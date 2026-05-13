Cynthia López Castro confronta a Alessandra Rojo de la Vega en calles de CDMX y Fernández Noroña se suma a la polémica

La senadora acusó a la alcaldesa de impuntualidad y de gobernar desde la distancia. (ANDREA MURCIA / VICTORIA VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM)

La senadora de Morena (Movimiento Regeneración Nacional) Cynthia López Castro se enfrentó el pasado 12 de mayo con la alcaldesa de Cuauhtémoc Alessandra Rojo de la Vega en plena vía pública de la Ciudad de México, en un altercado que se volvió viral tras la difusión de videos grabados por ambas funcionarias desde sus respectivos vehículos.

El encontronazo ocurrió cuando Rojo de la Vega se encontraba detenida en un alto. López Castro se acercó a su vehículo y comenzó a grabarla, señalando el operativo de seguridad que la acompañaba: camionetas blindadas y personal de seguridad.

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López Castro acusa llegada tardía y distancia con la alcaldía

“Estamos frente a la peor alcaldesa de la historia de la Cuauhtémoc. Llegando a ‘trabajar’ a las 11 de la mañana, no vive en la alcaldía que gobierna, con un cerco de seguridad y totalmente alejada de la realidad en camioneta blindada”, escribió la senadora en sus redes sociales.

En el video que difundió, se escucha a López Castro reclamar que eran las “11:18” y señalar que la alcaldesa provenía de Polanco, zona ajena a la demarcación que encabeza.

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La senadora de Morena grabó a la alcaldesa de Cuauhtémoc detenida en un alto y la acusó de llegar tarde al trabajo y vivir fuera de su demarcación. Rojo de la Vega respondió que salía de un CENDI y acusó a López Castro de persecución política. Fernández Noroña intervino y también recibió su respuesta. (@cynthialopezc1)

Rojo de la Vega responde a la senadora

Desde el interior de su vehículo, también con celular en mano, Rojo de la Vega grabó a la legisladora. En sus propias redes, la alcaldesa explicó que salía de un CENDI donde había estado trabajando con menores.

“Yo estaba saliendo de un CENDI, trabajando con niñas y niños. Ella, siendo senadora de la República, estaba en la calle persiguiendo opositoras para fabricar un video miserable. Que cada quien le explique al país para qué usa el poder que le dieron”, publicó en X.

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Rojo de la Vega también acusó a López Castro de usar su cargo para ejercer persecución política contra mujeres de la oposición, al tiempo que señaló vínculos de integrantes de Morena con el crimen organizado.

Fernández Noroña entra a la discusión y recibe respuesta

El intercambio en redes escaló con la intervención de Fernández Noroña, a quien Rojo de la Vega recordó sus viajes en primera clase y una propiedad en Tepoztlán. (@fernandeznorona)

A los pocos minutos, el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña sumó su voz al debate en redes. “Tan sencillo como que hubieras bajado la ventanilla, saludado y comentado lo que ahora expresas, Alessandra Rojo de la Vega, pero tu absoluta prepotencia fue documentada”, escribió.

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La alcaldesa no tardó en contestarle. “‘Prepotencia’ dice un senador del oficialismo. Yo estaba trabajando con niñas y niños en un CENDI. No persiguiendo opositores. Por cierto, qué tal sus viajes en primera clase y su casa de millones de pesos en Tepoztlán; me acuerdo que decía no tener ni cinco pesos para orinar en un baño público”, le respondió.

El cruce de videos y mensajes generó opiniones divididas entre usuarios, quienes cuestionaron tanto la actitud de la legisladora en pleno tránsito como el uso de camionetas y personal de seguridad por parte de la alcaldesa.

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