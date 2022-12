Tundieron a vocalista de Intocable por cancelar su concierto en Monterrey: “Me siento muy mal”

Intocable tenía programado otro concierto el sábado 03 de diciembre en el mismo recinto. (Captura TikTok // Twitter: @IntocableRJM)

Usuarios de redes sociales explotaron en contra de Ricky Muñoz y todo Intocable por detener su presentación en la Arena Monterrey tan solo unos minutos después de haber comenzado. De acuerdo con la información que compartió la banda, tuvieron que parar el show porque el vocalista se sentía muy mal y, aunque pidieron comprensión, los abucheos y reclamos no pararon.

Qué pasará con “Ventaneando” después que Pati Chapoy estrene canal en YouTube Su primer invitado será Ricardo Salinas Pliego y en pequeños adelantos ha dejando en claro que se retomarán las más grandes polémicas del líder TV Azteca sin censura alguna VER NOTA

Todo ocurrió durante la noche del viernes 02 de diciembre en Monterrey. La banda de regional mexicano estaba deleitando a sus fans con sus éxitos cuando sorpresivamente Ricky Muñoz tomó la palabra para anunciar que tenía dolor de garganta: “¿Se la están pasando con madre? porque yo no”.

Grupo intocable en Nuevo León 2022 en concierto (Foto: IG: @cecy_cepeda // IG: @crls2324)

Ya sé que viene el ¡bu!, no les podemos regresar el dinero, hagan lo que quieran, pero no les vamos a regresar el dinero.

Ricky Muñoz confesó que su dolor era tan fuerte que no podía continuar porque corría el riesgo de lastimarse y por más que se forzara no iba a poder ofrecer su espectáculo como esperaba. Así que todos tomaron sus cosas, se despidieron y bajaron del escenario, mientras que el público no podía con la decepción.

Todo quedó capturado en videos que los propios asistentes compartieron a través de sus redes sociales. Como era de esperarse, se viralizaron desatando molestia entre usuarios y fanáticos de la agrupación, pues consideran que fue una falta de respeto cancelar el concierto cuando ya había comenzado.

Daddy Yankee en México: tras conquistar Monterrey y Guadalajara, esto pueden esperar sus fans en CDMX El pionero del género urbano ofrecerá cinco conciertos en el Foro Sol como parte de su despedida “La última Vuelta World Tour” VER NOTA

“En la plaza de toros en CDMX también dijo lo mismo, pero salió de nuevo y canto como una hora y media mas!!!!”. “En la Plaza México, en Toluca hizo lo mismo”. “En Auditorio Benito Juárez de Guadalajara hace un mes, fueron excepcionales”. “En la feria de Monclova cantó súper poquito y pensé que era porque era una feria”. “Lo malo de depender de una sola voz. No sé, alguien de respaldo no sería lo mismo. Pero los musicos ahí estan”, fueron algunas reacciones.

(Foto: Instagram/@mr.ricardomunoz)

Esto provocó que Ricky Muñoz recurriera a su cuenta de Twitter para hablar nuevamente sobre lo sucedido. Asimismo, anunció que la presentación que canceló y el concierto que tenía programado el sábado 03 de diciembre en la Arena Monterrey serán reprogramados para el viernes 13 y sábado 14 de enero de 2023.

La verdad me siento super mal. Físicamente me siento super bien, ganas, puedo hablar... lo que no puedo es cantar. Si tengo que disculparme por eso pues una disculpa. Me disculpo por tener mucho trabajo. No quería que terminara de esta manera, pero me sentía yo más impotente, no podía fingir que todo estaba bien cuando no.

El vocalista prometió volver en enero si “todavía nos quieren”, por lo que invitó a que todos los asistentes que quedaron defraudados no tiraran su boleto porque se lo harían valido nuevamente.

Lolita Ayala se sinceró sobre su vida sentimental: “Me casé 3 veces, pero la primera no cuenta” El primer matrimonio de la periodista fue con Jorge Berry y se llegó a especular una infidelidad de parte de él con la actriz Talina Fernández VER NOTA

“Ustedes son el mejor público, me siento mal, me siento muy mal por dentro. Soy profesional ante todo, quisiera que fuera diferente y haber terminado todo el show completo, pero íbamos a mitad de show y no iba mejorando. No podía echarles mentiras. Espero me entiendan”, agregó.

Grupo intocable en Nuevo León 2022 en concierto IG: @cecy_cepeda IG: @crls2324

El comunicado que lanzó el vocalista abrió un debate en la plataforma, pues mientras que algunos se quedaron con el coraje y aseguraron que ya no irían a otra presentación de Intocable, otros comprendieron la situación y le mandaron buenos deseos a Ricky Muñoz.

“¡Ánimo compadre! En la que sigue se desquita. Todos tus fans sabemos lo profesional que eres y lo difícil que debe ser para ti no poder darlo todo”, comentó Franco Escamilla. “Intocable, 10 años de tradición que hoy se rompe! El peor concierto, y el peor trato al publico! Sale 1 hora tarde, no prende, y al cantar 8 canciones dice no me la estoy pasando bien y ustedes tampoco”, escribió un usuario.

SEGUIR LEYENDO: