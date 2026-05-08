Cuántos pasos al día necesitas caminar para proteger tus riñones

La movilidad diaria es ahora clave en las recomendaciones para cuidar la salud renal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prescripción de actividad física cotidiana ha cobrado un nuevo protagonismo en la protección de los riñones y la prevención de padecimientos como la enfermedad renal crónica (ERC).

Las autoridades sanitarias internacionales han dejado atrás el antiguo paradigma del reposo, situando la movilidad diaria en el centro de las recomendaciones para mantener la salud renal.

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La evidencia científica más reciente indica que el movimiento regular, especialmente al caminar, no solo es clave para prevenir la ERC, sino también para reducir el riesgo de otras afecciones relacionadas, como la hipertensión y la diabetes.

Pasos diarios recomendados para proteger los riñones

De acuerdo con la National Kidney Foundation y el NIH, el umbral protector parte de los 4.500 pasos diarios. Superar esta cifra ayuda a revertir el sedentarismo y aporta beneficios medibles en la calidad de vida, la independencia funcional y el estado de ánimo de los pacientes con ERC.

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Las directrices más recientes del IMSS y la Secretaría de Salud de México recomiendan alcanzar entre 7.000 y 10.000 pasos por día en adultos con factores de riesgo o diagnóstico renal confirmado.

Este rango se asocia con una reducción significativa de la progresión de la enfermedad, menor incidencia de complicaciones cardiovasculares y mejor control metabólico.

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En personas adultas mayores, un objetivo de 4.400 a 7.000 pasos diarios ya produce una disminución en la mortalidad, según estudios avalados por el NIH.

Para individuos con alto riesgo metabólico, como quienes padecen diabetes o hipertensión, el consejo es intentar acercarse progresivamente a los 10.000 pasos diarios, siempre adaptando el incremento semanal al estado físico y bajo control médico.

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El ejercicio de intensidad moderada, como caminar a paso ligero, es el núcleo de la estrategia recomendada. Los especialistas sugieren que el paciente debe aspirar a realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física aeróbica, objetivo que puede distribuirse en bloques diarios y traducirse en la meta de pasos mencionada.

No se requiere un esfuerzo atlético: caminatas regulares, desplazamientos en la vida cotidiana y actividades domésticas vigorosas son suficientes para sumar los pasos recomendados.

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Infografía que explica los pasos diarios recomendados para proteger los riñones, destacando metas según el riesgo y la edad, y cómo integrar la actividad física para una mejor salud renal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efectos fisiológicos del ejercicio sobre la salud renal

La actividad física diaria induce efectos positivos sobre la microcirculación renal. Al caminar de forma constante, el cuerpo libera óxido nítrico, que dilata los vasos sanguíneos y reduce las presiones dañinas dentro del filtro renal.

Además, el ejercicio modula la inflamación sistémica, mejora la sensibilidad a la insulina y contribuye a conservar la masa muscular, factores todos relacionados con la protección del tejido renal.

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El IMSS advierte que incluso en pacientes con limitaciones físicas severas, romper los periodos prolongados de inactividad con pasos ligeros o breves periodos de bipedestación resulta beneficioso.

No es necesario llegar a la meta máxima de inmediato: un aumento gradual, no mayor al 10% semanal, permite mejorar la tolerancia y evitar lesiones o fatiga excesiva.

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Adaptación de la prescripción según el estadio renal

La cantidad de pasos diarios debe personalizarse según el estadio de la enfermedad y la capacidad funcional de cada persona.

Pacientes con ERC en estadios iniciales deben intentar alcanzar los 10.000 pasos diarios para optimizar la función de los riñones remanentes.

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Quienes se encuentran en terapia de diálisis, por las limitaciones impuestas por el tratamiento, pueden beneficiarse con objetivos más modestos pero constantes, sumando actividad tanto en días de sesión como en jornadas libres.

La National Kidney Foundation resalta que el primer paso para cualquier paciente renal es consultar con su médico antes de modificar el nivel de actividad física, especialmente si existen antecedentes cardíacos, hipertensión severa o signos de acumulación excesiva de líquidos en el organismo.

Antes de aumentar la actividad física, pacientes renales deben consultar a su médico, sobre todo si tienen otros problemas de salud.(Infobae / Difusión)

Recomendaciones prácticas

Las guías oficiales insisten en la importancia de establecer metas específicas, medibles y alcanzables. El uso de podómetros o aplicaciones móviles facilita el monitoreo y la motivación diaria.

Involucrar a familiares o redes de apoyo incrementa la adherencia y mejora el bienestar psicosocial. Es fundamental que cada incremento en el número de pasos se realice de forma progresiva, evitando saltos bruscos que puedan provocar agotamiento o lesiones.

Esta estrategia, combinada con una dieta adecuada y el control de comorbilidades, constituye la base de la protección renal moderna y empodera al paciente para asumir un rol activo en su salud.