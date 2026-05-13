Internautas piden esclarecer muerte de ‘Chancho’, el perro pug de la familia Aguilar

A través de Instagram se dio a conocer el anuncio del fallecimiento de Chancho, uno de los pugs negros de la familia. (Captura de pantalla @minilapug)

El 11 de mayo, Aneliz Aguilar compartió en sus historias de Instagram la muerte de Chancho, uno de los pugs negros que viven con la familia. El perrito tenía 5 años y, según la publicación a través de la cuenta @minilapug, habría fallecido a causa de un accidente en la alberca.

La cuenta con el usuario “Minilapug” o “Pugas Aguilar”, donde se anunció el deceso, describió al perro como “un verdadero forever puppy”: dormilón, cariñoso y querido por todos en el hogar, aunque especialmente cercano a la madre de la familia.

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El mensaje publicado el domingo incluía una serie de fotos del perrito junto a una dedicatoria. “Este fin de semana falleció Chancho por un accidente en la alberca. Nos duele muchísimo despedirnos de él. Fue un gran compañero para toda la familia, pero sobre todo para mi mamá. Tenía apenas 5 añitos y sentimos que le faltaba mucho por vivir, pero nos quedamos con la paz de saber que siempre fue un perrito feliz, dormilón, cariñoso y muy amado”, se leía en el perfil. El texto cerraba: “Te queremos siempre, Chancho. Gracias por tanto amor“.

El perrito tenía 5 años y habría muerto por un accidente, sin embargo, la falta de detalles desató preguntas en redes sociales. (Captura de pantalla @minilapug)

Ángela Aguilar reaccionó con un mensaje en la publicación

Ángela Aguilar comentó la publicación con la palabra “Chanchito” acompañada de un emoji llorando y un corazón blanco. Fue la única reacción pública que se conoce hasta ahora de algún integrante de la familia en torno a la muerte del animal.

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Más allá de eso, la familia no ha dado a conocer detalles adicionales sobre lo ocurrido. Se desconoce en qué propiedad sucedió el accidente, cómo ocurrió exactamente y si hubo algún intento de rescate.

Chancho, uno de los pugs de la familia Aguilar, murió el fin de semana del 11 de mayo en un accidente en la alberca, según informó la cuenta @minilapug en Instagram. (Captura de pantalla @minilapug)

La falta de información generó reacciones en redes sociales ya que la mascota llegó a aparecer en publicaciones de la familia. La cuenta “Minilapug” limitó los comentarios en Instagram poco después de publicar el anuncio, lo que avivó las preguntas entre los seguidores. En TikTok, usuarios llenaron de comentarios distintas publicaciones relacionadas con el tema, pidiendo que se explique cómo habría ocurrido el accidente.

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La pregunta que más se repite entre los internautas es cómo habría sucedido la tragedia sin que nadie pudiera evitarlo. Hasta el cierre de esta nota, ningún miembro de la familia Aguilar ha ofrecido una explicación pública sobre las circunstancias de la muerte de Chancho.

“Esos perritos son muy delicados”, “Pobre perrito”, “¿Cómo es posible que tengan alberca destapada con mascotas?”, “Qué peligroso”, “Si así el descuido con un perrito, imagínate con un bebé”, son algunos comentarios que se leen en plataformas como Instagram y TikTok.

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