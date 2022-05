Ricky Muñoz de Intocable tiene pánico escénico: “Me da coraje conmigo mismo”

En sus estudios físicos, el cantante resultó estar sano (Foto: Instagram/@mr.ricardomunoz)

Recientemente Ricky Muñoz tuvo una complicación médica durante la presentación de Intocable en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, aunque al principio trascendió que se había desmayado, el vocalista aclaró que solo se le había bajado la presión.

Hace un día, Ricardo Muñoz hizo una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram y relató que ya se hizo los estudios pertinentes para determinar la causa de esa afectación; sin embargo, ninguno arrojó alguna enfermedad.

“Me hicieron estudios de sangre, del corazón, me checaron que si tengo venas tapadas, todo ese tipo de cosas, me hicieron esos estudios el día de hoy y gracias a Dios salí -en físico- perfectamente bien”, mencionó.

(Foto: Instagram/@mr.ricardomunoz)

Ante la falta de fallas en alguno de sus órganos, Ricky Muñoz reveló que probablemente la baja de presión tuvo origen en su estabilidad mental y emocional, situación que le causó una profunda consternación pues lleva casi tres décadas ofreciendo shows en vivo.

“El problema es mental y todavía estoy sacado de onda porque tenemos 28 años de estar trabajando, imagina decirles a ustedes ‘tengo pánico escénico’”, mencionó.

De igual forma, Muñoz compartió que su médico determinó ese diagnóstico ya que no presenta ansiedad en otros lugares o circunstancias esa fue la conclusión a la que llegamos mi médico y yo porque nunca me he sentido mal en ninguna otra parte más que en el escenario”.

El concierto de Intocable tuvo que ser suspendido durante una hora (foto: @Sr_Kraken)

Posteriormente reiteró que no se desvaneció en la presentación: “Nunca me he desmayado, pero sí me falta el aire, no sé si han visto que en series cuando a alguien le falta el aire, que tiene pánico y empieza a respirar dentro de la bolsa, es básicamente lo mismo, personalmente me siento con coraje conmigo mismo porque ‘¿cómo a estas alturas del partido va a ser eso?’”, mencionó.

Ante este panorama, Ricky Muñoz tomó una decisión, por lo que buscará ayuda profesional para desarrollar sus presentaciones sin sufrir pánico escénico.

“Físico todo salió excelente, pero ahora voy a tener que tratarme eso, buscaré qué es lo que tengo que hacer, pero es dónde estoy y quería contarlo, espero que ustedes estén bien y yo seguiré tratando de mejorar. (...) ¿Cómo se trata eso del pánico escénico a estas alturas del partido? No lo sé, lo voy a averiguar”, mencionó.

Grupo Intocable ha dado shows por más de 20 años (Foto: Instagram/@cecy_cepeda/@crls2324)

Por otra parte, el intérprete de éxitos como Alguien te va a hacer llorar y Llévame en tu viaje reveló que se siente muy molesto consigo mismo por no poder exigirse lo suficiente: “Les digo que me da coraje porque soy una persona muy dura conmigo mismo, me exijo mucho cuando se trata de trabajar”.

Finalmente, el vocalista de Intocable dejó en claro que las opiniones de la gente que lo criticó no lo afectan, pero admitió que terminar el concierto del pasado 13 de mayo si le representó un gran reto porque sufrió pánico escénico:

El vocalista Ricardo Muñoz buscará ayuda profesional (Foto: Twitter@IntocableRJM)

“Leí algunos comentarios de que si me sentía mal debería regresar el dinero, a lo mejor esos 10 comentarios de toda la gente que fue y enseñó su apoyo, pero si hubiera parado, jamás me lo perdonaría, hubiera sido algo peor para mí, estoy feliz porque terminé aunque si fue difícil aunque aparentara estar diferente”, finalizó.

“Me van informando que... acabamos de ver aquí atrás... Paciencia a todos, por favor... Ricky Muñoz, atención... Ricky Muñoz le bajó la presión, lo acaban de subir ahorita a la ambulancia. Aquí está. Lo están tratando de animar, todo está tranquilo. Paciencia solamente. No se va a ir Intocable. Se está recuperando Ricky Muñoz” fue el mensaje que escucharon los asistentes a su concierto el pasado viernes.

Así fue la aclaración del cantante sobre su supuesto desmayo (Foto: captura de pantalla/Twitter)

El público tuvo que esperar por casi una hora para que se reanudara el espectáculo, pero se logró finalizar como estaba programado. Horas más tarde, el cantante explicó a través de su cuenta de Twitter que no lo tuvieron que reanimar ya que no se desmayó.

