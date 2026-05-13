Frappé de pepino con chamoy y chile: la bebida fresca que conquista los días calurosos

El frappé de pepino con chamoy y chile en polvo se ha convertido en una de las bebidas más llamativas para disfrutar durante las tardes de calor. Su combinación de ingredientes logra un contraste entre lo fresco del pepino y el toque picoso que aporta el chile, creando una experiencia distinta desde el primer sorbo.
Además de ser fácil de preparar, esta receta destaca por su textura cremosa y su sabor intenso. El chamoy aporta notas dulces y ácidas que se mezclan perfectamente con el hielo triturado, mientras que el limón ayuda a resaltar cada ingrediente sin saturar el paladar.
Esta bebida también puede servirse como una alternativa original para reuniones, tardes familiares o simplemente para disfrutar un momento diferente en casa. Su presentación colorida y el borde escarchado con chile le dan un aspecto atractivo que invita a probarla.
Ingredientes y preparación para un frappé lleno de sabor
Ingredientes
- 2 pepinos medianos pelados y cortados
- 2 tazas de hielo
- 1 taza de agua mineral o natural
- 1/2 taza de chamoy
- Jugo de 2 limones
- 2 cucharadas de azúcar o miel
- Chile en polvo al gusto
- Tajín para escarchar
- Rodajas de limón para decorar
Preparación
- Escarcha los vasos con limón y chile en polvo.
- Coloca en la licuadora el pepino, hielo, agua, jugo de limón y azúcar.
- Licúa hasta obtener una mezcla uniforme y espesa.
- Agrega chamoy dentro del vaso y sirve el frappé.
- Decora con más chamoy, chile en polvo y una rodaja de limón.
El resultado es una bebida con un equilibrio entre frescura y picante que puede ajustarse fácilmente según el gusto de cada persona. Si se desea un sabor más intenso, basta con añadir más chamoy o chile al momento de servir.
Una opción refrescante para cualquier momento del día
El pepino es uno de los ingredientes más utilizados en bebidas frescas gracias a su alto contenido de agua y su sabor ligero. Al combinarse con hielo triturado, se obtiene una textura suave que ayuda a combatir las altas temperaturas.
Por otra parte, el chamoy aporta un toque característico que transforma una bebida sencilla en una preparación mucho más llamativa. El contraste entre lo ácido y lo dulce permite que cada sorbo tenga una sensación distinta y agradable.
Para quienes disfrutan de sabores intensos, el chile en polvo se convierte en el complemento ideal. Su presencia no solo aporta picor, también ayuda a resaltar el resto de los ingredientes y da profundidad al sabor final.
Un frappé colorido que también destaca por su presentación
Uno de los mayores atractivos de esta receta es su apariencia. El chamoy deslizándose por el vaso y el chile escarchado crean una presentación vibrante que resulta perfecta para compartir en reuniones o celebraciones.
También es posible personalizar la bebida agregando frutas como mango o piña para darle un giro diferente sin perder su esencia refrescante. Incluso puede prepararse con agua mineral para obtener una textura más ligera y burbujeante.
Este frappé demuestra que con pocos ingredientes es posible preparar una bebida original, refrescante y llena de sabor, ideal para quienes buscan salir de las opciones tradicionales y probar algo distinto en casa.
