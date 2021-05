José Eduardo habló con Eugenio Derbez de su “secuestro” y su relación con Victoria Ruffo

Los Derbez conversaron sobre la convulsa relación de Eugenio con Victoria Ruffo, madre de José Eduardo (Fotos: Cuartoscuro / Alexis Roldán)

Durante el reality show De viaje con los Derbez 2, transmitido a través de la plataforma de streaming Amazon Prime Video, el comediante Eugenio Derbez se sinceró con su hijo José Eduardo sobre la conflictiva relación que sostuvo con Victoria Ruffo, por lo cual decidió tomar medidas extremas para poder acercarse a él sin que la actriz lo supiera.

La conversación entre los Derbez se llevó a cabo durante el quinto capítulo de la segunda temporada del programa mientras padre e hijo realizaban actividades de pesca en el Parque Nacional de Yellowstone, desde donde el productor mexicano habló sobre las razones que tuvo para estar alejado del menor de sus hijos varones durante su niñez.

La convulsa relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo surgió luego de la realización de una boda falsa. Según explicó el comediante, los dos acordaron fingir el enlace matrimonial para evitar el acoso de la prensa, sin embargo, Ruffo aseguró que fue engañada y que desconocía que se trataba de una broma. De este modo, se desató una batalla legal por la custodia de José Eduardo y tiempo después también acusó al intérprete de No se aceptan devoluciones por no brindarle manutención a su hijo.

La conversación ocurrió en el Parque Nacional de Yellowstone, una de las locaciones de la nueva temporada del reality show familiar (Foto: Instagram @vadhird)

Ante esto y tras haber perdido la custodia de José Eduardo, Eugenio Derbez comentó que durante mucho tiempo Victoria Ruffo no le permitió acercarse a su hijo, por lo que las únicas opciones que tuvo fueron el secuestro y asistir disfrazado o a escondidas al edificio en donde vivían con el fin de poder ver al infante.

“Intenté comunicarme contigo de mil maneras, pero tu mamás cambió todos los teléfonos, empezó a salir con Omar (Fayad) y pues Omar tenía muchos guaruras, entonces yo no me podía acercar a tu casa. Luego tu mamá acabó quitándome la patria potestad (...) legalmente no me podía acercar a ti (...) entonces la única opción que tuve fue ir a tu escuela y pues sí fue un secuestro, pero fue con amor”, relató el comediante.

Por su parte, José Eduardo apuntó que él era muy pequeño cuando ocurrió todo ese incidente y comentó que en esa ocasión el creador de la Familia P.Luche acudió a la escuela por él, comieron y, cuando decidió llevarlo a su casa, Victoria Ruffo ya estaba llamándole a la policía “y se empezaron a pelear horrible, pero yo nunca me enteré de que me habías secuestrado”, expresó el joven en el reality show de De viaje con los Derbez 2.

José Eduardo tenía aproximadamente siete años cuando fue secuestrado por Eugenio Derbez (Foto: Instagram/ @jose_eduardo92)

Asimismo, Victoria Ruffo se pronunció al respecto frente a diversos medios de comunicación que la cuestionaron sobre los rumores que aseguran que la actriz sigue manteniendo una mala relación con Derbez, ante esto, la intérprete de telenovelas mexicanas precisó que lo único que tienen en común es “un hijo maravilloso”.

“Eugenio tiene su vida hecha y yo tengo mi vida hecha (...) José Eduardo ya lo ve y sale con él; su papá ya lo busca, que eso es importante también, pero ya son tantos años… Eugenio y yo no tenemos contacto, a lo mejor debimos haberlo tenido cuando mi hijo estaba chiquito, pero ahorita ya ni chiste. Ni estamos enojados, ni no enojados”, expresó la actriz, quien también ironizó sobre la situación diciendo que ella era la “bruja maldita de este cuento” después de que fue interrogada sobre si era cierto o no que no le permitía a Eugenio Derbez acercarse a su hijo.

