la forma y de quiénes toman esa decisión.

“Estamos mal, la verdad es triste, es lamentable todo lo que ha pasado. Estamos mal en el aspecto de que los que sí deciden el técnico con gente que no sabe, que no jugó futbol”

Por otra parte, Campos ventiló que dentro de las directivas y los equipos siempre existe una “relación de amistad”, la cual causa que se le de oportunidad a un grupo selecto de futbolista, en consecuencia el futbol mexicano no tiene un progreso como se da en otras selecciones.

Jorge Campos puso de ejemplo lo ocurrido con Argentina, por lo que insistió que en México ya no deberían de permitirse estas modalidades que ensucian el balompié mexicano.

“No hay una estructura, no hay un grupo, un consejo de ex jugadores que tengan la capacidad para decidir. Aquí en México se decide si conoces al amigo, van jugadores que a veces es el amigo del amigo, van jugadores de los técnicos, le hablan a los técnicos […] son de favores, es de amigos, en México es de amigos y eso no se vale, no debemos permitirlo”, agregó.

Finalmente Jorge Campos insistió en que la culpa no fue del Tata Martino, si no que en general de todo el futbol mexicanos. “Sufrimos algo muy fuerte y le echamos la culpa por un gol, nos acabamos al técnico. El Tata no tiene nada que ver, no tenía jugadores, no tenía nada”, finalizó.

