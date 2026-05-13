Estadio Banorte recibiría a 49ers y Vikings en juego de la NFL

Los 49ers recibirían a los Vikings de Minnesota en el Estadio banorte.

La pasión por los emparrillados está lista para desbordarse nuevamente en territorio mexicano con el inminente retorno de la temporada regular de la NFL.

Tras una pausa obligada por las remodelaciones del Coloso de Santa Úrsula, la liga más importante de futbol americano en el mundo reanudará sus compromisos internacionales en el país, consolidando a México como su mercado estratégico más fiel fuera de las fronteras estadounidenses.

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La expectativa se encuentra en su punto máximo, pues la combinación de un inmueble completamente renovado (antes Estadio Azteca) y dos de las franquicias más populares de la Conferencia Nacional promete regalar una velada histórica para los aficionados locales.

Cronología del regreso: del anuncio oficial a la confirmación de la localía de San Francisco

La ruta para tener de vuelta el evento internacional comenzó a trazarse formalmente a principios de febrero de 2026, cuando el comisionado Roger Goodell anunció formalmente que la NFL regresaría a México con un acuerdo robusto para disputar partidos de temporada regular durante los próximos tres años.

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El escenario elegido para este retorno es el histórico inmueble de la Ciudad de México, renovado bajo el nombre comercial de Estadio Banorte.

Semanas después, el 18 de febrero, la liga y la propia franquicia californiana hicieron oficial que los San Francisco 49ers fungirán como el equipo local para el encuentro de esta campaña, desatando la euforia de su masiva base de fanáticos en el país.

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San Francisco 49ers ya ha estado antes en tierras mexicanas. REUTERS/Henry Romero

La evolución de los rivales: los Miami Dolphins abrieron la baraja y hoy los Minnesota Vikings toman la delantera

A partir de la designación de San Francisco, el debate sobre el contrincante generó múltiples especulaciones; durante el mes de abril, los reportes iniciales colocaron a los Miami Dolphins como la opción principal para venir a la capital.

No obstante, los rumores de las últimas horas apuntan de forma contundente a que los Minnesota Vikings serían finalmente el rival definitivo para el partido.

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Las filtraciones más recientes del calendario detallan que el enfrentamiento se disputará el próximo domingo 22 de noviembre en la Semana 11, ocupando el horario estelar de Sunday Night Football en las pantallas internacionales.

Los reportes indican que sería el juego estelar de la semana 11. Mandatory Credit: Jeffrey Becker-Imagn Images

La confirmación de este enfrentamiento entre los de la Bahía y los de Minnesota en el renovado Estadio Banorte reafirma el éxito comercial y el arraigo cultural del deporte de las tacleadas en México.

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El regreso de la NFL no solo representa una gran noticia en el ámbito deportivo, sino que también posiciona al país como una sede de élite global capaz de albergar los eventos de mayor relevancia internacional.

A falta de los últimos detalles de la confirmación del calendario completo, la fanaticada mexicana ya cuenta los días para vivir una auténtica fiesta de postemporada anticipada en su propio territorio.

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