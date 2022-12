“Era su payasita de la tele”: Verónica Castro arremetió contra Emilio ‘El Tigre’ Azcárraga

La actriz aseguró que su ex jefe la trató mal los últimos meses de su relación laboral (Fotos: Instagram/@vrocastrooficial)

Verónica Castro es una de las leyendas más grandes de la televisión mexicana, pues gracias a sus trabajos actorales en proyectos de alcance internacional, como las telenovelas Los Ricos También Lloran, Rosa Salvaje o el programa de variedades Noche a noche, el público le conserva un gran cariño, aunque eso le costó burlas y malos tratos.

Sin miedo alguno, la actriz habló sobre su paso por la televisora que le dio sus más grandes oportunidades laborales, Televisa, así como de su relación con el que fue su dueño: Emilio Azcárraga. La también presentadora aseguró que fuera de cámaras se sintió como la “payasita” de El Tigre.

“Le caía yo bien con sus amigos, era como su juguetito de la tele, esa es la verdad, era su payasita de la tele”, aseguró Verónica Castro en una íntima charla con la periodista de espectáculos Pati Chapoy, siendo solo el inicio de una serie de polémicas confesiones sobre el que fue por muchos años su jefe.

En los años 70 realizó diversas producciones, pero no querían darle el protagónico (Foto: Televisa)

Dentro de sus anécdotas, La Vero Castro explicó que a El Tigre le gustaba mucho cómo actuaba y la quería mantener dentro de las filas de Televisa de la manera que fuera, pues ayudaba mucho su imagen con los patrocinadores y publicistas que invertían fuertes ganancias en la empresa. Principalmente, la llamaba a su oficina para que le hablara a sus amigos como Rosa Salvaje, motivo por el que se convirtió en una persona que entretenía a las amistades del que fue su jefe.

Sin embargo la relación no funcionó del todo bien, pues de una manera muy informal, Emilio Azcárraga le habría hecho saber que no sabía “cobrar bien” por su trabajo, esto luego de intentar darle un contrato de exclusividad por 20 años que no se llevó a cabo debido a que su hijo entró en su lugar y los acuerdos fueron anulados.

“Me dijo que era pendej* porque yo no sabía cobrar. (...) El último año que te digo, antes de morir, en diciembre (me dijo): ‘Yo no te voy a pedir nunca nada. Te tengo respetada, pero quiero tenerte en la pantalla siempre y lo único que quiero es que me acompañes todos los años a la comida de los publicistas’. Esa última comida me dice: ‘Se te acabó tu contrato’, y le dije: ‘Sí, ya sé, ¿ya no me va a dar contrato?’. (Me dijo) ‘¿Y tú quieres seguir trabajando conmigo?, ¿o ya no quieres seguir trabajando?’, y le digo: ‘Pues yo sí, si usted me va a dar chamba, sí quiero seguir trabajando’”, recordó la actriz.

"El Tigre" con su hijo Emilio Azcárraga Jean Foto: Twitter / @DATO_AGUILA

Para 1996 la tensión aumentó, pues luego de que se le pidiera un descanso de un año, siendo el mismo Tigre quien lo motivó, la actriz se fue a Argentina a realizar una telenovela que tuvo un gran éxito y recepción, algo que no le gustó al empresario quien la castigó siendo vetada por un año más dentro de Televisa. Historia por la que sospecha que fue el real motivo de que no se le diera el contrato por 20 años.

“En enero, casi los primeros días de enero, aparece con el hijo, ahí a un lado, ‘Dejo la empresa a mi hijo’, o sea, ya no regreso, pero él antes me había dicho: ‘El día que yo me vaya o deje la empresa, ese día, al mismo tiempo, te sales por donde yo me salga o por donde puedas, porque el día que yo me salga, te van a cortar la cabeza”, finalizó.

"Los exitosos Pérez" (2009) es por el momento su última telenovela en Televisa (Foto: Televisa)

Verónica Castro se ha mantenido alejada de los reflectores, pues asegura que solo hará lo que le de felicidad, por lo que su historia de aceptar proyectos por imposición ya no forma parte de su vida.

