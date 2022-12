Anna Ferro compartió un milagroso mensaje que recibió de Fernando del Solar

El conductor y Anna Ferro se casaron en abril de 2022. (Fotos: Getty Images)

Anna Ferro reapareció para enfrentar los señalamientos que Ingrid Coronado ha lanzado en su contra, esto después de que iniciaron un proceso legal para determinar qué pasará con los bienes que dejó Fernando del Solar tras su dolorosa partida. La instructora de Yoga pidió parar con los ataques, confesó que le gustaría tener una relación con los hijos que tuvieron los conductores y contó que recibió un mensaje de su esposo desde el más allá.

El romántico mensaje de Roger González a Ismael Zhu: “Gracias por decirme que sí a todo” Los conductores del matutino “Venga La Alegría” durante varios meses han sido asociados a rumores de mantener un amorío secreto, idea que a sus fans les agrada por completo VER NOTA

La viuda de Fernando del Solar concedió una entrevista para Venga la Alegría donde se sinceró sobre su difícil proceso de duelo. En esta ocasión, ya un poco más tranquila, contó que un día vivió un momento muy especial que lo tomó como un consuelo del presentador argentino, pues sintió su presencia en medio del dolor.

Iniciaron una relación después de que Fernando se divorció de Ingrid Coronado. (Foto: Instagram/@annaferro8)

Había llorado muchísimo y dije que se me hacía injusto, estaba despotricando, decía que era injusta la vida por lo que estaba yo pasando después de todo lo que habíamos vivido y compartido. Entonces estaba entre durmiendo cuando escucho y siento literal como mi brazo... como Fer me tomaba del brazo y me decía “Ana, aquí estoy, confía”.

Haya ocurrido ese gesto o no, significó mucho para Anna Ferro, pues fue un alivio para su corazón. Bajo este mismo contexto aseguró que le gustaría recuperar la relación que tenía con los hijos que su esposo tuvo con Ingrid Coronado porque los considera como suyos: “Si algún día de mañana ellos quieren llegar, abrazarme, platicar...”.

Amaría verlos, amaría estar en contacto con ellos porque ellos fueron como mis hijos también sin descartar a su mamá, porque su mamá tiene su lugar. Para Fer sus hijos eran lo más importante, tanto es así que los dejó super cubiertos en muchas cosas que no puedo y no quiero decir más.

Respecto al proceso legal que sostiene con Ingrid Coronado aseguró que confía en la justicia mexicana, en los deseos que dejó Fernando del Solar en su testamento y en sus abogados para que todo se resuelva lo antes posible, en especial, en pro de Luciano y Paolo.

Fernando mantenía una estrecha relación con sus únicos dos hijos. (Foto: Instagram/@fernandodelsolar)

“Yo confío plenamente en la ley, en lo que dejó Fer, en todo como está estructurado, en como lo hizo; en mis abogados también, tengo que confiar en ellos. Confío plenamente en que todo se va a acomodar para bien de todos”, declaró.

Murió a los 71 años el bailarín y coreógrafo Félix Greco El famoso coreógrafo de Timbiriche y juez en el programa ‘Bailando por un Sueño’ tuvo un paro cardiáco VER NOTA

Asimismo, pidió un alto a las críticas y ataques que ha recibido en redes sociales desde que falleció Fernando del Solar y se pronunció en favor de la paz. Aunque no mencionó a Ingrid Coronado, dejó entrever que su mensaje también iba para ella, pues los conflictos persisten tanto por la herencia del argentino como por los bienes que compartía la conductora con su ex esposo.

Tras años de una hermosa amistad, Ingrid se casó con Fernando del Solar en 2012; solo duraron tres años juntos. (Foto: Gettyimages)

“Me ofendería o trataría de aclararlo si no supiera quien soy. Que no duele, que no lastima, claro que sí, soy ser humano, ya basta de atacarnos, ya basta de estar haciéndonos tanto daño y vuelvo a decir, no se compren historias que no son tuyas”, comentó.

Pati Chapoy confesó si volvería a trabajar con Atala Sarmiento La conductora de “Ventaneando” comentó que entre sus principales deseos profesionales está reunir a Pedrito Sola y Pepillo Origel en un mismo programa VER NOTA

Por último, reconoció el papel que la ex presentadora de Tempranito tuvo en la vida de Fernando del Solar como novia, esposa y madre de sus hijos, pero también pidió que se respete su lugar como el último gran amor que tuvo el argentino antes de partir.

Gracias a ese pasado que tuvo Fer con ella llegó a mí. Ella es un pasado, yo soy un presente; yo soy su esposa y ella es la mamá de sus hijos.

SEGUIR LEYENDO: