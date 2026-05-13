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Ataque armado deja dos elementos heridos en Baja California: investigan red de tráfico de droga y celulares

Un comando armado atacó al comandante de custodios del penal de El Hongo mientras trasladaban a un custodio detenido

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Ataque armado Baja California comisario del Sistema Estatal Penitenciario Tecate
Ataque armado al Comisario del Sistema Estatal Penitenciario de Baja California en Tecate (especial)

Un comando armado atacó al comandante de custodios del penal de El Hongo, en Tecate, Baja California, mientras realizaba el traslado de un policía penitenciario detenido con droga y teléfonos celulares.

El atentado ocurrió la noche de este martes sobre la carretera Tecate-Tijuana, a la altura de la caseta de peaje de El Hongo, generando una fuerte movilización de corporaciones de seguridad estatales y federales.

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De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se registró alrededor de las 20:00 horas, cuando un grupo de sujetos armados interceptó el convoy oficial del Sistema Penitenciario que trasladaba al custodio Gerardo N hacia instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana.

Comando armado abrió fuego con armas largas

Ataque armado al comandante del Sistema Penitenciario en Baja California

Los agresores viajaban en un vehículo desde el cual dispararon con armas largas directamente contra la unidad oficial. Durante el atentado, el comandante Ramiro Tolentino Téllez sufrió una herida en la cabeza causada por el rozón de una bala, mientras que su escolta también resultó lesionado.

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A pesar de la gravedad del ataque, ambas víctimas fueron reportadas fuera de peligro y recibieron atención médica inmediata. Tras la agresión, los sicarios lograron escapar del lugar sin ser detenidos, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda en la zona.

El atentado ha encendido las alertas dentro del Sistema Penitenciario de Baja California debido a la posibilidad de que grupos criminales hayan intentado rescatar o evitar que el custodio detenido llegara ante las autoridades federales.

Custodio detenido con heroína y celulares

Ataque armado Baja California comisario del Sistema Estatal Penitenciario Tecate
Ataque armado al Comisario del Sistema Estatal Penitenciario de Baja California en Tecate (especial)

Horas antes del ataque, autoridades penitenciarias detuvieron al custodio Gerardo N durante una inspección vehicular rutinaria en el acceso al penal de mediana seguridad de El Hongo.

Según la información preliminar, dentro de un vehículo oficial del Sistema Penitenciario localizaron cuatro teléfonos celulares y alrededor de dos kilogramos de heroína, objetos prohibidos dentro de los centros penitenciarios y que presuntamente serían ingresados al penal.

La detención del custodio provocó que fuera trasladado bajo resguardo al Ministerio Público Federal, sin embargo, durante el trayecto ocurrió la agresión armada contra el convoy.

Investigan posible red interna en penal de El Hongo

Tras estos hechos, autoridades estatales y federales iniciaron una investigación interna para determinar si existe una red de corrupción y tráfico de droga operando dentro del penal de El Hongo.

De manera extraoficial, trascendió que un mando de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, adscrito al área de ingresos del penal, se encuentra bajo investigación por su posible participación tanto en el trasiego de droga como en la filtración de información relacionada con el traslado del custodio detenido.

Las autoridades no descartan que el ataque haya sido planeado con información privilegiada sobre la ruta y horario del convoy.

Refuerzan seguridad en penales de Baja California

Aumento la seguridad del Centro de Reinserción Social (Cereso) en Tijuna después del ataque (EFE/Joebeth Terriquez)
Aumento la seguridad del Centro de Reinserción Social (Cereso) en Tijuna después del ataque (EFE/Joebeth Terriquez)

Luego del atentado, elementos de distintas corporaciones reforzaron la seguridad en el penal de El Hongo y en las carreteras cercanas a Tecate. Además, se revisarán los protocolos de vigilancia y traslado de internos y custodios para evitar nuevos ataques.

La presencia de droga y teléfonos celulares dentro de centros penitenciarios continúa siendo uno de los principales retos para las autoridades, debido a que estos artículos suelen ser utilizados por grupos criminales para coordinar operaciones ilícitas desde prisión.

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