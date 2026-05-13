Detienen a mujer estadounidense en Guanajuato que viajaban con menores de edad y paquetes de cocaína

La mujer capturada (SSP Guanajuato)

En Guanajuato fue detenida una mujer de origen estadounidense que llevaba un cargamento de droga y viajaba con dos menores de edad, su arresto fue realizado luego de que agentes estatales dieron cuenta que una persona manejaba sin usar el cinturón de seguridad, lo que motivó una revisión preventiva.

La unidad vehicular viajaba sobre la autopista federal Morelia- Salamanca. Cuando los uniformados revisaron la camioneta Chrysler de color blanco, tipo guayín (familiar), con placas de Texas hallaron dos menores de edad y varios paquetes con presunta cocaína.

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Droga estaba en un compartimento oculto

Mariela “N”, de 33 años de edad y originaria de EEUU, fue detenida luego de que los agentes ubicaron paquetes rectangulares con presunta droga en la guantera de la unidad.

“Derivado de este hallazgo, se efectuó una inspección más amplia, durante la cual se localizó un compartimento oculto debajo de los asientos delanteros, donde se encontraron varios paquetes adicionales”, se puede leer en el informe de la Secretaría de Seguridad de Guanajuato el 11 de mayo.

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Los paquetes asegurados (SSP Guanajuato)

Además, el reporte de las autoridades indica que en la camioneta también había dos menores de edad, quienes fueron protegidos durante el proceso de aseguramiento.

En total, fueron incautadas alrededor de 59 mil 550 dosis de presunta cocaína, cargamento que será revisado con la finalidad de especificar la cantidad y el valor económico de la sustancia.

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La detención de la mujer estadounidense y la revisión de la camioneta estuvieron a cargo de efectivos de la Policía Estatal de Caminos (PEC).

La cantidad asegurada asciende a aproximadamente 59 mil 550 dosis de una sustancia con características similares a la cocaína. El destino final, el peso exacto y valor económico serán determinados mediante los peritajes correspondientes de la autoridad competente.

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El material fotográfico compartido por las autoridades muestra que fueron asegurados por lo menos 21 paquetes con la droga, algunos de los cuales estaban escondidos en la unidad. Lo anterior como resultado de trabajos enmarcados en el Operativo Blindaje Guanajuato, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La unidad revisada (SSP Guanajuato)

Según los datos de las autoridades durante la actual administración estatal han sido incautadas más de 2.3 millones de dosis de narcóticos, lo que representa una afectación a las estructuras criminales que supera los 277 millones de pesos.

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Aseguran camión con cebollas

Por su parte, en abril pasado, en Irapuato, agentes de seguridad realizaron la recuperación de un camión cargado con 20 toneladas de cebolla El vehículo, que tenía un reporte de robo, transportaba un cargamento valuado en cerca de 500 mil pesos.

La intervención de la Secretaría de Seguridad y Paz, mediante la Policía Estatal de Caminos, permitió que la mercancía volviera a la cadena de abastecimiento.

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