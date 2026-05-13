Frappé de pepino con chamoy y chile: la bebida fresca que conquista los días calurosos

Una mezcla helada con sabores intensos y un equilibrio entre dulzor, acidez y picante se convierte en una opción ideal para quienes buscan algo diferente

Un vaso transparente con un frappé verde claro decorado con jarabe de chamoy, chile en polvo, chiles secos y una rodaja de pepino, sobre una mesa de madera.
El frappé de pepino con chamoy y chile en polvo es la bebida perfecta para refrescarse en días de calor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El frappé de pepino con chamoy y chile en polvo se ha convertido en una de las bebidas más llamativas para disfrutar durante las tardes de calor. Su combinación de ingredientes logra un contraste entre lo fresco del pepino y el toque picoso que aporta el chile, creando una experiencia distinta desde el primer sorbo.

Además de ser fácil de preparar, esta receta destaca por su textura cremosa y su sabor intenso. El chamoy aporta notas dulces y ácidas que se mezclan perfectamente con el hielo triturado, mientras que el limón ayuda a resaltar cada ingrediente sin saturar el paladar.

Esta bebida también puede servirse como una alternativa original para reuniones, tardes familiares o simplemente para disfrutar un momento diferente en casa. Su presentación colorida y el borde escarchado con chile le dan un aspecto atractivo que invita a probarla.

Ingredientes y preparación para un frappé lleno de sabor

Vaso de frappé de pepino verde con chamoy rojo goteando, rodajas de pepino, borde escarchado con chile en polvo y toque de chile encima, sobre mesa de madera clara.
Esta bebida combina la frescura del pepino con el sabor picante del chile en polvo y las notas dulces del chamoy. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 2 pepinos medianos pelados y cortados
  • 2 tazas de hielo
  • 1 taza de agua mineral o natural
  • 1/2 taza de chamoy
  • Jugo de 2 limones
  • 2 cucharadas de azúcar o miel
  • Chile en polvo al gusto
  • Tajín para escarchar
  • Rodajas de limón para decorar

Preparación

  • Escarcha los vasos con limón y chile en polvo.
  • Coloca en la licuadora el pepino, hielo, agua, jugo de limón y azúcar.
  • Licúa hasta obtener una mezcla uniforme y espesa.
  • Agrega chamoy dentro del vaso y sirve el frappé.
  • Decora con más chamoy, chile en polvo y una rodaja de limón.

El resultado es una bebida con un equilibrio entre frescura y picante que puede ajustarse fácilmente según el gusto de cada persona. Si se desea un sabor más intenso, basta con añadir más chamoy o chile al momento de servir.

Una opción refrescante para cualquier momento del día

Primer plano de un frappé verde con jarabe de chamoy rojo en espiral y chile en polvo, decorado con una rodaja de pepino y una pajita blanca.
La receta de frappé de pepino destaca por su fácil preparación y su textura cremosa gracias al hielo triturado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pepino es uno de los ingredientes más utilizados en bebidas frescas gracias a su alto contenido de agua y su sabor ligero. Al combinarse con hielo triturado, se obtiene una textura suave que ayuda a combatir las altas temperaturas.

Por otra parte, el chamoy aporta un toque característico que transforma una bebida sencilla en una preparación mucho más llamativa. El contraste entre lo ácido y lo dulce permite que cada sorbo tenga una sensación distinta y agradable.

Para quienes disfrutan de sabores intensos, el chile en polvo se convierte en el complemento ideal. Su presencia no solo aporta picor, también ayuda a resaltar el resto de los ingredientes y da profundidad al sabor final.

Un frappé colorido que también destaca por su presentación

Un frappé verde de pepino con chamoy rojo y rodajas de pepino, servido en un vaso con borde de chile en polvo y una pajita en un entorno soleado.
Personalizar el frappé de pepino con frutas como mango o piña da un giro delicioso sin perder su esencia refrescante. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los mayores atractivos de esta receta es su apariencia. El chamoy deslizándose por el vaso y el chile escarchado crean una presentación vibrante que resulta perfecta para compartir en reuniones o celebraciones.

También es posible personalizar la bebida agregando frutas como mango o piña para darle un giro diferente sin perder su esencia refrescante. Incluso puede prepararse con agua mineral para obtener una textura más ligera y burbujeante.

Este frappé demuestra que con pocos ingredientes es posible preparar una bebida original, refrescante y llena de sabor, ideal para quienes buscan salir de las opciones tradicionales y probar algo distinto en casa.

