Sasha Sokol explotó contra Yordi Rosado por asegurar que le falto experiencia en entrevista con Luis de Llano

La plática se difundió en marzo de 2022. (Fotos Instagram: @sashasokolova // @luisdllanomacedo)

Ya pasaron nueve meses desde que Yordi Rosado publicó en su canal de YouTube una entrevista que le cedió Luis de Llano. Desde ese entonces ambos han estado envueltos en controversia por la postura que tomaron cuando hablaron sobre la relación “amorosa” que el productor de televisión habría tenido con Sasha Sokol, quien rompió el silencio y se defendió asegurando que su “noviazgo” ocurrió cuando era menor de edad y en realidad habría sido un abuso sexual.

Mientras la intérprete de 52 años continúa esperando una disculpa del creativo de Televisa y una resolución legal, la polémica resurgió este diciembre a raíz de una charla que Adela Micha tuvo con el ex colaborador de Otro Rollo. Y es que durante una edición más de La Entrevista con Yordi Rosado donde la periodista aprovechó para voltear los papeles y cuestionar al conductor sobre las polémicas que ha desatado con sus invitados.

“A veces me meto tanto en la entrevista que me convierto en espectador [...] El tema de Luis fue más delicado, creo que traté el tema muy ligero, muy superficial. Me faltó experiencia en un tema que era extremadamente importante”, dijo.

Sus nuevas declaraciones llegaron a Sasha Sokol, quien una vez más explotó en su contra porque considera que todavía no concientiza lo suficiente sobre la gran responsabilidad que tiene con su público cuando toca temas tan sensibles en su programa. Para empezar, aseguró que a Yordi no le faltó experiencia, sino empatía, pues no habría pensado en cómo se sentiría ella como víctima de un presunto abuso.

En la entrevista Luis de Llano mencionó que Sasha en Sokol veía en él una figura paterna (Foto: Instagram)

Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas. ¿Qué pensará un posible abusador al ver tu entrevista del 6 de marzo? y sobre todo, ¿qué pensarán otras víctimas de abuso?.

“Pensarán que gana la impunidad; porque en este país un señor puede sentarse en un programa exitoso, hablar como si nada sobre una relación ilícita y el entrevistador le responde: “¿Ah, solo anduvieron seis meses? ¿Y estuvieron muy enamorados?”. escribió junto al fragmento de la emisión donde el productor contó su versión de los hechos.

La cantante ha enfrentado la situación desde el Día Internacional de la Mujer. (Foto: Instagram/@sashasokolova)

De esta manera, Sasha Sokol puso sobre la mesa un tema muy importante, la responsabilidad que tienen todos los comunicadores al entrevistar y difundir opiniones que vulneran a las víctimas. Asimismo, dejó entrever que en realidad la mayoría de las veces se piensa en los altos números de audiencia que ganan los programas con exclusivas como la que dio Luis de Llano y no en las personas que sufrieron con los abusos.

Mientras hacías esas preguntas pensabas en el raiting que tendría tu programa… No pensaste en mí. Ni en mí a los 14, ni en mí hoy. La empatía se tiene o no se tiene. Tú, no la tuviste.

Luis de Llano manejó Timbiriche durante muchos años, fue en ese espacio donde convivió día y noche con la cantante que era menor de edad. (Foto: Captura de pantalla YouTube / Ventaneando)

Su opinión abrió un debate en la sección de comentarios, donde unos usuarios concordaron con su postura, mientras que otros mencionaron que responsabilizar a Yordi Rosado sobre algo que no cometió es “exagerado”.

“Crucificas a Yordi por llevar una conversación “amena” sin verde ‘juzgón’, pero el señor ese qué pedo? Dónde está el reclamo para él? Yordi no te hizo absolutamente NADA”. “Tiene la responsabilidad de ser imparcial”. “Me asombra ver a tantos por aquí juzgándote, que si tú, que si tus papás, que si Yordi qué? no entienden que tu eras una menor a ese tipo ya ni deberían entrevistarlo, pinché sociedad machista”, fueron algunas reacciones.

