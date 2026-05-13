BTS en CDMX: captan supuesto ente paranormal en su último concierto

En la grabación se aprecia una figura borrosa en movimiento

Durante el reciente concierto de BTS en la CDMX, un video grabado en los alrededores del Estadio GNP ha causado revuelo en redes sociales, luego de que varios usuarios identificaran un presunto ente paranormal durante la presentación de la popular banda surcoreana.

Las imágenes difundidas han generado teorías, comentarios y sorpresa entre el ARMY mexicano y el público en general, convirtiendo el fenómeno en tema viral entre quienes buscan explicaciones para lo inexplicable.

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El supuesto avistamiento ocurrió la noche del 10 de mayo de 2026, durante la última fecha de la gira Arirang World Tour de BTS en la capital. En el video, un espectador registra el ambiente fuera del recinto—mostrando multitudes y juegos de luces—cuando de repente aparece una silueta parecida a la de un hombre.

En segundos, la figura parece desvanecerse hasta desaparecer, lo que ha provocado inquietud entre quienes han revisado el material cuadro por cuadro.

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El video del supuesto ente paranormal durante el concierto de BTS en CDMX generó debate y viralización en redes sociales (Archivo)

Reacciones de los fans y viralización en redes sociales

Tras la difusión del video en TikTok, el presunto ente paranormal ha causado reacciones inmediatas dentro del fandom conocido como ARMY y entre internautas ajenos al concierto. Los comentarios expresan desde asombro hasta escepticismo. Algunas de las frases más compartidas son:

“Nunca había visto algo así en un concierto”

“El video me puso la piel de gallina”

“Seguro fue un reflejo o una sombra, pero está demasiado claro”

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Entre comentarios, algunos fans bromearon sobre la posibilidad de que el supuesto ser sobrenatural apareciera por errores al cantar alguna canción del grupo durante el evento.

Las imágenes captadas afuera del Estadio GNP muestran una silueta humana que se desvanece durante el Arirang World Tour de BTS (Imagen ilustrativa IA Infobae)

Teorías y explicaciones sobre el supuesto ente paranormal

Circulan diversas teorías sobre lo que muestra el video. Un sector de los usuarios sostiene que podría tratarse de un efecto óptico creado por el reflejo de luces o el movimiento de las pantallas gigantes del escenario instalado para el show de BTS.

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Otros mencionan la posibilidad de un truco de cámara, ya que la grabación se realizó fuera del estadio y con poca luz, lo cual podría provocar distorsiones visuales o imágenes “fantasmales”.

Especialistas y fans debaten si se trató de un efecto óptico, reflejo de luces, o un fenómeno paranormal vinculado al multitudinario show (Ocesa K-pop)

Algunas personas atribuyen el avistamiento a un simple juego de sombras, mientras que otros miembros del ARMY mantienen abierta la posibilidad de fenómenos paranormales ligados a grandes concentraciones de fans y emociones intensas, comunes en conciertos multitudinarios.

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En los foros de discusión, prevalecen mensajes que oscilan entre la fascinación y una actitud incrédula.

Antecedentes de fenómenos extraños en eventos de BTS y otros conciertos

No es la primera vez que en un evento masivo protagonizado por una agrupación internacional se presentan especulaciones sobre sucesos misteriosos. En conciertos anteriores de BTS en México, aunque no se había registrado material similar, los seguidores destacan la intensidad de la experiencia y la magnitud de la movilización alrededor de la banda.

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El Estadio GNP Seguros recibió a más de 50,000 personas, y la venta de boletos se agotó en tan solo 40 minutos, lo que motivó cierres en avenidas principales como Churubusco.

El ARMY mexicano continúa discutiendo la autenticidad del video y su impacto en la cultura pop y los fenómenos virales del K-pop en México (x/@Claudiashein)

En la cultura popular mexicana existe la costumbre de asociar apariciones o ruidos inusuales a eventos multitudinarios, aunque con frecuencia resulten ser ilusiones colectivas o efectos provocados por la producción del espectáculo.

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Así, el caso del supuesto ente captado en el concierto de BTS en la CDMX se suma a una lista de sucesos donde la viralidad en redes sociales amplifica el impacto de lo insólito.