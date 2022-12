Miguel Herrera explotó contra Tata Martino

Miguel Herrera aseguró que al Tata Martino "nos lo vendieron como un gran estratega y no lo es” (Fotos: CUARTOSCURO)

Con la eliminación de la Selección Mexicana de la Copa Mundial de Qatar 2022, las críticas empezaron a circular pues desde Argentina 1978 el conjunto tricolor no se quedaba fuera de la competencia en fase de grupos. Por ello diversas personalidades del fútbol mexicano criticaron la actuación de Gerardo Tata Martino.

Miguel Herrera se animó a compartir su opinión sobre la táctica que utilizó el Tata a lo largo del Mundial y consideró que su experiencia no se reflejó en la cancha, así que apuntó que a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) les “vendieron un gran estratega” cuando en realidad no lo es.

En su participación como comentarista deportivo para la cadena de Telemundo, Herrera arremetió contra Gerardo Martino por no haber calificado a octavos de final. El Piojo aseguró que el técnico argentino se fue al Mundial sin las herramientas necesarias para competir en la fase de grupos, así que la afición solo apreció un desempeño escaso que no alcanzó para una clasificatoria.

Gerardo Martino ya renunció a la Selección Mexicana (REUTERS/Matthew Childs)

El ex técnico del club América consideró que cuando el Tata Martino llegó a la FMF sorprendió con su experiencia y trayectoria como técnico, pero en Qatar 2022 no reflejó nada de ello.

“No vimos un gran estratega, su currículum era bueno hasta que nos dimos cuenta de que nos lo vendieron como un gran estratega y no lo es”

Y es que previo a la observación del Piojo Herrera, aseguró que el ahora ex técnico del Tri sabe realizar las modificaciones en su alineación cuando son necesarias; pero desde la perspectiva de Miguel eso no ocurrió con México durante el Mundial, por lo que consideró que “cedió” el juego.

“Un estratega es un tipo que sabe modificar cuando las cosas no están saliendo; si vas a la guerra atado de manos, no te dan rifles, no te dan fusiles, pues va a perder la guerra, —o no cambia— está perdiendo la guerra y no modifica su estrategia, vas a terminar cediendo todo”, expresó Miguel Herrera.

Desde la experiencia de Miguel Herrera como ex entrenador del Tri argumentó que en duelo ante Argentina la estrategia por la que apostó Gerardo Martino fue la de “no perder”, por ello no hubo acciones ofensivas; además de que sentó en la banca a uno de los mediocampistas más sobresalientes de la alineación, a Edson Álvarez.

El Piojo se molestó con dicha decisión, así que insistió en que si el Tata iba a jugar a defenderse, lo hubiera hecho con los mejores jugadores en dicha posición.

“En el segundo partido no salimos a ganar, salimos a no perderlo y sin nuestro mejor hombre defensivamente, que es Edson. El mejor contención que mejor teníamos en ese momento; si ibas a defender el partido, por lo menos defender con un tipo que sabes que defiende”, analizó el Piojo Herrera.

Miguel Herrera lloró por la derrota de México contra Argentina y su gesto se viralizó en redes sociales (Tik Tok/ @iamfutb0l0gia)

No sería la primera vez que el Tata Martino muestra preocupación por la Selección Mexicana. Anteriormente cuando perdieron ante la Argentina de Messi, Miguel Herrera salió a cuadro con un semblante triste y con ojos llorosos por cómo perdió el equipo.

Compartió su análisis sobre lo que apreció en la cancha y se le escuchó al borde del llanto. Aquel gesto quedó grabado y difundido en redes sociales, por lo que inició un debate sobre la “pasión” que reflejó el Piojo por el equipo mexicano, así que internautas sugirieron que debería volver a comandar a la Selección Mexicana.

Ahora con la salida de Martino, el nombre de Miguel Herrera volvió a sonar para tomar las riendas del equipo para la Copa Mundial de 2026, la cual se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

