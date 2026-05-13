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Homicidio múltiple en Tlaxcala: localizan cinco hombres ejecutados con heridas de bala en Atlangatepec

La Fiscalía General de Justicia del estado abrió carpeta de investigación por el crimen ocurrido en la comunidad de Zumpango

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perímetro de seguridad, cinta amarilla policial, investigación forense, patrullas, luces de emergencia, agentes resguardando área, procedimiento legal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El crimen ocurrió la madrugada del 12 de mayo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco hombres fueron ejecutados con impactos de arma de fuego en la calle Cinco de Mayo, en la comunidad de Zumpango, municipio de Atlangatepec, Tlaxcala, durante la madrugada de este 12 de mayo de 2026.

Las víctimas permanecen sin identificar, según informes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala.

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El ataque fue reportado al Servicio de Emergencias 911, tras lo cual elementos de la Policía de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) se trasladaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades ministeriales abrieron una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en agravio de cinco personas del sexo masculino, en calidad de no identificadas, en contra de quien o quienes resulten imputados, según el reporte oficial.

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Hasta el momento no se han revelado posibles líneas de investigación, sin embargo, medios han señalado que el sitio del ataque presuntamente era un sitio utilizado para el consumo de drogas, conocido coloquialmente como “picaderos”.

Comando irrumpió en picadero frente a escuelas y Centro de Salud de Zumpango

De acuerdo con reportes de N+, las autoridades llegaron luego de que un comando armado irrumpió de manera violenta en el domicilio ubicado en la esquina de las calles Margarito Palacios y 5 de Mayo.

Los reportes extraoficiales indican que sujetos atacaron directamente a las víctimas, cuyas edades oscilaban entre los 25 y 40 años. En el lugar se localizaron casquillos de calibre 9 milímetros.

El sitio funcionaba como un picadero —punto de comercio de drogas—, según la misma fuente, y el móvil podría estar relacionado con el narcomenudeo.

El hecho generó pánico entre padres de familia, ya que el domicilio se encontraba frente a un jardín de niños, una primaria y el Centro de Salud de Zumpango. Los alumnos no pudieron ingresar a clases durante varias horas.

Gobierno municipal de Atlangatepec se pronunció tras el crimen

El H. Ayuntamiento de Atlangatepec emitió un comunicado en sus canales oficiales en el que informó que existe coordinación con las autoridades correspondientes para el seguimiento e investigación del caso.

La administración municipal 2024-2027 reiteró su compromiso con la seguridad, la paz y la tranquilidad de las comunidades del municipio.

Comunicado del gobierno municipal de Atlangatepec. Crédito: Facebook - Atlangatepec Ayuntamiento 2024-2027
Comunicado del gobierno municipal de Atlangatepec. Crédito: Facebook - Atlangatepec Ayuntamiento 2024-2027

Además, pidió a la población mantenerse informada únicamente por medios oficiales y evitar la difusión de rumores o información no confirmada, en medio de la incertidumbre generada por la ejecución múltiple registrada durante la madrugada de este 12 de mayo en la comunidad de Zumpango.

Otros crímenes recientes en la entidad

Tlaxcala registró otro caso de alto impacto semanas antes. El homicidio del matrimonio conformado por Karina Ruiz y Alexandro Tello, padres de familia vinculados al Colegio Oriente, tuvo como móvil principal conflictos de índole económica y una relación sentimental extramarital, según informes de fiscalía de la entidad.

La pareja, ambos de 50 años y originarios de Puebla, desapareció el 19 de febrero de 2026 en Tlaxcala tras acudir a un encuentro con otro matrimonio, identificados como Alejandro “N” y su esposa Miriam “N”.

El matrimonio Ruiz Tello, Alexandro y Karina, vivían en Puebñla salieron a festejar a Tlaxcala pero los engañaron para asesinarlos Foto: Facebook
El matrimonio Ruiz Tello, Alexandro y Karina, vivían en Puebñla salieron a festejar a Tlaxcala pero los engañaron para asesinarlos Foto: Facebook

Sus cuerpos de las víctimas fueron localizados sin vida al día siguiente en Chignahuapan, Puebla.

Las investigaciones señalan que existía un conflicto económico entre Alexandro Tello y Alejandro “N”, relacionado con el manejo contable de una empresa. El caso se habría agravado por un vínculo sentimental entre la víctima y Miriam “N”.

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