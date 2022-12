Quién fue el famoso futbolista que intentó cobrar 300 mil pesos por acudir al show “Otro Rollo”

Adal ve casi imposible un regreso de Otro Rollo a la tv, pero sí podría ocurrir en teatro

Otro rollo se convirtió en un referente de la televisión juvenil mexicana de los 90 que durante casi doce años fue uno de los preferidos del público de la época e incluso actualmente suele ser uno de los programas más solicitados para su regreso. Comandado por Adal Ramones, el show combinaba presentaciones musicales, entrevistas con famosos, sketches y los distintivos monólogos del titular de la emisión.

Jennifer López pensó que ‘iba a morir’ cuando se separó de Ben Affleck hace 18 años La estrella estadounidense lanzará “This Is Me... Now” el viernes 02 de diciembre por el 20 aniversario de su icónico álbum “This Is Me... Then” VER NOTA

Una de las secciones más populares del programa era El reportaje con Yordi Rosado, quien en sus pininos en la televisión presentaba notas de curiosidades, variedad y hasta de denuncia social. La emisión llegó a su fin en 2007, sin embargo sigue dando de qué hablar por todos los secretos y anécdotas que sus protagonistas aún confiesan y recuerdan.

Recientemente el presentador afrontó una de las preguntas más frecuentes que tienen los seguidores de Otro Rollo: “¿Algún famoso cobró por asistir?”. La respuesta ha impactado pues solo existió un caso, que si bien no se concretó por el mismo tema, si generó gran revuelo pues ni figuras como Elton John, los Backstreet Boys o Britney Spears pidieron dinero para acudir.

El programa fue muy popular en la década de los años 2000 (Foto: Univision)

Yordi Rosado confesó que el único famoso que cobró por estar en Otro rollo fue el futbolista Diego Armando Maradona, quien falleció a los 60 años en el 2020. Según el testimonio del conductor, el astro argentino pidió 300 mil pesos por acudir al foro, siendo externado durante un episodio de El Frasco, un programa para YouTube.

Un famoso locutor explotó en contra de Grupo Firme por ignorar a la radio: “Desubicados y soberbios” A pesar de los abucheos durante el partido de la NFL en Ciudad de México, Eduin Caz se mantiene firme sobre sus detractores al decir “Cuando quieran les llenamos el estadio” y provocar la furia de sus fans VER NOTA

“Ni siquiera los nuevos, que no tenían dinero pidieron, ¿saben quién fue el único que pidió dinero? Maradona. Te lo juro por Dios, pero les voy a decir la historia de Maradona, que la verdad sí está bien penosa, pero sí es la verdad”, contó a Mau Nieto y Román Torres, presentadores de dicho programa.

Conscientes de que se trataba de una superestrella pero que ni por ello tendría la producción, la empresa -Televisa- o ellos mismos el requisito para poderlo llevar, se plantearon diversos escenarios con Adal Ramones antes de dar una respuesta.

Adela Micha se sinceró sobre su salida de Televisa: “Ya no les servía” La periodista lamentó que Alejandra Guzmán todavía no la perdona por su polémico comentario sobre Silvia Pinal VER NOTA

“Cuando me dicen lo de los 300 mil pesos, le digo: ‘No hay manera, de entrada nosotros no pagamos; segundo, no tenemos ese dinero, o sea, no tenemos ese presupuesto para darte 300 mil pesos, en lo absoluto’”, agregó.

El futbolista murió en el año 2020 REUTERS/Agustin Marcarian

Sin el dinero, la negociación era la única solución y en ello Yordi Rosado tuvo mucha intervención, pues él era uno de los encargados en llevar las negociaciones con los artistas, especialmente los internacionales, para que aparecieran en el show: “‘Es que no tengo nada que pensar, es que no tenemos el dinero’, le dije: ‘ha venido, tal y tal, nadie ha pedido un peso’”, recordó haber respondido al equipo del futbolista.

Finalmente remató con todos los detalles sobre la respuesta final de la producción y el equipo del futbolista que no permitió que el encuentro se llevara a cabo.

“Me marcó y me dijo: ‘Oye, ya lo pensamos bien, olvida lo de los 300, lo podemos negociar’, y yo: ‘Perfecto, ¿qué es lo que necesitas? Pero recuerda que no tengo dinero real’, me dijo: ‘Sólo te pediríamos esto’, hasta pena me da decirlo, ‘Fíjate que Diego echó a perder su computadora, ¿crees que me puedas conseguir una laptop y una pizza?’”, relató Rosado.

El productor de 50 años se mantiene cercano a las audiencias juveniles (Foto: Televisa)

Hace un tiempo, el presentador también confesó cuánto era lo que ganaba mensualmente por formar parte del show, desatando gran polémica: “No estaba tan mal, pero tampoco estaba tan bien, no todos ganábamos lo mismo, yo ganaba por Otro rollo 140 mil pesos mensuales”.

SEGUIR LEYENDO: