Eugenio Derbez pensó que perdería el brazo tras accidente con gafas de realidad virtual

El actor dijo que todo tipo de pensamientos negativos pasaron por su mente (Foto: Instagram)

Eugenio Derbez hizo su primera aparición pública después del aparatoso accidente que sufrío en septiembre, durante un encuentro con los medios, el productor de cine mencionó que los procesos de curación le hicieron experimentar pensamientos negativos y un estado emocional afectado, los cuales ya está asimilando.

“Si me dio un poco de depresión porque te pasan muchas cosas por la cabeza cuando te dicen que ya no vas a recuperar el movimiento que tenías antes y pensé que podía llegar a perder el brazo porque me dijeron que me iban a poner un reemplazo de hombro y me dijo el doctor ‘Corres riesgo de que tu cuerpo lo rechace’”, dijo ante diversos reporteros, el momento quedó captado por De Primera Mano.

El comediante destacó que su recuperación aún no ha terminado, pero que tanto emocional como físicamente ya está mejorando:

“El doctor que me operó me dijo que voy muy bien, es una recuperación muy larga porque todavía no puedo hacer muchas cosas como levantar el brazo arriba, no puedo agarrarme la cabeza, va a llevar de seis meses a un año la recuperación, pero ya puedo trabajar”, dijo.

Además, se fue cuestionado por su relación con Victoria Ruffo, así que el director de películas como No se aceptan devoluciones le respondió a la madre de su hijo José Eduardo por haberlo llamado “Viejito”.

En su momento, Derbez ya había revelado los estragos que le habían provocado los meses que estuvo en cama, cabe recordar que la lesión que vivió por una caída mientras usaba juegos de realidad virtual le causó 15 fracturas.

Eugenio mostró que así se veía su brazo protegido dos meses después (Foto: Instagram/@ederbez)

En octubre mencionó que si bien estaba viviendo con orden su recuperación, el dolor lo hacía vivir en una constante tortura, pues la rehabilitación se había convertido en la parte más difícil de este proceso.

“Vengo saliendo de mi fisioterapia. Ahí voy. Vengo aquí con mi chofer de lujo (Alessandra Rosaldo). Voy bien, pero cómo duele. Estoy harto de sentir dolor todos los días. Todos los días es como una tortura. Esto de la terapia física es... está cañón; son dos horas de tortura”, dijo. Cabe recordar que antes de que se revelara lo ocurrido, había especulaciones sobre una ya desmentida culpabilidad de su hijo Vadhir.

Explicó que el sufrimiento era tan grande porque en la fisioterapia hacen que los músculos se estiren para que él recupere el movimiento de su brazo, pero esto, sumado al hecho de que la herida sigue ahí, le provocaba un dolor que lo llegó a hacer llorar.

En su momento, el actor comunicó que probablemente no recupere la movilidad al 100 por ciento (Foto: Archivo)

“(Se trata) de estirarte los músculos hasta romper el músculo y lograr que recuperes el movimiento sobre una herida que duele mucho. Entonces, lloro todos los días, lloro. Se me salen las lágrimas, ¿verdad?”, preguntó el actor a Alessandra, quien lo acompañó a su terapia.

En su primera transmisión de Instagram, Eugenio Derbez explicó desde su cama la forma en que había ocurrido la lesión.

“Lo que yo veía en el juego no coincidía con lo que estaba en mi entorno, moví los pies y fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo, empujando al hueso haciendo que se saliera rompiendo”, reveló. El dolor fue tan grave que Eugenio fue sedado por dos semanas, desde que ocurrió el accidente hasta que pasaron varios días después de que salió del quirófano.

