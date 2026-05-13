BOYNEXTDOOR en México: fecha, sede y todo sobre el concierto del grupo de K-pop

BOYNEXTDOOR en México (Instagram: boynextdoor_official)

La fiebre del K-pop sigue creciendo en México y, este 2026, una de las bandas más aclamadas de la nueva generación pisa suelo mexicano por primera vez: BOYNEXTDOOR.

El grupo, que ha conquistado al público global con su estilo fresco y enérgico, suma a la Ciudad de México como parada clave de su gira mundial “KNOCK ON Vol. 2”, despertando una ola de entusiasmo entre los fans nacionales.

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Pero, ¿cuándo y dónde será el esperado concierto? ¿Qué distingue a esta agrupación y por qué su visita genera tanta expectativa? Te contamos todo lo que necesitas saber sobre el debut de BOYNEXTDOOR en tierras mexicanas.

¿Quiénes son BOYNEXTDOOR?

El grupo surcoreano BOYNEXTDOOR, sensación del K-pop, suma a la CDMX en un recorrido internacional. (Instagram: boynextdoor_official)

Debutando en 2023, BOYNEXTDOOR irrumpió en la escena surcoreana con un concepto “boy-next-door” (el chico de al lado) que los diferencia de otros grupos por su cercanía, autenticidad y letras que abordan temas cotidianos como la amistad, el primer amor y la vida escolar.

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Integrado por Sungho, Riwoo, Jaehyun, Taesan, Leehan y Woonhak, el sexteto rápidamente escaló posiciones en los rankings, sumando éxitos como “But Sometimes”, “One and Only” y “Earth, Wind & Fire”.

A lo largo de su corta pero meteórica carrera, han acumulado millones de reproducciones en plataformas digitales y han sido galardonados con premios a “Mejor Artista Nuevo”, consolidándose como una de las apuestas más fuertes del K-pop de cuarta y quinta generación.

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Concierto en México: fecha, sede y boletos

BOYNEXTDOOR en México (Instagram: boynextdoor_official)

BOYNEXTDOOR, la banda formada por seis jóvenes talentos bajo el sello KOZ Entertainment propiedad del rapero Zico, anunció oficialmente su llegada a México como parte de la segunda etapa de su gira internacional.

La cita está marcada en el calendario de los fans para el 24 de noviembre de 2026, día en que la Arena Ciudad de México abrirá sus puertas para recibir a miles de seguidores ansiosos por ver a sus ídolos en vivo.

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La elección de la Arena Ciudad de México no es casual: se trata de uno de los recintos más importantes de la capital, con capacidad para más de 20 mil personas, y que ha recibido a grandes figuras del pop internacional.

El anuncio fue recibido con euforia en redes sociales, donde el fandom mexicano —conocido como ONEDOOR— ya se organiza para hacer del evento una verdadera fiesta.

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Si bien la preventa y los precios de los boletos aún no han sido anunciados oficialmente por los organizadores, se espera que en breve se den a conocer detalles sobre la venta de entradas, mapa, paquetes VIP y otros posibles beneficios exclusivos.

BOYNEXTDOOR en México. (Instagram)

La gira “KNOCK ON Vol. 2” de BOYNEXTDOOR representa un auténtico salto internacional para el grupo, con un itinerario que atraviesa escenarios emblemáticos de Asia y América.

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El tour arranca en Corea del Sur, donde el grupo ofrecerá varias noches en Seúl y Busan, para luego cruzar a Japón y presentarse en ciudades clave como Kanagawa, Osaka y Chiba, consolidando su popularidad en el mercado nipón.

Después de conquistar Asia oriental, el sexteto viajará a Norteamérica con una intensa agenda que incluye presentaciones en grandes urbes de Estados Unidos, como Dallas, Nueva York, Los Ángeles y Chicago, además de paradas en Toronto y Vancouver en Canadá. Por primera vez, México se suma a la lista de destinos internacionales de la banda.

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La recta final de la gira llevará a BOYNEXTDOOR por el sudeste asiático, con fechas en Yakarta, Kuala Lumpur, Taipéi, Hong Kong, Singapur y Bangkok, cerrando así un recorrido de más de una veintena de conciertos en 16 ciudades y 8 países.

Además, el concierto en CDMX coincidirá con la promoción de su primer álbum de estudio, “HOME”, cuyo lanzamiento global está previsto para el 8 de junio de 2026.

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