Qué originó la batalla entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo estuvieron juntos de 1989 a 1996 (Foto: Archivo)

El público conoce que Victoria Ruffo y Eugenio Derbez sostienen una tensa relación desde hace décadas, y ambos se han expresado negativamente uno del otro en múltiples ocasiones ante los medios. Y es que los actores “no pueden verse ni en pintura” pues su relación quedó en los peores términos cuando se separaron y buscaron cada uno la custodia de José Eduardo, el único hijo que procrearon en común.

Victoria y Eugenio se conocieron en 1989 dentro del mismo círculo laboral de actores de Televisa, y permanecieron juntos hasta que tres años después, el embarazo de la actriz los hizo formalizar su relación. En su momento trascendió que se habían casado, pero tiempo después se dio a conocer que nunca concretaron su matrimonio, sino que se trató de una “boda falsa”.

En aquel momento no se supo nada, pero cinco años después, cuando José Eduardo era un niño pequeño, la pareja comenzó a tener dificultades por lo que decidieron separarse. En su lucha por obtener la custodia del hoy actor cómico y youtuber, según Eugenio, Victoria usó el argumento de la boda falsa para obtener la potestad del entonces niño.

José Eduardo Derbez ya ha hecho alusión en múltiples ocasiones de la difícil relación que llevan sus papás (Foto: Instagram / @ederbez)

El pleito comenzó cuando Ruffo acusó a Derbez de haberla engañado con la ceremonia que él orquestó con sus amigos comediantes. La actriz detalló que se trató de una “boda de broma” en donde la disfrazaron de novia y alguien más actuó de sacerdote. Tras estas declaraciones, Eugenio respondió que Ruffo siempre supo que no era una boda auténtica, sino que se trataba de una fiesta para entregarle unos anillos que simbolizaban su unión.

Así lo declaró recientemente el protagonista de La familia P. Luche: “No fue una boda falsa, fue una fiesta que hicimos que ella utilizó más adelante para quitarme al niño con un abogado, y argumentaron que yo la había engañado (…) Yo le quise dar una sorpresa porque no nos habíamos casado. Entonces compré unos anillos de boda para que ella tuviera uno y yo otro (…) Un amigo llevó un vestido de novia que se lo amarramos con masking tape. Victoria llevaba jeans abajo, pedimos hamburguesas”, contó Eugenio a People en español.

Esta supuesta boda sería la razón por la que los dos artistas se evitan a toda costa, al grado de recortarse de sus fotos en común donde aparecen o de hacer conflictivas declaraciones. En la década de los 90 se manejó la versión de que Eugenio no cumplía con sus obligaciones económicas como padre al separarse de Ruffo, por lo que ganó fama de padre ausente, hecho que llevó a Victoria a no dejarle al comediante convivir con el pequeño.

Eugenio ha referido muchas veces que lo hirió mucho el hecho de que Ruffo no le dejara ver a José Eduardo cuando era niño (Fotos: Cuartoscuro // Alexis Roldán)

Y aunque ahora lo toma con humor, Eugenio contó que no ha dejado de referirse a su ex esposa porque en su momento “le causó un gran dolor” no haber podido estar cerca de su hijo, tanto que una vez “lo tuvo que secuestrar”:

“Ale (Rosaldo -su esposa-) también me dice ‘ya por favor, ya deja de mencionarla’ y tiene toda la razón, yo lo hago porque soy muy bromista, me divierto mucho cada vez que la menciono, pero también hay un dolor muy profundo en esa broma. No hay nada más doloroso que lo que yo viví con José Eduardo. Cuando veo que alguien, sobre todo compañeros del medio, no los dejan ver a sus hijos… (digo): ‘Dios mío, no lo hagan, es lo peor que pueden hacerle al niño’”, contó a la reportera Luz María Doria.

Por su parte, Victoria ha declarado que tras la ruptura con Eugenio quedó tan devastada que tuvo que acudir a tomar terapia psicológica: “Yo me sentí muy mal, fue una época en donde tuve que acudir incluso a terapia. No fue nada sencillo. Me sentía vieja, fea, dejada, abandonada y con un hijo”, expresó la actriz de telenovelas.

