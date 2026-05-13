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Estrella del PSG y Corea del Sur se lesiona a semanas del Mundial 2026

La lesión de Lee Kang-in, estrella del PSG y Corea del Sur, ha encendido las alarmas a semanas del Mundial 2026, dejando en suspenso su participación en la justa mundialista

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El surcoreano sufrió de una lesión a diás del anuncio oficial de la lista. REUTERS/Abdul Saboor
El surcoreano sufrió de una lesión a diás del anuncio oficial de la lista. REUTERS/Abdul Saboor

La noticia de la lesión de Lee Kang-in, figura del Paris Saint-Germain y pieza clave de la selección de Corea del Sur, ha generado inquietud tanto en su club como en su país.

La baja del mediocampista ocurre a menos de un mes del inicio del Mundial 2026, en un momento crítico para la planificación táctica de Hong Myung-bo.

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Qué se sabe de la lesión de Lee Kang-in y su impacto inmediato

Durante el partido ante Brest, correspondiente a la jornada 33 de la Ligue 1, Lee Kang-in sufrió un fuerte golpe en el tobillo izquierdo tras una colisión con Kamori Doumbia.

Aunque el futbolista logró regresar al campo tras el descanso, fue sustituido al inicio del segundo tiempo, mostrando molestias evidentes.

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La evaluación médica del PSG determinó que el daño no es grave, pero el club decidió excluirlo de los entrenamientos colectivos y centrar su recuperación en sesiones bajo techo.

Según el comunicado oficial, si el mediocampista no mejora en los próximos días, quedará fuera del partido ante Lens, donde el PSG podría asegurar el título de liga.

Esta situación no solo afecta al club francés, que depende de su creatividad ofensiva, sino que añade presión a la selección surcoreana, que ya cuenta con otros jugadores clave en observación médica, como Hwang In-beom y Kim Min-jae.

La prioridad ahora es evitar una recaída que complique la recuperación de Lee y ponga en riesgo su presencia en el Mundial.

La incertidumbre en torno a la recuperación del mediocampista ha motivado al cuerpo técnico de Corea del Sur a mantener un seguimiento constante de su evolución.

De acuerdo con el parte médico, el tiempo de baja podría ser corto si responde bien al trabajo de rehabilitación, lo que permitiría su inclusión en la lista definitiva para el Mundial.

No se espera que la lesión de Lee Kang-in sea de gravedad. REUTERS/Sarah Meyssonnier
No se espera que la lesión de Lee Kang-in sea de gravedad. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Preocupación en Corea del Sur y el PSG ante la cercanía del Mundial

La baja temporal de Lee Kang-in llegó en un contexto de creciente preocupación dentro del vestuario surcoreano.

El seleccionador Hong Myung-bo ya había perdido a los volantes Park Yong-woo y Won Du-jae por lesiones, mientras que otros como Kim Ju-sung no han retomado el ritmo competitivo.

El entrenador anunciará la convocatoria final el 16 de mayo, y el plantel viajará poco después a Estados Unidos para la última fase de preparación antes de dirigirse a México, sede de su debut mundialista.

Si Lee Kang-in no logra ponerse a punto a tiempo, podría perderse los últimos amistosos y llegar con menos rodaje que sus compañeros.

Para PSG, la ausencia de Lee en los últimos encuentros de la temporada puede reducir sus variantes ofensivas justo cuando el equipo busca asegurar el campeonato nacional.

El club ha optado por la prudencia, priorizando la salud del jugador sobre el resultado inmediato.

El escenario más preocupante para Corea del Sur sería una recaída o una recuperación más lenta de lo estimado, lo que obligaría a modificar los esquemas de juego y restaría capacidad creativa al equipo, especialmente en momentos decisivos del certamen internacional.

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