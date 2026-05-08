México

Caso Teresa Guadalupe Molina Hernández: arrestan a su hijo Fernando “N” en CDMX por desaparición

Fue el propio Fernando “N” quien alertó a las autoridades sobre la desaparición de su madre

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Fernando N
Fue el propio Fernando “N” quien alertó a las autoridades sobre la desaparición de su madre. (@PDI_FGJCDMX)

Un hombre que denunció la desaparición de su madre terminó detenido como presunto responsable del mismo hecho. Fernando “N” fue aprehendido el 7 de mayo de 2026 por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en la alcaldía Cuauhtémoc, luego de que las pesquisas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) revelaran contradicciones en la versión que él mismo había presentado ante las autoridades sobre la desaparición de su madre, Teresa Guadalupe Molina Hernández, vista por última vez el 25 de abril.

La investigación señala a Fernando “N” por su probable participación en el delito de desaparición cometida por particulares en su modalidad agravada, en perjuicio de su progenitora. Tras su detención, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición del juez de control que determinará su situación jurídica.

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Teresa Guadalupe Molina
Teresa Guadalupe Molina Hernández salió supuestamente rumbo al Centro Histórico el 25 de abril y no regresó. (@FiscaliaCDMX)

La denuncia que despertó sospechas

Todo comenzó cuando el propio imputado se presentó ante las autoridades para reportar que, el 25 de abril de 2026, Teresa Guadalupe había salido de su domicilio en la alcaldía Venustiano Carranza con destino al Centro Histórico y que, desde ese momento, desconocía su paradero. Fue esa misma denuncia la que abrió la carpeta de investigación y, con ella, el escrutinio sobre quien la presentó.

Personal de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas Desaparecidas (FIPEDE) asumió el caso e inició las diligencias correspondientes. El análisis de cámaras de vigilancia, registros de telefonía y el trabajo de campo de la PDI arrojaron datos que contradicen punto por punto el relato de Fernando “N”.

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El 5 de mayo, las autoridades ejecutaron un cateo en el inmueble vinculado con los hechos. Durante el operativo se localizaron indicios biológicos que, según la Fiscalía CDMX, fortalecen la hipótesis de que Teresa Guadalupe habría sido agredida dentro de ese lugar.

Fernando N
Un cateo ejecutado el 5 de mayo en el domicilio vinculado al caso reveló indicios biológicos que contradicen la versión de Yael "N", quien había reportado la desaparición de su madre. La Fiscalía CDMX lo aprehendió por desaparición cometida por particulares agravada. (@PDI_FGJCDMX)

Esos elementos materiales, sumados a las inconsistencias detectadas en la denuncia original, llevaron al agente del Ministerio Público a solicitar una orden de aprehensión ante un juez de control, quien la concedió. La PDI ejecutó la orden el 7 de mayo en la alcaldía Cuauhtémoc.

La búsqueda de Teresa Guadalupe Molina continúa

Al cierre de las actuaciones reportadas, el paradero de la mujer Teresa Guadalupe Molina Hernández permanece desconocido. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que mantiene abiertas tanto las investigaciones como las acciones de búsqueda orientadas a esclarecer plenamente los hechos.

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