Piojo Herrera confesó a David Faitelson el motivo de su salida de Tigres

El Piojo Herrera contó a David Faitelson los detalles sobre su salida de Tigres (Foto: Jennifer Buchanan/REUTERS)

Después de haber sido considerado como uno de los mejores entrenadores del país, Miguel Herrera no cumplió con la encomienda que recibió hace tres torneos, en su llegada a San Nicolás de los Garza, y fue cesado. Horas después de la confirmación de su salida, el Piojo concedió una entrevista a David Faitelson donde brindó detalles acerca del motivo que pudo haberlo alejado de la dirección técnica de los Tigres.

Como parte de la dinámica del programa conocido como “Cronómetro”, del medio ESPN, el periodista lanzó una serie de preguntas al timonel. La única condición solicitada por Faitelson fue que limitara su respuesta a una afirmación o negación. Al respecto, el primer cuestionamiento emitido en la transmisión fue: “Verdad o mentira, Miguel ¿Tu declaración sobre la edad del plantel es lo que te dejó fuera de Tigres?”.

Al escuchar la pregunta, el Piojo hizo una expresión de duda con el rostro pero continuó con su explicación. “Híjole. No lo sé. La verdad es que ¿me creerías que te dijera si…? Yo puedo pensar que es verdad porque no hay otra cosa. Yo busco otras circunstancias, pero no lo sé, la verdad”, fue la corta pero contundente respuesta que brindó a su interlocutor en la entrevista.

👉 ¿La declaración sobre la edad del plantel lo dejó fuera de Tigres?



👉 ¿Buena idea llevar a Funes Mori sobre Santi?



👉 ¿Dirigir al Tri para 2026?



¡IMPERDIBLE el 'Verdad o mentira' con @MiguelHerreraDT!



⏱ 𝐂𝐫𝐨𝐧𝐨́𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨 EN VIVO en ESPN Deportes y #StarPlusLA pic.twitter.com/P2U80UNQPb — Cronómetro (@ESPN_Cronometro) November 10, 2022

Instantes más adelante, Faitelson cuestionó si su salida como director técnico de Tigres ha sido el golpe más duro que ha recibido en su carrera como entrenador de futbol. Al respecto, el originario de Cuautepec, Hidalgo, confirmó la frase y aseguró que su separación del cargo fue, incluso, más dolorosa que cuando tuvo que abandonar el banquillo del Club América y de la Selección Mexicana

“Sí, verdad, (dolió más que en la Selección y el América) porque no lo esperaba. De la Selección salí porque fue un problema fuerte que yo tuve y tenía una consecuencia, pero acá no esperaba eso”, declaró.

Más adelante, el Piojo brindó detalles acerca del momento en que recibió la noticia. Según contó, la noche del martes 8 de noviembre recibió una llamada del presidente operativo de los Tigres, Mauricio Culebro, donde lo citó en su casa para desayunar al día siguiente. En principio, el entonces timonel pensó que la cita se trataría acerca de los refuerzos y la planeación de la siguiente temporada.

💥 "LO ÚNICO QUE TOMÉ FUE UN VASO DE AGUA, ME PARÉ Y ME FUI"



😱 ¡Miguel Herrera reveló TODOS los detalles sobre su despido de Tigres!



⏱ 𝐂𝐫𝐨𝐧𝐨́𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨 EN VIVO en ESPN Deportes y #StarPlusLA pic.twitter.com/x5IpqbQcHp — Cronómetro (@ESPN_Cronometro) November 10, 2022

“Yo pensando que había algo de los refuerzos y me dice ‘mañana platicamos’. Entonces fue todo. Me presenté en su casa. Nos sentamos, como lo habíamos hecho varias veces. íbamos a desayunar y de repente me dice ‘bueno, se tomó la decisión de que hasta aquí llegó nuestra relación’. Ya lo único que tomé fue un vaso de agua. Me paré y me fui”, detalló.

