Por qué Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se reunieron con la reina Letizia de España

Eugenio Derbez y otras estrellas se reunieron con la reina Letizia durante la inauguración del Instituto Cervantes en Los Ángeles (Instagram/@ederbez)

En su regreso a la vida pública después de tener que estar alejados de los medios por tres meses, Eugenio Derbez presumió su encuentro con la reina Letizia de España durante un evento en Los Ángeles, California.

Este 13 de diciembre Eugenio Derbez y su esposa Alessandra Rosaldo por segunda ocasión se presentaron en un evento público, esto después de que el actor se fracturara en 15 partes el hombro izquierdo.

Esta vez, la pareja asistió a la inauguración de la nueva sede del Instituto Cervantes en Los Ángeles y entre los invitados también se encontraba la reina de España, con quien compartieron unos momentos.

Durante su encuentro, Derbez saludó a la reina, intercambiaron algunas palabras y aprovecharon para fotografiarse juntos. El protagonista de La Familia P. Luche compartió este momento a través de su cuenta de Instagram, en donde escribió el mensaje:

“Hoy tuve el honor de conocer y platicar con la Reina de España que vino a Los Ángeles a la inauguración del Instituto Cervantes”

Asimismo, Alessandra se acercó a la reina, la saludó y compartió algunas de las fotografías que retrataron este momento. La cantante de Sentidos Opuestos expresó en su publicación:

(Twitter/@InstCervantes)

“Un verdadero honor haber sido invitados a la inauguración del Instituto Cervantes en Los Ángeles con la presencia de SM la Reina Letizia. Era de suma importancia tener en esta ciudad, la segunda en el mundo en población hispanoparlante, un Instituto para la promoción, difusión y enseñanza de nuestro idioma español”.

A este evento asistieron otras estrellas del mundo del espectáculo en México como Kate del Castillo, quien también compartió otra serie de imágenes con la reina Letizia en su cuenta de Instagram.

Algo que llamó la atención de algunos internautas fue que después de que Eugenio Derbez intercambió unas palabras con la reina, se atravesó en medio del saludo de Kate, algo que sorprendió tanto a la actriz como a la reina Letizia. Este momento algunos usuarios en redes inclusive han señalado que el comediante rompió el protocolo de la monarquía española.

Este encuentro se dio gracias a que la reina de España fue la encargada de inaugurar esta nueva sede del Instituto Cervantes, la cual se dedicará a proyectar, difundir y estudiar el español, así como sus valores culturales, según escribió la reina en una dedicatoria para el libro de honor del centro.

La primera aparición de Eugenio Derbez en una alfombra roja luego de su accidente fue esta semana en la premier de la película Avatar: The way of water, que tuvo lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Este regreso de Eugenio a los eventos públicos sorprendió al público dado que se esperaba que estuviera más tiempo alejado de las cámaras. Además, reapareció ya sin el cabestrillo que inmovilizaba su brazo.

En su cuenta de Instagram, el protagonista de No se aceptan devoluciones compartió que tanto él como su esposa estaban muy emocionados debido a que este era su primer evento luego de haber sufrido la fractura de su hombro.

“Estamos en la premier de Avatar, es la primera vez que salgo desde mi accidente, entonces estamos muy emocionados”, dijo en un video. Rosaldo agregó: “Nuestra primera cita en meses”.

Actualmente, Eugenio Derbez puede mover con más facilidad su brazo; sin embargo, reveló que sus doctores le informaron que los más probable es que nunca recupere su movilidad por completo.

