Vocalista de Intocable reconoció que su forma de cancelar conciertos fue un “chiste de mal gusto”

Ricky Muñoz lamentó la respuesta que tuvo su público cuando informó en "broma" que no devolvería dinero de los shows cancelados (Instagram/@mr.ricardomunoz)

Luego de que cientos de usuarios criticaran a Ricky Muñoz por cancelar un concierto de Intocable luego de cantar ocho canciones y además decir que no regresarían el dinero a su público, el cantante se retractó de sus palabras y aseguró que lo dijo en broma, a forma de “romper el hielo”.

El pasado 3 de diciembre, cuando Intocable apenas había comenzado su concierto en la Arena Monterrey, Ricky Muñoz, vocalista de la agrupación, detuvo el show para decir que el estado de su garganta no le permitía seguir y debía abandonar el escenario, de lo contrario podría hacerse daño.

Antes de responder a los abucheos, aseguró al público que no podría regresar el dinero, lo que molestó a los presentes.

Intocable ha tenido que detener varios conciertos a causa de la salud de Ricky Muñoz (Instagram/grupointocable)

Después, a través de sus redes sociales compartió un video en el que se disculpó y dijo que los conciertos serían reprogramados para enero. Lamentó lo sucedido e invitó al público a nuevamente ir a sus shows; sin embargo, recibió críticas por su actitud en el escenario.

En este contexto, este 13 de diciembre aseguró que su intención era bromear antes de dar la mala noticia de que el concierto iba a cancelarse, pero este “chiste” no habría sido comprendido por su público.

“Yo me sentía mal de la garganta, estaba cantando y en ese punto, cuando ya me estoy dando cuenta de que esto no está mejorando (...) va a haber un punto en el que debo parar”, comenzó Ricky en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

El vocalista de Intocable aseguró que esta decisión “fue lo correcto”, pero en lo que habría errado fue en su forma de comunicar la noticia de que tenía que detener el concierto.

“A veces uno, cuando está nervioso dice cosas como un chiste para ablandar las cosas, y a lo mejor sí, fue un chiste de mal gusto, por decirlo así, pero quieres ablandar las cosas, como romper el hielo para dar la mala noticia”

Ricky aprovechó para aclarar que él no tiene control en la forma en que Intocable debe actuar en ese tipo de casos en cuanto a los boletos vendidos, por lo que sus palabras no eran en serio.

Recalcó que los conciertos que canceló serán repuestos el 13 y 14 de enero de 2023; además, aquellas personas que ya no tengan la posibilidad o no quieran ir, podrán solicitar su reembolso.

Finalizó recalcando que, para él, esta es la decisión que hubiera tomado cualquier artista al que le interesa su público, pues de lo contrario, pudo haber dado un show de mala calidad, pudo haberse desgarrado la garganta y esto lo hubiera llevado a tomar un descanso de seis meses.

El intérprete de ¿Y todo para qué? ha atravesado varios problemas de salud, siendo el cansancio de garganta solamente uno de ellos.

Los conciertos de Intocable serán repuestos y también ofrecerán rembolsos a quienes no puedan ir (REUTERS/Steve Marcus)

Y es que el pasado mayo, durante uno de los conciertos de Intocable en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, Muñoz tuvo que retirarse del escenario y ser reanimado por personal médico porque se le bajó la presión.

El espectáculo se detuvo por cerca de una hora y se rumoró que el vocalista se había desmayado y esto habría provocado tal espera.

Horas después, en redes sociales, Ricky comentó que solamente se le bajó la presión y no pasó a mayores. Además, compartió que ya había recurrido con médicos para tener un mejor control de su salud.

