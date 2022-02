Actor que ofició la boda falsa de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez dio su versión de los hechos

Después de que Derbez y Victoria Ruffo destaparon sus veriones sobre su boda falsa, Marcial Casale también contó lo que él vivió con la ceremonia (Foto: Instagram @ederbez / @victoriaruffofcc)

Marcial Casale, el actor que se disfrazó de sacerdote para celebrar la falsa boda entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez hace 30 años. El histrión defendió su versión de lo acontecido en aquella época, negando que se haya tratado de un engaño.

Durante la entrevista a Eugenio Derbez con Yordi Rosado, el actor relató cómo fue que se llevó a cabo la boda falsa con Victoria Ruffo, asegurando que fue una fiesta organizada y planeada con su entonces pareja, por lo que le sorprendió mucho cuando la histrionisa comenzó a difundir la idea de que ella había sido engañada con una boda falsa.

En un encuentro con reporteros, Casale quiso abstenerse de hacer comentarios acerca de esta controversia, pues dijo que cada quien pudo haber visto de diferente forma lo acontecido, sin embargo, sí apoyó la versión que Derbez contó.

“Tiene su versión Victoria y tiene su versión Eugenio. Nada más te puedo decir que, tal cual como lo platicó Eugenio con Yorid, así sucedió. De lo que pensó Victoria, yo no voy a opinar (...) Yo lo único que te puedo confirmar es que sí, salió del camerino del show. Eugenio dijo: ‘Quiero darle los anillos de una forma especial a Victoria’, yo no sé si Victoria sabía o no sabía”

Eugenio Derbez aseguró que Victoria Ruffo habría sabido del plan. Marcial dijo no saber si esto era cierto, pero para él es obvio que lo que celebraron no era una boda real (Foto: Archivo)

A esta declaración agregó que el lugar en donde se llevó a cabo la boda no contaba con los elementos con los que la Iglesia hace estas ceremonias, es decir, no era un espacio donde se apruebe por la religión celebrar una unión de este tipo, pues sólo él estaba disfrazado de sacerdote.

“Es más que obvio, si tú llegas y te ponen un traje de novia y te lo amarran con masking tape, en un lugar, que esto es bien importante, un lugar que no es santificado no sirve para casarse por la iglesia, lo tenemos todos claro”, dijo Casale.

Asimismo, Marcial señaló que él no es capaz de presentarse para engañar a una persona con una situación de este tipo, pues él es casado por la Iglesia y tiene familia.

Recalcó que la primera vez que surgió la polémica por este tema y lo acusaron de haber sido partícipe de una farsa de ese tipo, hubo personas que buscaron excomulgarlo. No obstante, él recurrió a un sacerdote para tener claro si era posible que lo echaran de la Iglesia por esto. El padre le habría asegurado que no, pues en la ceremonia falsa no hubo ningún elemento sagrado.

La actriz destapó su versión de la boda tras haberse separado de Derbez (Foto: Instagram / @ederbez)

“No hubo ostia, no hubo consagración, no hubo agua bendita, no hubo lazo, no hubo firma, no hubo pláticas prematrimoniales”, comentó.

Y es que, según dijo Eugenio Derbez, planeó entregarle un anillo que sellara su supuesto matrimonio en una fiesta temática de boda, pues cuando Ruffo se embarazó, ella le habría propuesto decir ante la prensa que se habían casado para que no los molestaran.

La pareja habría planeado hacer esta fiesta, por lo que ambos tendrían completo conocimiento de lo que estaba pasando durante la boda falsa. El también productor resaltó que ella llevaba puesto un vestido de boda prestado, él rentó un salón en un hotel y dispuso de un menú de pizzas y hamburguesas para la fiesta, en la que sólo se habrían entregado los anillos y puesto la marcha nupcial con una grabadora.

Derbez aseguró que hasta la fecha no había querido dar su versión de lo acontecido, pues quería que su expareja lo hiciera y no exponerla él.

SEGUIR LEYENDO: