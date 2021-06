La tierna llamada que protagonizaron Eugenio Derbez y José Eduardo cuando sólo tenía dos años

José Eduardo recordó que la llamada fue para pedirle dinero a su papá (Foto: Instagram / @ederbez)

Después de la separación de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo tras un tórrido romance, en el cual procrearon a José Eduardo, obligó a que el cómico y su hijo tuvieran una relación fracturada durante sus primeros años, pero a pesar de ello, hace más de 20 años protagonizaron un tierno momento en un programa de televisión.

En 1994 José Eduardo asistió al programa El Calabozo, programa conducido por Jorge Van Rankin y Esteban Arce. Era un programa de comedia, clásico de la década de 1990, igual de popular que los conflictos que vinieron después, protagonizados por Derbez y Ruffo.

En una entrega del programa Gabriela Ruffo, tía de José Eduardo, fue una invitada especial junto a su sobrino. La buena relación familiar era notable, la presentadora relataba que su cuñado había pasado por momentos difíciles después de haber sido asaltado y bromeaban acerca de ello.

Eugenio Derbez y José Eduardo: la tierna llamada que le hizo a su hijo en un programa en vivo (Video: Las Estrellas)

Durante la plática con Gabriela y su madre, decidieron llamar a Eugenio Derbez, quien contestó para hablar con su hijo. Ya que la voz del cómico se escuchaba por todo el set de grabación, la reacción de José Eduardo causó gracia al público presente.

“Niño, habla tu papá”, saludó Eugenio, aunque no recibió respuesta de su hijo, al que aseguró no le gustaba que le dijera “Pepe Lalo” y como seguía llamándolo de esa forma, no quería contestar. Ya un poco ofuscado de la situación, quiso regresar a los brazos de su abuela para que la persona del otro lado del teléfono lo dejara de molestar.

Acusaron al protagonista de Cómo ser un Latin Lover de ser el causante de ese comportamiento evasivo del niño por no querer darle dinero después de haber sido asaltado, el cual tenía que entregarle como parte de su domingo.

Actualmente los Derbez se han reunido para protagonizar el reality "De viaje con los Derbez" (Foto: Instagram / @ederbez)

Fue uno de los pocos momentos en televisión que protagonizaron los Derbez y los Ruffo felices, pues cuando Eduardo tenía solo cinco años, sus padres se separaron y comenzaron una mediática lucha legal por la custodia del pequeño.

Victoria Ruffo ganó el conflicto y desde entonces Eugenio se convirtió en una figura alejada, aunque no lo dejó de ver. “Fue una infancia muy buena, muy bonita. Obviamente crecí sin un papá pero sabía que estaba ahí, que existía”, dijo Eduardo en el podcast La Magia del Caos, de su hermana Aislinn.

La educación que obtuvo José Eduardo desde la separación de sus padres vino de personas a las que contrataron para ello, pues aseguró que tampoco veía mucho a su madre debido a la apretada agenda que tenía.

Victoria Ruffo se quedó con la custodia de su hijo después de la separación (Foto: Instagram / @ederbez)

A 27 años de esa llamada, el “Burro” Van Rankin quiso recordarla en Miembros al Aire, riéndose de la extraña situación en la que estuvieron ambos. José Eduardo dijo recordar cómo fue la llamada, pues aunque no la mostraron completa, aseguró que le habían pedido dinero a su padre.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se conocieron en 1989, y tres años más tarde decidieron casarse al saber que ella estaba embarazada de su hijo José Eduardo. La polémica estalló poco después de la supuesta boda, al revelarse que se había tratado de una ceremonia falsa.

“Finalmente hicimos la fiesta, estuvo muy padre la verdad con pizzas y hamburguesas”, dijo Eugenio Derbez en una entrevista para el canal de YouTube de su hijo. “Fue sorpresa para tu mamá porque no se lo esperaba, le dije que tenía una junta, cuando llegó ahí pusieron la grabadora con la marcha nupcial, le pusimos el vestido encima de los jeans, lo amarramos con masking tape y estaba fascinada y se lo contaba a todo el mundo”.

