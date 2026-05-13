CIA en México: presuntos agentes convivieron con el director de la AEI y uno estuvo armado en la FGE Chihuahua

Las investigaciones revelaron la presencia de los extranjeros en inmuebles oficiales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Videos de vigilancia captaron a presuntos agentes de la CIA conviviendo de manera informal con el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes, en las instalaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, al menos dos días antes del operativo que el 16 de abril partió hacia el municipio de Morelos para desmantelar un narcolaboratorio.

Así lo informó Wendy Paola Chávez Villanueva, titular de la Unidad Especializada de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en un informe público sobre el caso.

PUBLICIDAD

Según la fiscal, las imágenes también mostraron que el 16 de abril, horas antes de la salida del convoy, uno de los extranjeros portaba un arma larga dentro de las instalaciones, con la mano derecha y en posición vertical.

Los avances fueron revelados este 12 de mayo de 2026. (FGE Chihuahua)

Chávez Villanueva precisó que no se advirtió a la agencia estatal ninguna disposición de uso del arma y que, hasta el momento, no se ha corroborado que la portara fuera de las instalaciones, durante el operativo o en cualquier otro lugar donde los supuestos elementos de la CIA fueron identificados.

PUBLICIDAD

La titular de la investigación no confirmó si el sujeto que portaba el rifle era uno de los dos extranjeros fallecidos o se trata de cualquiera de los otros dos que sobrevivieron al accidente, por no estar en el el vehículo que volcó.

Los dos agentes fallecidos en el accidente (FGE Chihuahua)

El caso se destapó el 19 de abril, cuando una camioneta del convoy que regresaba del operativo derrapó, salió del camino y cayó por un barranco en la sierra de Chihuahua, provocando una explosión que mató a cuatro personas: Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la AEI, su escolta Manuel Genaro Méndez Montes, quien presuntamente era el piloto de la unidad, además de dos ciudadanos estadounidenses cuya identidad no ha sido confirmada.

PUBLICIDAD

Más de 6 mil horas de videos integran las investigaciones

El nuevo informe amplió la teoría del caso con base en más de 6 mil horas de registros digitales provenientes de puntos de vigilancia, aproximadamente 50 declaraciones ministeriales, más de 10 informes periciales y la revisión de alrededor de 500 documentos.

Asimismo, señalaron que, en el marco coordinación, la Fiscalía estatal apoya a la Fiscalía General de la República en la realización de entrevistas ministeriales a elementos de la institución que pudieron tener conocimiento directo o indirecto de los hechos, además de aportar evidencia documental y registros digitales.

PUBLICIDAD

Videos corroboran patrón de convivencia entre los extranjeros y el director de la AEI

Los registros de video confirmaron que las cuatro personas no identificadas, vestidas de civil y sin insignias de corporación alguna, se integraron al convoy desde su salida de la ciudad de Chihuahua el 16 de abril.

Según la actualización, las imágenes muestran que ninguna portaba uniforme de la AEI ni insignias oficiales de esa corporación, y que no se observaron circunstancias que sugirieran adiestramiento, instrucción o mando sobre elementos mexicanos.

PUBLICIDAD

Además, la fiscal señaló que no existe registro de que Oseguera Cervantes o algún otro servidor público haya solicitado autorización o informado a sus superiores sobre la presencia de los extranjeros en el convoy.

Dos de las cuatro personas permanecen sin identificar. La institución tampoco ha recibido respuesta formal de la representación diplomática y consular de Estados Unidos ni del Instituto Nacional de Migración sobre la identidad, situación migratoria o acreditaciones de estos individuos.

PUBLICIDAD

Se presume que los agentes extranjeros colaboraron en los trabajos contra el narcotráfico en la entidad. Foto: Infobae

Chávez Villanueva advirtió que los actos de investigación permiten presumir la posible intervención o participación de otros funcionarios de la Fiscalía General del Estado en la operación.

FGR también investiga el caso CIA

Además de las investigaciones estatales, la FGR trabaja en dos carpetas abiertas por los hechos en Chihuahua: una por el aseguramiento del narcolaboratorio en la Sierra del Pinal y otra por la presunta injerencia de agentes extranjeros en el operativo.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, la dependencia federal solo ha informado avances en la primera línea. El 6 de mayo reveló que en el sitio se aseguraron más de 55 mil litros de sustancias líquidas, poco más de 50 toneladas en estado sólido y cerca de 2 mil litros de metanfetamina, además de cilindros de gas LP, contenedores, reactores y centrifugadoras. Sobre la investigación por la presunta participación de los extranjeros, la FGR no ha emitido ningún informe público.

Los videos que forman parte de la investigación de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua no han sido difundidos públicamente. Hasta el momento, la única información oficial disponible proviene del informe presentado por Wendy Paola Chávez Villanueva, titular de la Unidad Especializada, quien describió los hallazgos derivados del análisis de los registros digitales sin mostrar las imágenes.

PUBLICIDAD