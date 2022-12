“No se trata de ser empático”: Mauricio Castillo defendió a Yordi Rosado tras polémica con Sasha Sokol

Mauricio Castillo defendió a Yordi Rosado tras polémica con Sasha Sokol (Foto: Instagram/@maucastilloa/@yordirosadooficial/@sashasokolova)

A meses de que el caso Sasha Sokol y Luis de Llano sacudiera la industria del entretenimiento en México por lo delicado han sido las declaraciones de la cantante sobre quien fuera su productor dentro de Timbiriche, la controversia ha tomado un nuevo giro y posible antagonista ante sus fans: Yordi Rosado.

Luego de que la también actriz explotó en su contra porque considera que todavía no concientiza lo suficiente sobre la gran responsabilidad que tiene con su público cuando toca temas tan sensibles en su programa, un amigo de él se ha pronunciado. Pues ella aseguró que a Yordi no le faltó experiencia, sino empatía, pues no habría pensado en cómo se sentiría ella como víctima de un presunto abuso.

Ante ello Mauricio Castillo, quien trabajó con él dentro del programa Otro Rollo, ha externado su opinión generando más controversia de la que ya había, pues además de defender a su amigo de manera pública, sus declaraciones no han sido tomadas de buena manera por colectivos feministas y otros colegas dentro de la farándula mexicana.

La cantante ha solicitado la baja del video en el canal de YouTube de Yordi Rosado (Fotos Instagram: @sashasokolova // @luisdllanomacedo)

Sobre la entrevista que su colega le realizó a Luis de Llano en marzo pasado, que resultó ser muy polémica, pues el productor confesó abiertamente haber sostenido una relación con Sasha cuando ella era menor de edad, Castillo opinó debido a la nueva declaración de la ex Timbiriche.

Castillo destacó que Rosado hace un gran trabajo y que su responsabilidad no era ser empático con la cantante pop, como ella se lo recriminó: “La responsabilidad de Yordi es hacer bien su trabajo y lo hace muy bien. No tiene ninguna obligación de ser empático como dice, con todo respeto para Sasha, en una declaración tan fuerte como la que hizo Luis de Llano”, dijo en declaraciones retomadas por el canal de la periodista Berenice Ortiz.

Además el también comediante agregó que su colega no tiene nada que ver dentro de la disputa pública y legal que enfrentan los famosos, pues a su consideración, él solo hizo su trabajo de preguntar y compartir con su audiencia las respuestas del ex productor de Televisa, por muy polémicas que fueran.

Mauricio Castillo trabajo con Yordi Rosado en "Otro Rollo" (Foto: Instagram/@maucastilloa)

“El problema yo creo se tiene que resolver entre Luis de Llano y Sasha; el problema no es Yordi o si fue más empático o menos empático o no lo fue. La responsabilidad de Yordi fue muy clara”, agregó.

Sobre la petición de Sasha Sokol sobre eliminar el polémico video, ya que su postura ha sido en contra de la realización de dicha entrevista e incluso el haber abordado su tema de una manera tan normal, Mauricio Castillo opinó que eso no cambiaría nada ni evitaría que el público olvide el caso.

“No, no hace falta, ya todo mundo se enteró, y seguramente aunque lo baje debe tener no sé cuántas reproducciones ese video; es decir, no puedes desaparecer algo que sucedió, e insisto, ¿por qué quería que bajara algo de una declaración tan importante como la que hizo Luis de Llano? Yordi simplemente fue un detonador”, finalizó.

Qué dijo Sasha Sokol sobre Yordi Rosado

Yordi Rsoado celebró 3 millones de subscriptores en su cuenta de YouTube con un video inédito (Foto: YouTube/@Yordi Rosado)

Mientras la intérprete de 52 años continúa esperando una disculpa del creativo de Televisa y una resolución legal, la polémica resurgió este diciembre a raíz de una charla que Adela Micha tuvo con el ex colaborador de Otro Rollo. Y es que durante una edición más de La Entrevista con Yordi Rosado donde la periodista aprovechó para voltear los papeles y cuestionar al conductor sobre las polémicas que ha desatado con sus invitados.

“A veces me meto tanto en la entrevista que me convierto en espectador [...] El tema de Luis fue más delicado, creo que traté el tema muy ligero, muy superficial. Me faltó experiencia en un tema que era extremadamente importante”, dijo.

