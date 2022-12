AMLO le pidió a Bad Bunny considerar la posibilidad de dar concierto gratis en el Zócalo de CDMX

El presidente le pidió a Bad Bunny considerar la oportunidad de volver a cantar para su público mexicano (Fotos: Twitter/@lopezobrador_/@sanbenito)

Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado ante la polémica que la visita de Bad Bunny a México ha generado en los últimos días. El presidente habló sobre el cantante puertorriqueño en su conferencia de prensa, haciéndole una cordial invitación para que dé un concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México.

Asegurando que le “produjo sentimientos” ver a cientos de jóvenes “tristes que no pudieron entrar” a sus conciertos en el Estadio Azteca, debido a la polémica con Ticketmaster, AMLO agregó que conoce el trabajo del cantante así como lo considera una persona “sensible” y por ello ver los testimonios de cientos de jóvenes que no pudieron entrar, aún pagando una gran cantidad de dinero, lo ha motivado a extender la oferta.

“Es un asunto muy serio esto de Bad Bunny, aprovecho para decirlo, porque él es una gente solidaria, el Bad Bunny, tengo antecedentes de su actuación en Puerto Rico y es sensible y decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar porque les clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude, algunos llorando porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos”, inició el mandatario sobre las quejas virales del pasado fin de semana.

AMLO espera que el cantante quiera colaborar Foto: Gobierno de México

A pesar de que el intérprete de éxitos virales como Me porto bonito, Me porto bonito y Moscow Mule eligió a México como la sede para el cierre de su gira mundial World’s Hottest Tour, el presidente no descarta la posibilidad de que acepte, aunque dejó en claro que no habrá un pago de por medio aunque sí se le colocarían “luces” y equipo de sonido, pero no la producción de su popular palmera voladora.

“Sé que está cansado, pero le pido que considere la posibilidad de que venga al Zócalo. No le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él. Nosotros nos encargamos del escenario y las luces, claro, no tan espectacular… porque vi que salió volando en una palmera y eso no se puede acá. Le podemos poner una tirolesa, esa sí se la podemos colocar”, agregó el presidente de México.

El cantante dio dos conciertos en Monterrey y otro par en la CDMX (Foto: Twitter/@suconejitomalo)





