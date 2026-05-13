Victoria Ruffo marca distancia del caso de supuesta agresión sexual contra Vadhir Derbez

La actriz evitó responder la pregunta de los reporteros, aunque sí comentó si espera que su hijo José Eduardo respalde a su medio hermano (Instagram)

La controversia que rodea a Vadhir Derbez sigue creciendo. Luego de que una modelo estadounidense de 19 años presentara una denuncia por presunto abuso sexual en su contra ante autoridades de la Ciudad de México, diversas figuras cercanas a la familia han sido cuestionadas sobre el tema, entre ellas Victoria Ruffo, quien prefirió marcar distancia y evitar una postura directa.

¿Qué dijo Victoria Ruffo?

La actriz fue abordada por medios de comunicación a las afueras del teatro donde presenta la obra Las Leonas. Ahí fue tajante: “Ese no es mi tema, chicos. No lo voy a tomar”.

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Horas después, en declaraciones retomadas por Despierta América, Ruffo fue más diplomática y lanzó un mensaje que varios interpretaron como respaldo prudente hacia la familia Derbez: “La verdad le gana a la mentira y el bien le gana a la maldad”.

También subrayó que el respaldo debe venir del círculo más cercano.

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“En esos casos, la única que puede apoyar y decidir y estar, es la familia. Ahora sí que no hay que preocuparse, hay que ocuparse; las cosas por su propio peso caen poco a poco”.

Mientras tanto, Eugenio Derbez y sus hijos han cerrado filas ante uno de los episodios más delicados que enfrenta el actor.

El actor es acusado por una modelo estadounidense de 19 años. (Vadhir Derbez: Instagram)

10 puntos clave para entender el caso Vadhir Derbez

1. La denuncia fue presentada el 2 de abril: La querella ingresó ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la CDMX.

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2. La denunciante es una modelo estadounidense de 19 años: Participó en un video musical grabado junto a otras modelos.

3. Los hechos habrían ocurrido en una locación de Coyoacán: El sitio señalado es Bola El Papi, donde se realizó el último día de rodaje.

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4. La joven acusa un beso y contacto físico no consensuado: Según su versión, ocurrió cuando ambos habrían quedado solos en un camerino.

5. Vadhir niega categóricamente todo: Durante una intervención remota en De Primera Mano, respondió con un contundente “Nada” al ser cuestionado sobre lo ocurrido.

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Derbez y su defensa legal niegan rotundamente las acusaciones de presunta agresión sexual. (Imagen Televisión: YouTUbe)

6. Afirma ser víctima de extorsión: Señaló que le exigieron 350 mil dólares para frenar el proceso legal.

7. Su defensa asegura tener pruebas videográficas: El abogado Enrique González Casanova sostiene que existen grabaciones continuas del set.

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8. No hay confirmación oficial de orden de aprehensión: La defensa aclaró que no ha recibido notificación formal.

9. Ya se presentó denuncia por extorsión: El equipo legal llevó el caso ante autoridades federales.

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10. La familia mantiene respaldo público: Aunque Ruffo evitó profundizar, sus palabras dejaron claro que el asunto deberá resolverse por la vía legal.