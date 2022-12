Anna Ferro buscará convivir con los hijos de Fernando del Solar e Ingrid Coronado: “Fueron como míos” (Fotos: Instagram/@annaferro8/@fernandodelsolar)

A casi seis meses del sensible fallecimiento de Fernando del Solar, el duelo por su pérdida continúa dejando estragos en la vida de sus seres queridos, siendo su viuda Anna Ferro una de las personas más afectadas, pues la relación con Ingrid Coronado se ha convertido en una guerra mediática entre ambas.

Con el afán de querer frenar los señalamientos de la ex presentadora de Venga La Alegría, la instructora de yoga reapareció en las cámaras de TV Azteca para pedir una tregua e incluso expresó de forma pública que le gustaría tener contacto con los hijos de él con Coronado, pues los considera como si fueran “suyos” también.

“Amaría verlos, amaría estar en contacto con ellos porque ellos fueron como mis hijos también sin descartar a su mamá, porque su mamá tiene su lugar. Para Fer sus hijos eran lo más importante, tanto es así que los dejó super cubiertos en muchas cosas que no puedo y no quiero decir más”, expresó para el matutino de la televisora del Ajusco.

La presentadora viaja seguido por el mundo a lado de sus hijos (Foto: Instagram/@ingridcoronadomx)

Anna Ferro aseguró que el sentimiento y aprecio que le tenía a su difunto esposo era tan grande que se trasmitió a la familia que formó previamente con la también ex presentadora de Venga La Alegría, por ello espera que no se corte la comunicación con los menores, pues espera que en un futuro el panorama sea mucho más tranquilo y su deseo pueda ser cumplido: “Si algún día de mañana ellos quieren llegar, abrazarme, platicar...”.

Tras sus declaraciones, fans de Fernando del Solar han dividido sus opiniones en redes sociales, siendo la mayoría comentarios a favor de la viuda del presentador, pues más de uno ha criticado fuertemente a Ingrid Coronado y todas las declaraciones que ha dado desde que el pasado 30 de junio de 2022 falleció el argentino.

“Creo que Anna solo está buscando el bienestar de los menores y no como Ingrid que pareciera que solo quiere sacarle provecho al momento para revivir su carrera”. “Ser un adulto responsable es hacer lo que Ferro está haciendo de forma pública: parar todos los ataques, no es posible que en pleno 2022 dos mujeres pelean por un hombre y peor aún cuando él ya no está en el mundo terrenal”. “Ingrid creo que se ha pasado de lanza y sinceramente no creo que por nada del mundo deje que sus hijos tengan contacto con Anna”, expresaron internautas.

La viuda aseguró que esperará a que el tiempo pase y se mejore todo Foto: Getty Images

El milagroso mensaje que recibió de Fernando del Solar

Durante la misma charla con Venga La Alegría, Anna Ferro aseguró que ya se encuentra un poco más tranquila y contó que un día vivió un momento muy especial que lo tomó como un consuelo del presentador argentino, pues sintió su presencia en medio del dolor.

“Había llorado muchísimo y dije que se me hacía injusto, estaba despotricando, decía que era injusta la vida por lo que estaba yo pasando después de todo lo que habíamos vivido y compartido. Entonces estaba entre durmiendo cuando escucho y siento literal como mi brazo... como Fer me tomaba del brazo y me decía “Ana, aquí estoy, confía”.

Asimismo, pidió un alto a las críticas y ataques que ha recibido en redes sociales desde que falleció Fernando del Solar y se pronunció en favor de la paz. Aunque no mencionó a Ingrid Coronado, dejó entrever que su mensaje también iba para ella, pues los conflictos persisten tanto por la herencia del argentino como por los bienes que compartía la conductora con su ex esposo.

