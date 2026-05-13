Cazzu pide a fans ya no pensar “en nadie” cuando cante “La Cueva”, canción que ligan a Christian Nodal

Cazzu fue directa: ya no se siente como cuando compuso "La Cueva" y quiere que la canción sea de sus fans, no de su historia con Nodal. (@unpocotuya)

Cazzu declaró ante el público del Boeing Center, en San Antonio, Texas, que ya no piensa en nadie cuando canta “La Cueva” y pide a sus fans que tampoco lo hagan, en lo que marca el cierre definitivo de un capítulo que ella misma abrió con esa canción hace casi dos años.

La cantante argentina interrumpió el show para hablar directamente con sus seguidores antes de interpretar el tema. “Cuando yo canto esta canción... la hago con mucho amor, porque la compuse yo. Sé que ustedes la sienten, pero no pienso en nadie. No pienso en nadie”, declaró Cazzu, mientras el público la ovacionaba.

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Luego fue más lejos: “Espero que ustedes tampoco. No necesitan gritar nada sobre nadie, porque esta canción es de ustedes, de nosotres. Es un lindo momento”.

“La Cueva” ya no le pertenece a ella ni a su pasado

La cantante detuvo su show para aclarar que "La Cueva" ya no le pertenece a ella ni a su pasado, solo a los fans. (@cazzu)

El mensaje fue recibido como una confirmación tácita de lo que muchos ya sabían: “La Cueva”, lanzada el 19 de diciembre de 2024, nació de su relación con Christian Nodal, padre de su hija Inti. Cazzu nunca lo dijo de forma explícita en su momento, pero las referencias eran difíciles de ignorar. Ahora, en el escenario, lo que antes era ambiguo quedó sin margen de interpretación.

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No es la primera vez que la cantante aborda el tema frente a su público durante esta gira. En otra fecha del tour, también en Estados Unidos, Cazzu ya había dado señales de que ese dolor quedó atrás. “Esta canción la escribí hace un tiempo, ya no es mía, ya no me siento así hace mucho y se la quiero dedicar a todas las personas que estén pasando por un momento sensible, pueden llorar”, dijo entonces.

En plena gira Latinaje, con la mayoría de sus fechas agotadas en Estados Unidos, Cazzu usó el escenario para mandar un mensaje sin rodeos sobre su pasado con Christian Nodal y el origen de "La Cueva". (@marissatorres24 / @cazzuglobal)

El contexto de estas declaraciones es una Julieta Cazzuchelli en plena expansión. Su gira Latinaje arrancó el pasado 23 de abril en Norteamérica con 14 fechas anunciadas, la mayoría de ellas agotadas. El tour la tiene recorriendo ciudades de Estados Unidos ante un público que llena recintos y que, según ella misma pidió, ya puede dejar de gritar nombres ajenos.

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La artista cerró el momento con una instrucción clara para la sala: disfrutar el concierto sin necesidad de convertir la canción en un grito de guerra. “Solo quiero desearles que la estén pasando bien, que estén felices y lo que vinieron a ver y que puedan seguir cantando conmigo”, dijo “La Jefa” en aquella primera parada del tour.