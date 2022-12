Por qué Victoria Ruffo y Eugenio Derbez darían fin a los conflictos tras su separación hace 26 años

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo pasaron años expresándose negativamente el uno del otro (Archivo)

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez están separados desde 1996, el fin de su relación quedó marcado por una boda que habría sido falsa desde el principio y la disputa legal por la custodia de su hijo José Eduardo; pero a más de 26 años de todo lo ocurrido, tanto la actriz de telenovelas como el humorista ya han realizado comentarios que dejaron entrever la paz entre ambos.

Eugenio Derbez respondió a Victoria Ruffo por llamarlo “viejito” El actor también habló sobre la posibilidad de reconciliarse con la “Reina de las telenovelas” pese a su ríspida relación VER NOTA

Por una parte, la Reina de las telenovelas dijo que estaría dispuesta reunirse con Eugenio en la boda de su hijo; por su lado, el director de películas mencionó que “ya aprendió a soltar” su resentimiento con Ruffo, pues durante algunos años no le fue posible ver a José Eduardo y se perdió de gran parte de su infancia.

“Ahí sí, pero nada más ahí (en la fiesta) él en su mesa y yo en la mía. Claro y nos damos la paz también, y decimos: ‘por mi culpa, por mi culpa’, o sea, yo no le deseo daño, no le deseo mal, le deseo bien. Si está bien mi hijo también va a estar contento porque va a ver a su papá bien”, dijo la protagonista de ambas versiones de la telenovela Corona de Lágrimas en conversación con el programa Sale el sol.

Eugenio y Ruffo podrían reunirse en la hipotética boda de su hijo ( Cuartoscuro/Instagram@jose_eduardo92)

Por su parte, Eugenio Derbez mencionó que siempre había existido la apertura para perdonarse y ya no tener vivo el dolor por los conflictos del pasado:

Familia de Octavio Ocaña buscará que Eugenio Derbez produzca la bioserie del fallecido actor Bertha Ocaña pidió justicia por su hermano menor y habló sobre la pena de muerte VER NOTA

“Yo siempre creo que está la posibilidad (de reconciliarnos). Yo estaba muy dolido por lo de que tantos años que dejé de ver a mi hijo, pero ya hay que soltar”, dijo durante su primera aparición pública tras el accidente en el que pensó que perdería un brazo.

A pesar de que en 2022 ambos parecen haber dejado atrás la mayoría de sus rencillas, los reclamos eran bastante graves y se habían expresado muy negativamente el uno del otro.

Eugenio Derbez pensó que perdería el brazo tras accidente con gafas de realidad virtual El director de cine reveló cuánto tiempo le llevará la recuperación después del incidente, pero mencionó que ya puede trabajar VER NOTA

Por una parte, Ruffo señaló a Derbez por supuesto incumplimiento con sus obligaciones económicas como padre, incluso dijo que él la había dejado abandonada el día que nació el bebé. También usó como argumento el engaño de la boda falsa para que la ley le otorgara la custodia de su hijo, una vez obtenida, le impedía a su ex pareja convivir con José Eduardo.

Tuvieron que formalizar la unión por el embarazo (Instagram /@ederbez)

Esta acción le causó un resentimiento muy profundo al productor de televisión, pues se perdió gran parte de la infancia del entonces niño. “No hay nada más doloroso que lo que yo viví con José Eduardo. Cuando veo que alguien, sobre todo compañeros del medio, no los dejan ver a sus hijos… (digo): ‘Dios mío, no lo hagan, es lo peor que pueden hacerle al niño’”, contó a la reportera Luz María Doria anteriormente.

De esta forma, José Eduardo se quedó al centro de los conflictos de sus padres, incluso Derbez llegó a realizar bromas en las que dijo que se había visto obligado a “secuestrar” a su propio hijo para poder verlo. Actualmente el mismo joven sería el punto guía para terminar los problemas entre Ruffo y el humorista.

En su momento, Ruffo sufrió un gran dolor por la ruptura con Derbez, situación incrementada por la boda falsa: “Yo me sentí muy mal, fue una época en donde tuve que acudir incluso a terapia. No fue nada sencillo. Me sentía vieja, fea, dejada, abandonada y con un hijo”.

El sketch de Victoria y Eugenio

Por su lado, Eugenio respondió que aparentemente Victoria siempre supo que no era una boda auténtica, sino que se trataba de una fiesta improvisada para entregarle unos anillos que simbolizaban su unión. De acuerdo con lo expresado por el mismo actor, tuvieron que formalizar la relación por el embarazo de Ruffo, el cual se habría producido la primera vez que tuvieron intimidad, por lo que inventó su boda, esto ocurrió hacia 1991:

“No había pasado nada más que un besito por aquí, otro por allá y manita sudada, y a las dos semanas por primera vez fui a su departamento a consumar el amor... a la primera pegó”, dijo el actor de No se aceptan devoluciones (2013).

SEGUIR LEYENDO: