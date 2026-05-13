Yordi Rosado afirma que su tía inventó los molletes de Sanborns: “Todos me hacen burla”

El conductor asegura que la historia familiar es verídica

Yordi Rosado sostiene que su tía fue la creadora de los molletes que el restaurante Sanborns popularizó desde el local de Los Azulejos, en el corredor Madero del Centro Histórico de la Ciudad de México.

De acuerdo con declaraciones del conductor en entrevista con Pandora, la anécdota se remonta a los inicios de este platillo que ha cobrado relevancia en la cultura gastronómica urbana.

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La versión salió a la luz en el contexto del Festival del Mollete de Sanborns, evento que en los últimos años ha ganado visibilidad y se ha convertido en tendencia en redes sociales.

El conductor Yordi Rosado posa sonriente mientras sostiene un clásico mollete de Sanborns servido en su distintivo plato de talavera azul. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la narración de Rosado a Pandora, el primer mollete surgió de una necesidad personal: su tía, durante su turno, optó por quedarse en el restaurante a comer y preparó ella misma el bocadillo. Luego, uno de los clientes frecuentes, al ver el platillo, solicitó que le sirvieran “lo mismo que estaba comiendo la señorita”, petición que se repitió hasta que el platillo fue incluido —a petición del cliente— con queso además de frijoles.

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La anécdota sobre el origen de los molletes surgió durante el Festival del Mollete, evento anual que genera tendencia en redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rosado detalló:

“Mi tía era mesera de Sanborns, mi tía inventó los Molletes. Inventó los molletes en un Sanborns... Mi tía trabajaba en el Sanborns de los Azulejos y entonces un día quería comer, tenía su hora de comida, pidió uno de los bolillos, le echó frijoles y ahí se lo comió. Uno de los clientes vio y pidió lo mismo que quería la señorita, regresó dos veces el señor, hasta que se lo vendieron y el señor pidió que le pusieran queso además de frijoles”.

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Rosado asegura que es una historia conocida en su familia, aunque ha enfrentado escepticismo: “Todos ellos me hacen burla, pero es real”. El relato vincula directamente a la empleada del Sanborns de Los Azulejos con la invención del platillo, ahora básico en los restaurantes de la cadena y referencia gastronómica nacional.

Según Yordi Rosado, el primer mollete nació cuando su tía mezcló bolillo con frijoles para improvisar su comida en el trabajo (Yordi Rosado / Facebook)

Un espacio emblemático en el corazón del centro histórico

El Sanborns de los Azulejos es uno de los restaurantes y edificios más emblemáticos del Centro Histórico de la Ciudad de México. Su historia comienza en el siglo XVIII, cuando la familia del Conde del Valle de Orizaba ordena la construcción de una mansión virreinal cuya fachada, recubierta con azulejos de talavera poblana, le da el nombre de “Casa de los Azulejos”.

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Esta característica la convierte en una de las joyas arquitectónicas más reconocidas de la ciudad.

Durante el Porfiriato, el edificio refleja la opulencia de la época con una mezcla de elementos barrocos, neoclásicos y detalles artesanales mexicanos. Pasó por diversos usos: residencia de la élite, sede del Jockey Club de México y, brevemente, la Casa del Obrero Mundial.

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Fachada de la casa de los azulejos que durante el porfiriato fue hogar del Jockey Club (foto: Mediateca/INAH)

En 1919, los hermanos Walter y Frank Sanborn, originarios de California, rentan la propiedad y la transforman en el primer restaurante y tienda de su cadena, que ya operaba en la calle Filomeno Mata como farmacia y fuente de sodas.

La inauguración del Sanborns de los Azulejos marca el inicio de la expansión de la marca y consolida al edificio como un símbolo cultural y gastronómico de México.

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El lugar se convierte rápidamente en punto de reunión para figuras del ámbito cultural y político, como Diego Rivera, Frida Kahlo y José Clemente Orozco.

Actualmente, el Sanborns de los Azulejos mantiene su relevancia como cafetería, restaurante y tienda departamental (AP Photo/Eduardo Verdugo)

Este último pintó en 1925 el mural “Omnisciencia”, ubicado en la escalera principal del restaurante. Además, el menú del Sanborns de los Azulejos introduce platillos como las enchiladas suizas, que se vuelven un clásico de la cadena.

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En 1985, el Grupo Carso de Carlos Slim adquiere Sanborns, impulsando su expansión nacional. Actualmente, el Sanborns de los Azulejos mantiene su relevancia como cafetería, restaurante y tienda departamental, y continúa siendo un referente histórico y turístico en la Ciudad de México.